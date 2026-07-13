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プレミアリーグ移籍が破談となったエデルソンにACミランが獲得に動いた。ルーベン・アモリム監督は、かつてマンチェスター・ユナイテッドが狙ったこの選手を即座に獲得する見込みだ。
ユナイテッドへの移籍が白紙に
エデルソンのマンチェスター・ユナイテッド移籍が最終段階で破談となった。27歳の同選手は加入間近とされていたが、メディカルチェック終了後も交渉は成立せず、契約は白紙に戻った。
ベルガモからマンチェスターへの移籍を控えていた元サレルニターナ所属の選手は行き先が定まらない状況に。しかし、交渉決裂を受け、欧州の他の強豪クラブが即座に動き出した。
- AFP
アモリムが最有力候補を特定
『カルチョメルカート』によると、ミランの新監督アモリムは、即座に中盤再構築のターゲットを絞り込んだ。その候補がエデルソンだ。ポルトガル人指揮官は、サン・シーロでチームを率いる上で彼を「夢のような」補強と位置づけている。アモリムの就任で、補強方針はセリエAで実績のある選手へ転換された。
ミラン首脳陣はすでにアタランタと接触し、移籍の可能性を探っている。エデルソンはセリエA屈指の信頼性と運動量を誇るセントラルMFで、アモリム監督の戦術に最適だ。
アタランタは高額な売却価格を提示した
ミランは契約成立を強く望んでいるが、アタランタは交渉が厳しいことで知られている。アタランタは現在、この中盤の要を約5000万ユーロと評価している。しかし、ベルガモでの契約状況がミランにとって有利に働く可能性がある。
エデルソンの契約は2027年6月に満了するため、更新がなければアタランタは値下げを余儀なくされる見込みだ。契約最終年に近づくにつれ選手価値は低下するとアタランタも認識しており、ミランにとってはより低い移籍金で交渉できる好機となる。
- Getty Images Sport
アモリム、ユナイテッドへの引き抜きを画策
エデルソンに加え、アモリム監督は古巣マンチェスター・ユナイテッドで指導したサイドバック、ヌサイール・マズラウィの獲得を強く希望している。先月アッレグリ監督の退任でミランの指揮官に就いたポルトガル人監督は、守備強化のためマズラウィを最優先補強とクラブに伝えた。
2024年にバイエルン・ミュンヘンから1700万ポンドで加入したマズラウィは、オールド・トラッフォードで77試合に出場し、汎用性を生かして守備陣を支えている。
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