プレミアリーグ降格の危機に瀕するトッテナム、チャンピオンズリーグ復帰の「最短」期間を提示される

「眠れる巨人」の目覚めは可能だ。それでもトッテナムは、イングランドと欧州サッカーでの高い地位を失う危機に直面している。元ストライカーのボビー・サモラはGOALにこう語った。「トッテナムのようなチームが世間の注目を逃れるのは2年が限界だ。3年目には結果を出さねばならない。 トップ6に入り、その地位を常に維持しているように見せなければならない。

「スパーズのファンである友人は皆、頭を抱えている。この1年、信じられないと語っている」

また、元トッテナム選手ガス・ポイエットは、スパーズの降格が実現すればプレミアリーグ史上最大の衝撃となり、レスターの奇跡的優勝を超える可能性があるとGOALに語った。

彼は「いい質問だ。 むしろ、それ以上の衝撃だ。レスターの快挙を否定するわけではないが、あちらは勢いがすべてだった。コーチ同士が言う“勢いと団結があれば、負けないまま優勝へ突き進む”という典型だ。

「しかし、スパーズは高いレベルを保ちたいクラブだ。私は以前の練習場やスタジアムを知っているが、インフラはトップレベルだった。それだけに、降格すれば落差は大きい。まさに『うわっ』と驚くほどだ。」