プレミアリーグ、2026/27シーズンを前に支出ルールを変更へ

この改正案は、クリスマス前に開催された会議でブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが最初に提案したものです。同リーグで最も効率的な運営を行っているクラブの一つと広く見なされている「シーガルズ」は、厳格な年間支出上限によって、責任ある長期的な計画が阻害されないよう、この「微調整」を提案しました。

報道によると、現在のプレミアリーグ20チームのうち、ブライトンが主導したこの提案に反対したチームはなかった。この全会一致の支持を受け、リーグは今シーズンの終了前に、2026/27シーズンの導入に先立ち、この変更を正式に承認し、実施に移す見通しだ。