プレミアリーグ流で、トヒルの戦略はW杯でイングランドのライバルを封じ込めるか。

この印象的なフィジカルパフォーマンスが、第1ラウンドでイングランドがクロアチアに意図したスタイルを押し付ける原動力となった。

とはいえ、水曜日の試合は「AT&Tスタジアム」の巨大な屋根の下、約22℃に保たれた空調の効いた環境で行われた。

屋外では34℃に達したテキサスの日差しを直接受けることはなく、この環境がイングランドの走力を支えた。

それでも試合が楽だったわけではない。閉鎖された屋根の下は湿度が高く、選手たちは多大なエネルギーを消耗した。試合後、イングランドのサポーターが「ワンダー・ウォール」を歌いながら詰めかけたスタンドの前に集まった選手たちの多くは、肉体的にも精神的にも疲れ切っている様子だった。

試合後、トゥヘル監督は「高温多湿と激しい展開に苦しんだ選手もいる。当然だ」と語った。

また、昨季マンチェスター・シティで出場時間が限られていたジョン・ストーンズについては「終盤、両足にけいれんが起きた」と語った。

試合後、トゥヘル監督は選手たちのフィジカルデータを確認し、「彼らは本当に大きな努力をした」と称えた。

選手たちは高湿度への適応が難しいと口々に語り、ロッカールームでは全員が極度の疲労を示していた。私はそれが気に入っている。その瞬間、何かを成し遂げた実感を得られるからだ。私たちにはまさにそれが必要なのだ」と語った。