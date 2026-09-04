プレミアリーグ脱出ルート！モハメド・サラーとファビーニョが、トラブゾンスポルへの大型移籍を巡って、構想外となっているトッテナムのリシャルリソンに電話

エヴァートンへの移籍が不成立に終わったことを受け、ロベルト・デ・ゼルビ監督がリシャルリソンをクラブのプレミアリーグ登録メンバーから外したことで、トッテナムでの時間は後味の悪い終わりを迎えようとしている。イタリア人指揮官は、今季のトップチーム構想から完全に外れていると判断し、このアタッカーをU-21とともにトレーニングさせている。トラブゾンスポルとの交渉が決裂した場合、このブラジル人はサウジアラビアのような他の市場を目指すか、あるいは数カ月にわたって実戦から遠ざかることを覚悟しなければならない。