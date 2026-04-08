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プレミアリーグ王者から10年でリーグ1へ？ 6ポイント減点の異議が却下され、レスターの降格懸念が深まる
独立委員会が処分を支持
レスターは2月に独立委員会が科した制裁を覆せなかった。2023-24シーズンの利益・持続可能性規則違反で2025年5月にプレミアリーグから告発されていた。 EFLは36カ月で許容される8,300万ポンドの赤字限度を2,080万ポンド超過したとして有罪と判断。クラブは決算報告の遅れを理由に37カ月の適用期間を主張したが却下された。上訴も棄却され、クラブは現在チャンピオンシップ22位。残留をかけ必死の戦いを続けている。
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クラブが控訴棄却に反応
判決を受け、クラブは状況を厳粛に受け止めつつ、毅然と声明を発表した。「本件は決着がつき、今シーズンは残り5試合。クラブ全員で目の前の試合に全力投球し、ピッチでの結果でシーズンの行方を左右する」 「困難な時期にもかかわらず変わらぬ支援を寄せてくださるサポーターの皆様に感謝申し上げます。残りの試合に集中し、結果で応えます。」
ロウェットは生き残りをかけた大きなプレッシャーに直面している
最終判決のタイミングは、暫定監督ゲイリー・ロウェットに大きなプレッシャーを与えている。彼は最初の控訴提出直前に就任し、急いでチームを立て直す必要がある。 チームは全大会で16試合1勝と低迷し、41試合で勝ち点41、残留ラインの1ポイント上にとどまる。法的手段は尽きたため、2年連続の降格を避けるにはピッチでの結果しかない。
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4月には重要な試合が控えている
レスターは残留へ過酷な5試合を迎える。まずはホームにスウォンジー・シティ、次に1つ上のポーツマスとのアウェイ戦で6ポイントマッチだ。その後、ハル・シティ、ミルウォール、ブラックバーン・ローヴァーズと続く。この5試合の結果が運命を決める。