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プレミアリーグ降格の危機に瀕するトッテナム、チャンピオンズリーグ復帰の「最短」期間を提示される
欧州では優勝したが、国内では後退した。
スパーズは2025年、アンジェ・ポステコグルー監督の下でヨーロッパリーグを制し、17年ぶりとなる主要タイトルを獲得した。今季チャンピオンズリーグではベスト16に進出したが、ラ・リーガのアトレティコ・マドリードに敗れた。
欧州での活躍は国内の苦戦から目をそらす好機となったが、滑り始めた坂道を止められずにいる。昨季17位に落ちたことで底打ちとされたが、1年経った今、状況はさらに悪化する恐れがある。
トーマス・フランク、イゴール・トゥドールと監督が交代し、現在は元ブライトンおよびマルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが指揮を執る。残り6試合。彼は戦術を浸透させ、不振のチームを立て直さなければならない。
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トッテナムが降格から回復するにはどのくらいかかるだろうか？
プレミアリーグ史上最大の衝撃？ トッテナムがレスターを超える可能性も。
「眠れる巨人」の目覚めは可能だ。それでもトッテナムは、イングランドと欧州サッカーでの高い地位を失う危機に直面している。元ストライカーのボビー・サモラはGOALにこう語った。「トッテナムのようなチームが世間の注目を逃れるのは2年が限界だ。3年目には結果を出さねばならない。 トップ6に入り、その地位を常に維持しているように見せなければならない。
「スパーズのファンである友人は皆、頭を抱えている。この1年、信じられないと語っている」
また、元トッテナム選手ガス・ポイエットは、スパーズの降格が実現すればプレミアリーグ史上最大の衝撃となり、レスターの奇跡的優勝を超える可能性があるとGOALに語った。
彼は「いい質問だ。 むしろ、それ以上の衝撃だ。レスターの快挙を否定するわけではないが、あちらは勢いがすべてだった。コーチ同士が言う“勢いと団結があれば、負けないまま優勝へ突き進む”という典型だ。
「しかし、スパーズは高いレベルを保ちたいクラブだ。私は以前の練習場やスタジアムを知っているが、インフラはトップレベルだった。それだけに、降格すれば落差は大きい。まさに『うわっ』と驚くほどだ。」
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トッテナム 2025-26シーズンの試合日程：降格圏脱出へ重要な一戦
スパーズは降格圏まで2ポイント差だが、プレミアリーグでは14試合未勝利で、2026年もトップリーグで勝っていない。
ウルブズとのアウェー戦やリーズとのホーム戦も残っているが、直近3試合で6ポイントを獲得したブライトンを土曜にホームで迎え、残留争いに新たな勢いをもたらしたい。