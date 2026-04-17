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Tottenham Premier League 2025-26 Dominic Solanke Joao PalhinhaGetty
Chris Burton

翻訳者：

プレミアリーグ降格の危機に瀕するトッテナム、チャンピオンズリーグ復帰の「最短」期間を提示される

トッテナム
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ
ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム 対 ブライトン

トッテナムはプレミアリーグで降格の危機が続いている。ブラッド・フリーデルはGOALに、2026年に最悪の事態が起きてもチャンピオンズリーグに復帰するには「最低限」の期間が必要だと語った。その前にチャンピオンシップで戦う可能性もあり、チームは驚きの転落を経験している。

  • 欧州では優勝したが、国内では後退した。

    スパーズは2025年、アンジェ・ポステコグルー監督の下でヨーロッパリーグを制し、17年ぶりとなる主要タイトルを獲得した。今季チャンピオンズリーグではベスト16に進出したが、ラ・リーガのアトレティコ・マドリードに敗れた。

    欧州での活躍は国内の苦戦から目をそらす好機となったが、滑り始めた坂道を止められずにいる。昨季17位に落ちたことで底打ちとされたが、1年経った今、状況はさらに悪化する恐れがある。

    トーマス・フランク、イゴール・トゥドールと監督が交代し、現在は元ブライトンおよびマルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが指揮を執る。残り6試合。彼は戦術を浸透させ、不振のチームを立て直さなければならない。

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  • Tottenham 2025-26 RicharlisonGetty

    トッテナムが降格から回復するにはどのくらいかかるだろうか？

    降格すれば主力を放出し、再建には時間を要する。

    この疑問を元米国代表GKフリーデルに投げると、トッテナムファンが最近オッズ上昇中のアーセナル優勝に注目している最中、元スパーズのスターはGOALにこう語った。 「名前は挙げませんが、私が最も尊敬するサッカー関係者の一人から、『クラブで何かを築くには10年以上かかるが、壊すのは2年もかからない』と聞いたことがあります。

    降格しても補償金があり、すぐに再昇格できる例もある。アストン・ヴィラが好例だ。それでも最低3年はかかる。まず昇格し、その後プレミアに残るためにチームを安定させる必要があるからだ。だが、トッテナムならその道のりを乗り越えられる」

  • プレミアリーグ史上最大の衝撃？ トッテナムがレスターを超える可能性も。

    「眠れる巨人」の目覚めは可能だ。それでもトッテナムは、イングランドと欧州サッカーでの高い地位を失う危機に直面している。元ストライカーのボビー・サモラはGOALにこう語った。「トッテナムのようなチームが世間の注目を逃れるのは2年が限界だ。3年目には結果を出さねばならない。 トップ6に入り、その地位を常に維持しているように見せなければならない。

    「スパーズのファンである友人は皆、頭を抱えている。この1年、信じられないと語っている」

    また、元トッテナム選手ガス・ポイエットは、スパーズの降格が実現すればプレミアリーグ史上最大の衝撃となり、レスターの奇跡的優勝を超える可能性があるとGOALに語った。

    彼は「いい質問だ。 むしろ、それ以上の衝撃だ。レスターの快挙を否定するわけではないが、あちらは勢いがすべてだった。コーチ同士が言う“勢いと団結があれば、負けないまま優勝へ突き進む”という典型だ。

    「しかし、スパーズは高いレベルを保ちたいクラブだ。私は以前の練習場やスタジアムを知っているが、インフラはトップレベルだった。それだけに、降格すれば落差は大きい。まさに『うわっ』と驚くほどだ。」

  • Roberto De Zerbi TottenhamGetty/GOAL

    トッテナム 2025-26シーズンの試合日程：降格圏脱出へ重要な一戦

    スパーズは降格圏まで2ポイント差だが、プレミアリーグでは14試合未勝利で、2026年もトップリーグで勝っていない。

    ウルブズとのアウェー戦やリーズとのホーム戦も残っているが、直近3試合で6ポイントを獲得したブライトンを土曜にホームで迎え、残留争いに新たな勢いをもたらしたい。

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