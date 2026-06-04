ミランの関心は、来季に向けたレッドバード主導の補強計画の一環だ。監督候補には元クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー氏が浮上している。

誰が監督になっても、ミランのスカウトはサマービルの特性がセリエAに適していると判断。彼のスピード、直線的なプレー、創造性はイタリアでも通用すると評価されている。一方、降格したウェストハムは、この貴重な戦力を残留させるのに苦慮。2024年にリーズから約2500万ポンドで獲得したこのウインガーは、現在約3500万ポンドの価値があると見込まれている。