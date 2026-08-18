マスターズはさらに、統括団体の第一の責務は、時間がどれだけかかろうとも独立委員会が真実を明らかにすることを確実にする点にあると明確にした。マスターズは「最終的に、プレミアリーグの責任は、独立委員会に重大な申し立てを調査するよう求め、真実を確立することにある。例えば、それに時間がかかりすぎることを理由に、その責任が条件付きになるべきではない」と述べた。

この幹部はまた、過去の規則違反により1000万ポンドの罰金と移籍禁止処分の執行猶予を科されたチェルシーとの比較にも言及した。マンチェスター・シティは引き続き厳しい監視下に置かれている。その状況は、クラブが即時の処分合意を確保するために自発的に情報を提供したケースとは大きく異なるためだ。