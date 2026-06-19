国際サッカー連盟（FIFA）の統計によると、イングランド代表は米国開催のワールドカップ初戦で驚異的な走行距離を記録した。これは、トーマス・トゥヘル監督がプレミアリーグらしい高強度サッカーを実践した結果だ。 厳しい気候の中でも高い運動量を維持した。
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プレミアリーグ流で、トヒルの戦略はW杯でイングランドのライバルを封じ込めるか。
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過酷な天候から逃れるための戦略
英紙「ザ・アトランティック」によると、イングランド代表は今回のワールドカップの合宿地を決める際、 彼らは米国の地図に横線を引いた。1994年以来最も暑いと予想される今大会では、その線以南は気温が高く、選手たちが毎日練習できないと判断された。
一方で、適応にはある程度の暖かさも必要だったため、北へ行き過ぎることも避けた。
この暑さは大会準備の最大課題となり、トーマス・トゥヘル監督は昨夏のクラブワールドカップを視察して欧州チームが勝つための要素を分析した。
アシスタントコーチのアンソニー・バリーは、北米で結果を出すための「暑さに強いプレースタイル」を模索している。
その結果、イングランド代表は早期にフロリダへ移動し、選手たちが気候に慣れ「休息の欠如に対処できる状態」になるよう準備を進めた。
トゥヘルはプレミアリーグの熱狂をどのようにアメリカに伝えたのか？
先週水曜、ダラスでの初戦でイングランド代表は本来のスタイルに近いプレーを見せた。クロアチア戦の後半は、プレミアリーグを思わせる速さと強さで、国際試合では珍しい光景だった。
これはトゥヘル監督が求めるスタイルそのものだったが、大会前は多くの人が予想していなかった。最近の国際大会では低い位置での守備ブロックやカウンター、セットプレーが重視される傾向が強まるとの見方が支配的だったからだ。
試合終了時のFIFA公式統計では、イングランド代表の走行距離は117kmで、第1節では47チーム中8チームしか上回れなかった。
さらに、選手たちは時速20～25km（時速12～15マイル）の「カテゴリー4ランニング」を6.6km記録した。 この数値を上回ったのはフランス、ヨルダン、ブラジル、オーストリアの4チームだけだった。
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「閉じた天井」のトリック
この印象的なフィジカルパフォーマンスが、第1ラウンドでイングランドがクロアチアに意図したスタイルを押し付ける原動力となった。
とはいえ、水曜日の試合は「AT&Tスタジアム」の巨大な屋根の下、約22℃に保たれた空調の効いた環境で行われた。
屋外では34℃に達したテキサスの日差しを直接受けることはなく、この環境がイングランドの走力を支えた。
それでも試合が楽だったわけではない。閉鎖された屋根の下は湿度が高く、選手たちは多大なエネルギーを消耗した。試合後、イングランドのサポーターが「ワンダー・ウォール」を歌いながら詰めかけたスタンドの前に集まった選手たちの多くは、肉体的にも精神的にも疲れ切っている様子だった。
試合後、トゥヘル監督は「高温多湿と激しい展開に苦しんだ選手もいる。当然だ」と語った。
また、昨季マンチェスター・シティで出場時間が限られていたジョン・ストーンズについては「終盤、両足にけいれんが起きた」と語った。
試合後、トゥヘル監督は選手たちのフィジカルデータを確認し、「彼らは本当に大きな努力をした」と称えた。
選手たちは高湿度への適応が難しいと口々に語り、ロッカールームでは全員が極度の疲労を示していた。私はそれが気に入っている。その瞬間、何かを成し遂げた実感を得られるからだ。私たちにはまさにそれが必要なのだ」と語った。
エアコンのないグラウンド
問題は、イングランドが来週フォックスボロでガーナ、その後パナマ戦でこの戦術をどこまで続けられるかだ。両スタジアムにはダラスのような空調がない。
フォックスボロの火曜午後予報は気温約24℃で暖かく （約24℃）で雨の予報が出ており、火曜日の試合時にはニュージャージーはさらに暖かく（27℃）、降雨量も多くなると予想されているため、当面は問題の深刻さが軽減される可能性がある。
イングランドがグループ首位を維持した場合（現時点で最も可能性が高い）、次戦はアトランタ、その後メキシコシティ、準々決勝はマイアミとなる。
アトランタには空調付きスタジアムがあるが、マイアミにはない。気温は30度後半に達し、高湿度も相まって選手には過酷だ。
大会前にフロリダで調整した経験が、選手たちには自信となっている。
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「スリー・ライオンズ」のコンディションに賭ける
日曜、カンザスシティの合宿先で記者会見が開かれた。記者がジョーダン・ヘンダーソンに「米国の暑さでもハイプレスを維持できるか」と質問。ヘンダーソンは「ハイインテンシティなサッカーを見せたい」と強調し、 6月10日のオーランドでのコスタリカ戦（3-0）が好例だと述べた。
長年の代表経験を持つヘンダーソンは、この試合が大会前の親善試合で最も高いパフォーマンスだったと説明し、次のように付け加えた。 「暑さと湿度があったが、高いパフォーマンスを発揮できた。技術もフィジカルも非常に良かった」
クロアチア戦後、トゥヘル監督もコスタリカ戦の交代がチームのプレス維持に効果的だったと語った。
最大8試合、5週間の移動と時差を考えると、選手たちの肉体的な負担は計り知れない。
トゥヘル監督は「これしか道はない。コスタリカ戦のチームには感銘を受けた。彼らはあらゆる局面でプレッシャーをかけ、スピードを上げ、相手を締め続けた。今日勝つには、その質が不可欠だった」と結んだ。
トゥヘルは、来週火曜のボストンでも同様の圧力を90分間かけられると期待している。