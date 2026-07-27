プレミアリーグ、FA、WSLが戦術的ゴールキーパータイムアウトの廃止で合意し、IFABの承認を待つ。

イングランドのサッカー統括団体は、現代サッカーで最も苛立たしい抜け穴の一つを根絶するため、抜本的な戦術的取り締まりで合意した。BBCスポーツによると、イングランドサッカー協会（FA）、プレミアリーグ、イングランド・フットボールリーグ（EFL）、ナショナルリーグ、女子スーパーリーグ（WSL）は、画期的な規制試験を共同で承認した。

PGMOLのチーフ・レフェリー・オフィサー、ハワード・ウェッブ氏と連携して策定されたこの措置は、ゴールキーパーの偽の負傷を口実に不当なタイムアウトを得たり、相手の攻撃の流れを断ち切ろうとするチームに罰則を科すことを目的としている。 審判がトレーナーの入場を指示した場合、監督は10秒以内に別の選手を退場させ、その選手名を第4審判に伝える必要がある。10秒以内に指名がない場合、キャプテンが退場する。