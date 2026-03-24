残り7節、獲得可能な勝ち点は21、チャンピオンズリーグ出場権はまだ3枠残っている。アーセナル（70勝点）とマンチェスター・シティ（61勝点）は、来季の「本物の」欧州大会出場が数学的に確定しているが、プレミアリーグにはまだ11チームが残っており、来季もあの最も胸躍るファンファーレを聴くことができる可能性がある。 55ポイントで3位のマンチェスター・ユナイテッドから、ともに42ポイントで12位のニューカッスルとボーンマスまで、何が起こるかわからない。今シーズンのUEFAランキングのおかげで、イングランドからは来年、5チームがチャンピオンズリーグに出場することになる。以下に、各チームの状況と対戦日程を比較して紹介する。
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プレミアリーグ：マンチェスター・ユナイテッドからニューカッスルまで、11チームがチャンピオンズリーグ出場権3枠を争う
マンチェスター・ユナイテッド、勝ち点55
レッド・デビルズはリーズと対戦した後、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦し、オールド・トラッフォードではまずブレントフォード、続いてリヴァプールと対戦する。その後、スタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦し、最後はノッティンガム・フォレスト（ホーム）とブライトン（アウェイ）との試合でシーズンを締めくくる。
アストン・ヴィラ、勝ち点54
アストン・ヴィラは、ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦でのボローニャ戦を終えた後、シティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストと対戦する。 その後、ボローニャ戦（ヨーロッパリーグ準々決勝第2戦）の3日後にヴィラ・パークでサンダーランドと対戦し、続いてロンドンへ遠征してフラムと対戦、トッテナムを迎え撃ち、すでに降格が決まっているバーンリーとのアウェイ戦を経て、リヴァプールと対戦し、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦をもってシーズンを締めくくる。
リヴァプール、49ポイント
中断明けのリバプールは、マンチェスター・シティ（FAカップ準々決勝）とPSG（チャンピオンズリーグ準々決勝）と対戦し、その後、リーグ戦ではフルハム（アンフィールド）、エバートン（アウェイ）、クリスタル・パレス（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（オールド・トラッフォード）、チェルシー（アンフィールド）、アストン・ヴィラ（ヴィラ・パーク）、ブレントフォード（ホーム）と対戦する。
チェルシー、48ポイント
FAカップのポート・ヴェイル戦を終えた後は、リーグ戦が続きます。対戦相手は、マンチェスター・シティ（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、ブライトン（アウェイ）、ノッティンガム・フォレスト（ホーム）、リヴァプール（アウェイ）、トッテナム（ホーム）、そしてサンダーランド（アウェイ）です。
ブレントフォード、勝ち点46
ビーズは大きな夢を見たい：エバートン（ホーム）、フラム（ホーム）、マンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）、ウェストハム（ホーム）、マンチェスター・シティ（アウェイ）、クリスタル・パレス（ホーム）、リヴァプール（ホーム）。
エバートン、勝ち点46
エバートンは欧州大会出場を夢見ている。今後の試合日程は以下の通りだ：ブレントフォード（アウェイ）、リヴァプール（ホーム）、ウェストハム（ロンドン・スタジアム）、マンチェスター・シティ（ホーム）、クリスタル・パレス（アウェイ）、サンダーランド（ホーム）、トッテナム（アウェイ）。
フラム、勝ち点44
バーンリー戦での勝利を受け、フルハムは大きな夢を抱いている。今後の対戦相手は、リヴァプール（アウェイ）、ブレントフォード（アウェイ）、アストン・ヴィラ（ホーム）、アーセナル（エミレーツ・スタジアム）、ボーンマス（ホーム）、ウルヴァーハンプトン（アウェイ）、ニューカッスル（ホーム）となる。
ブライトン、43得点
ブライトンは、バーンリー（アウェイ）、トッテナム（アウェイ）、チェルシー（ホーム）、ニューカッスル（アウェイ）、ウルヴァーハンプトン（ホーム）、リーズ（アウェイ）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）と対戦する。
サンダーランド、勝ち点43
ブラックキャッツは、トッテナム（ホーム）、アストン・ヴィラ（アウェイ）、ノッティンガム・フォレスト（ホーム）、ウルヴァーハンプトン（アウェイ）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）、エヴァートン（アウェイ）、チェルシー（ホーム）と対戦する。
ニューカッスル、勝ち点42
ニューカッスルは、クリスタル・パレス（アウェイ）、ボーンマス（ホーム）、アーセナル（アウェイ）、ブライトン（ホーム）、ノッティンガム・フォレスト（アウェイ）、ウェストハム（ホーム）、フラム（アウェイ）と対戦する。
ボーンマス、勝ち点42
チェリーズは、アーセナル（アウェイ）、ニューカッスル（アウェイ）、リーズ（ホーム）、クリスタル・パレス（ホーム）、フラム（アウェイ）、マンチェスター・シティ（ホーム）、ノッティンガム・フォレスト（アウェイ）と対戦する。