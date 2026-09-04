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ライブ
Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

プレミアリーグ脱出ルート！モハメド・サラーとファビーニョが、トラブゾンスポルへの大型移籍を巡って、構想外となっているトッテナムのリシャルリソンに電話

移籍情報
リシャルリソン
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トラブゾンスポル
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プレミアリーグ

トッテナムで戦力外となっているリシャルリソンは、トラブゾンスポルへの移籍を完了させるよう促すモハメド・サラーとファビーニョから個人的に電話を受けた。ブラジル人FWは北ロンドンで構想外となったことを受け、退路を必死に探しているが、トルコ・スーパーリーグの金曜日の移籍期限を前に、交渉はなお複雑な状況にある。

  • ストライカーがトルコへの移籍を希望

    リシャルリソンのトッテナムでのキャリアは岐路に立たされている。トルコの強豪トラブゾンスポルへの移籍案を巡る協議が行き詰まっているためだ。北ロンドンのクラブは移籍市場終盤、スュペル・リグのクラブから提示された2000万ユーロ（1700万ポンド）前後の最初のオファーを拒否した。この拒否により、ブラジル人FWの陣営は、トルコの移籍市場が9月4日に閉まる前に合意を成立させることについて悲観的になっている。

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    スター選手たちがスュペル・リグ移籍を後押し

    『ESPNブラジル』によると、サラーと2022年ワールドカップでともに戦った元代表チームメートのファビーニョが、リシャルリソンに直接連絡を取り、トルコ行きを勧めたという。FWは新天地での再出発を強く望んでおり、行き先は自分自身で決めると公に主張してきた。選手とトッテナム首脳陣の間の緊張は急速に高まっており、クラブ上層部の妥協のない姿勢に対して、このアタッカーの幻滅はますます深まっている。

  • デ・ゼルビ、FWを冷遇

    エヴァートンへの移籍が不成立に終わったことを受け、ロベルト・デ・ゼルビ監督がリシャルリソンをクラブのプレミアリーグ登録メンバーから外したことで、トッテナムでの時間は後味の悪い終わりを迎えようとしている。イタリア人指揮官は、今季のトップチーム構想から完全に外れていると判断し、このアタッカーをU-21とともにトレーニングさせている。トラブゾンスポルとの交渉が決裂した場合、このブラジル人はサウジアラビアのような他の市場を目指すか、あるいは数カ月にわたって実戦から遠ざかることを覚悟しなければならない。

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    リシャルリソンに迫る期限

    トラブゾンスポルは、9月4日23時59分にトルコの移籍期限が過ぎる前に、トッテナムが要求する3500万ポンドに応えるべく迅速に動かなければならない。合意に至らなければ、リシャルリソンは1月の移籍市場で活路が開けるまで、ロンドン北部で構想外の状態に置かれることになる。デ・ゼルビとトッテナムの主な目標は、新たな前線を機能させることだ。

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