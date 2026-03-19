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プレミアリーグ、2026/27シーズンを前に支出ルールを変更へ
予算の繰り越しと厳格な減点
新たな規定では、クラブが2シーズン連続で移籍金、選手給与、代理人手数料の合計が収入の85％に達しなかった場合、その予算の最大10％を翌シーズンに繰り越すことができる。標準的な上限は85％だが、複雑な事情により、クラブが115％に達することも認められる。 ただし、この上限を超過した場合は、罰金および6ポイントの強制的な減点が科される。この調整により、経費削減に努めるクラブにはセーフティネットが提供される一方で、過剰な支出に対しては厳格な罰則が適用されることになる。
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ブライトンが規則改正の先頭に立つ
この改正案は、クリスマス前に開催された会議でブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが最初に提案したものです。同リーグで最も効率的な運営を行っているクラブの一つと広く見なされている「シーガルズ」は、厳格な年間支出上限によって、責任ある長期的な計画が阻害されないよう、この「微調整」を提案しました。
報道によると、現在のプレミアリーグ20チームのうち、ブライトンが主導したこの提案に反対したチームはなかった。この全会一致の支持を受け、リーグは今シーズンの終了前に、2026/27シーズンの導入に先立ち、この変更を正式に承認し、実施に移す見通しだ。
UEFAおよび欧州の基準と対立している
UEFAからの監視が厳しさを増しているにもかかわらず、支出上限を比較的緩やかに維持するという決定が下された。欧州サッカー連盟（UEFA）は、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグに参加するクラブに対し、70％というはるかに厳しいSCR（サステナビリティ・コスト・ルール）の上限を適用しており、プレミアリーグが財政的な格差を生み出しているのではないかという懸念が生じている。
欧州全土では、移籍市場においてイングランドのクラブに追いつくために、欧州のライバルクラブが「追加的なリスク」を強いられることになるのではないかという懸念が広がっている。しかし、プレミアリーグはこうした懸念を退け、国内リーグにおける「競争の均衡」を確保するためには、独自の85％モデルが必要不可欠であると主張している。
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金融情勢の変化に伴う業績への懸念
支出規制をめぐる議論は、欧州の大会で不本意な結果に終わった直後という、イングランド・プレミアリーグにとって微妙な時期に持ち上がっている。リーグの莫大な資金力にもかかわらず、出場した6クラブのうち、チャンピオンズリーグの準々決勝に進出できたのはアーセナルとリヴァプールだけだった。
ニューカッスル・ユナイテッドはバルセロナに7-2という屈辱的な敗北を喫し、マンチェスター・シティはレアル・マドリードに圧倒され、チェルシーはパリ・サンジェルマンに2試合合計8-2で敗れた。これらの結果は、プレミアリーグの財政的優位性が、欧州のエリートクラブに対するピッチ上の優位性につながっているのかという議論に、さらに拍車をかけることとなった。
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