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プレミアリーグ降格を受け、ACミランが移籍金3500万ポンドのウェストハムFW獲得レースで有力候補に浮上した。
ロッソネリがサマービルへの関心を強めている
TEAMtalkによると、ミランはウェストハムのFWサマービルを調査し、サン・シーロで予定される大規模な補強の一環として正式オファーを検討している。クラブにとって厳しいシーズンだったにもかかわらず、彼は後半戦の活躍で欧州の複数クラブから注目を集めた。ミランもその争奪戦に加わった形だ。
シーズン終盤の16試合で5得点2アシストをマークし、A代表経験がないままオランダのW杯メンバーに選ばれた。デビュー戦はアルジェリア戦（0-1）だった。
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サマービルがミラン再建の最優先ターゲットに浮上
ミランの関心は、来季に向けたレッドバード主導の補強計画の一環だ。監督候補には元クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー氏が浮上している。
誰が監督になっても、ミランのスカウトはサマービルの特性がセリエAに適していると判断。彼のスピード、直線的なプレー、創造性はイタリアでも通用すると評価されている。一方、降格したウェストハムは、この貴重な戦力を残留させるのに苦慮。2024年にリーズから約2500万ポンドで獲得したこのウインガーは、現在約3500万ポンドの価値があると見込まれている。
レアオの将来は不透明だ
セリエAのクラブは、レアオの去就が不透明なため攻撃陣の補強を検討している。ポルトガル代表のレアオは今夏ミランを離れる可能性があり、クラブは後継候補を選定中だ。退団した場合、左サイドの候補としてサマービルが内部で挙げられている。
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署名獲得の争いが激化している
ミランが正式に獲得に動けば、激しい争奪戦が予想される。プレミア残留と欧州カップ戦出場が可能な環境を提示できるトッテナムとアストン・ヴィラもサマーヴィルを注視している。
迫る夏市場を前に、ウェストハムはサマーヴィル売却の可否を判断する。彼の活躍は英・欧のクラブを引きつけ、争奪戦は必至だ。