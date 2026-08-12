プレミアリーグ行きのハル・シティ、ラージョ・バジェカーノDFノーベル・メンディ獲得で移籍金記録を更新

ハル・シティは、プレミアリーグでの戦いに向けて大きな意思表示となるクラブ史上最高額で、ラージョ・バジェカーノからメンディを獲得したことを正式に発表した。21歳のセンターバックは5年契約にサインし、将来をMKMスタジアムに託した。クラブはさらに1シーズン延長するオプションも保持している。

移籍金の正確な金額はクラブから公表されていないが、ハル・シティの関係者は、今月初めに樹立されたばかりの従来の記録をこの取引が上回ったと認めている。その記録は、オリンピアコスから総額2000万ポンド超にボーナスが加わる条件で加入したギリシャ代表GKコンスタンティノス・ツォラキスが一時的に保持していた。