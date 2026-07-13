エデルソンのマンチェスター・ユナイテッド移籍が最終段階で破談となった。27歳の同選手は加入間近とされていたが、メディカルチェック終了後も交渉は成立せず、契約は白紙に戻った。

ベルガモからマンチェスターへの移籍を控えていた元サレルニターナ所属の選手は行き先が定まらない状況に。しかし、交渉決裂を受け、欧州の他の強豪クラブが即座に動き出した。



