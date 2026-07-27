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プレミアリーグ、FA、WSLが戦術的ゴールキーパータイムアウトの廃止で合意し、IFABの承認を待つ。
戦術的遅延への新たな抑止策
イングランドのサッカー統括団体は、現代サッカーで最も苛立たしい抜け穴の一つを根絶するため、抜本的な戦術的取り締まりで合意した。BBCスポーツによると、イングランドサッカー協会（FA）、プレミアリーグ、イングランド・フットボールリーグ（EFL）、ナショナルリーグ、女子スーパーリーグ（WSL）は、画期的な規制試験を共同で承認した。
PGMOLのチーフ・レフェリー・オフィサー、ハワード・ウェッブ氏と連携して策定されたこの措置は、ゴールキーパーの偽の負傷を口実に不当なタイムアウトを得たり、相手の攻撃の流れを断ち切ろうとするチームに罰則を科すことを目的としている。 審判がトレーナーの入場を指示した場合、監督は10秒以内に別の選手を退場させ、その選手名を第4審判に伝える必要がある。10秒以内に指名がない場合、キャプテンが退場する。
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ドンナルンマ騒動への対応
昨シーズン、いくつかの出来事をきっかけにこの問題は大きな話題となった。11月にはリーズ・ユナイテッドのダニエル・ファーケ監督が、マンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマが怪我を装ってプレーを止め、「ルールを曲げた」と批判した。現代サッカーでは、GKが芝生に座り込んで相手の勢いを止める場面がよく見られ、ファンだけでなく解説者や監督からも早急な改革が求められている。
イングランドサッカー界では、選手がテクニカルエリアに入るのを防ぐだけでは不十分で、コーチがキーパーを使ってプレーを止める行為を止められないとの声も。番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』の解説者ダニー・マーフィーは、規則制定者がこの抜け穴を塞げるはずだと指摘。「彼らはすぐにルールを変えられる」と語った。
新規則の具体的な適用除外
戦術的なタイムワープを防ぐため、当局は選手をピッチ外に出さない例外を示した。GKが「トレーナー不要」と伝え、プレーを止めなかった場合や、GKとフィールドプレーヤーが接触した場合などが該当する。
チームトークが発生したときに事後対応するのではなく、事前に抑止するのが目的だ。審判は負傷治療中の選手タッチライン移動を妨げないが、1分間10人で戦うというペナルティが抑止力になると見込んでいる。
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実施と世界的な影響
IFABが期限内に承認すれば、土曜のカラバオ・カップ予選ラウンド、トランメア対ロッチデール戦で新ルールが初めて導入される。これは世界的な流れに沿ったもので、オーストラリアAリーグでも、キャプテンが必ずピッチを離れるルール試験が予定されている。
一方で、関係者の間には予期せぬ影響を懸念する声も残る。批判派は、1分間ピッチを離れることで、ゴールキーパーやフィールドプレーヤーが負傷しても無理にプレーを続けようとする恐れがあると指摘している。
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