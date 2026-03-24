プレミアリーグ：マンチェスター・ユナイテッドからニューカッスルまで、11チームがチャンピオンズリーグ出場権3枠を争う

残り7節、獲得可能な勝ち点は21、チャンピオンズリーグ出場権はまだ3枠残っている。アーセナル（70勝点）とマンチェスター・シティ（61勝点）は、来季の「本物の」欧州大会出場が数学的に確定しているが、プレミアリーグにはまだ11チームが残っており、来季もあの最も胸躍るファンファーレを聴くことができる可能性がある。 55ポイントで3位のマンチェスター・ユナイテッドから、ともに42ポイントで12位のニューカッスルとボーンマスまで、何が起こるかわからない。今シーズンのUEFAランキングのおかげで、イングランドからは来年、5チームがチャンピオンズリーグに出場することになる。以下に、各チームの状況と対戦日程を比較して紹介する。







