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プレミアリーグ最高責任者が、マンチェスター・シティの115件の告発に関する評決の「もどかしい」遅れについて沈黙を破る
マスターズが継続する遅延について言及
火曜日のローンチイベントで取材に応じたマスターズは、マンチェスター・シティに科された財務違反容疑をめぐって、いまだ結論が出ていない状況について言及した。『talkSPORT』のインタビューで、同氏は結論を待つ時間が長期化していることを認めつつ、適切な手続きを踏む重要性を強調した。
マンチェスター・シティが最初に告発されたのは2023年2月で、独立委員会による公聴会は2024年12月に終了した。マスターズは状況について次のように説明している。 「日が1日過ぎるごとに、われわれは明らかに1日ずつ結論に近づいているはずだ。もちろん、この件についてコメントはできない。苛立ちがあることは理解している。想定より長くかかっているが、われわれは手続きに従わなければならない」
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プレミアリーグでの任務と代替ケース
マスターズはさらに、統括団体の第一の責務は、時間がどれだけかかろうとも独立委員会が真実を明らかにすることを確実にする点にあると明確にした。マスターズは「最終的に、プレミアリーグの責任は、独立委員会に重大な申し立てを調査するよう求め、真実を確立することにある。例えば、それに時間がかかりすぎることを理由に、その責任が条件付きになるべきではない」と述べた。
この幹部はまた、過去の規則違反により1000万ポンドの罰金と移籍禁止処分の執行猶予を科されたチェルシーとの比較にも言及した。マンチェスター・シティは引き続き厳しい監視下に置かれている。その状況は、クラブが即時の処分合意を確保するために自発的に情報を提供したケースとは大きく異なるためだ。
チェルシーへの制裁の違いを説明する
マンチェスター・シティの長期化する法廷闘争について他クラブとの違いを説明し、マスターズ氏は、この調査には特有の複雑さがあると指摘した。プレミアリーグはチェルシーについて、新オーナー陣の協力的な姿勢を踏まえ、別の対応を選んだ。
マスターズ氏は「チェルシーのケースでは、言うまでもなく歴史的な事案だ。PSRの事案とはまったく異なる。チェルシーの件では、新オーナーがすべての情報を持って名乗り出てきたため、われわれは制裁合意に入ることを決めた」と述べた。さらに、他の複雑で歴史的な調査では、完全な証拠や重要な証人を欠いているため、争われる委員会手続きが唯一現実的な選択肢になるものの、その結果として遅延が続くことになると付け加えた。
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最終裁定を待っている
マンチェスター・シティは、サッカー界が最終的な裁定を待つ中、新たなスカッド・コスト比率ルールの下でプレミアリーグ王座奪還に向けた戦いを続ける。独立委員会は、審議が正式に終了し次第、詳細な調査結果を公表するとみられている。有罪と判断された場合、同クラブは大幅な勝ち点剥奪を含む前例のない制裁を科される可能性があり、イングランドサッカーを大きく変えることになり得る。
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