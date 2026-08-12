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プレミアリーグ行きのハル・シティ、ラージョ・バジェカーノDFノーベル・メンディ獲得で移籍金記録を更新
タイガースにとって歴史的な契約
ハル・シティは、プレミアリーグでの戦いに向けて大きな意思表示となるクラブ史上最高額で、ラージョ・バジェカーノからメンディを獲得したことを正式に発表した。21歳のセンターバックは5年契約にサインし、将来をMKMスタジアムに託した。クラブはさらに1シーズン延長するオプションも保持している。
移籍金の正確な金額はクラブから公表されていないが、ハル・シティの関係者は、今月初めに樹立されたばかりの従来の記録をこの取引が上回ったと認めている。その記録は、オリンピアコスから総額2000万ポンド超にボーナスが加わる条件で加入したギリシャ代表GKコンスタンティノス・ツォラキスが一時的に保持していた。
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プレミアリーグでの夢をかなえる
セネガル代表の同選手はこの移籍への興奮を口にし、世界で最も競争の激しいリーグで自分を試すことが幼い頃からの夢だったと強調した。発表後、クラブの公式メディア に対して、このDFは誇りを隠さなかった。『ここに来られてとてもうれしいし、同時にとても誇りに思っている』
メンディは続けた。『自分はとてもアスレチックな選手で、本質的にはディフェンダーだ。また、プレーそのものも本当に楽しんでいるし、後方からクリーンに、そして必要な時にはアグレッシブに持ち出していくことも好きだ。小さい頃からプレミアリーグでプレーしたいと思っていたので、向き合うべき素晴らしい挑戦だし、その準備はできている』
大陸の舞台での経験
比較的若い年齢ながら、メンディは欧州主要大会の決勝出場を含む豊富なハイレベル経験を携えてイースト・ヨークシャーにやって来る。ラージョ・バジェカーノでラ・リーガを戦った唯一のシーズンでは28試合に出場し、2得点を挙げて攻撃面での脅威も示した。
驚くべきことに、メンディがカンファレンスリーグ決勝に進んだのはこれで2年連続だった。今年はラージョ・バジェカーノの一員としてクリスタル・パレスに敗れた。前回のシーズンにはレアル・ベティスのスカッドの一員として大会の大一番まで勝ち進んだが、チェルシーという別のロンドン勢を相手にあと一歩及ばなかった。欧州の舞台でイングランドのトップクラブと対戦してきたメンディは、求められる基準を明確に理解している。
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国際舞台での実績と将来性
国際舞台でも、メンディはすでにセネガル代表で存在感を示し始めている。3月のガンビア戦でセネガル代表としてA代表初キャップを記録し、西アフリカから台頭する最も有望な守備の逸材の一人という評価をさらに裏づけた。
メンディは、プレミアリーグ昇格を果たしたハル・シティにとって、この夏の移籍市場で8人目の補強となった。ハル・シティは現在、8月22日にホームでマンチェスター・ユナイテッドとのトップリーグ開幕戦に臨むのを前に、準備の総仕上げに入っている。
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