プレミアリーグ王者から10年でリーグ1へ？ 6ポイント減点の異議が却下され、レスターの降格懸念が深まる

レスターは2月に独立委員会が科した制裁を覆せなかった。2023-24シーズンの利益・持続可能性規則違反で2025年5月にプレミアリーグから告発されていた。 EFLは36カ月で許容される8,300万ポンドの赤字限度を2,080万ポンド超過したとして有罪と判断。クラブは決算報告の遅れを理由に37カ月の適用期間を主張したが却下された。上訴も棄却され、クラブは現在チャンピオンシップ22位。残留をかけ必死の戦いを続けている。