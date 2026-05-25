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プレミアリーグ最終節で古巣トッテナムの降格回避を受け、ハリー・ケインがファンにメッセージを送った。
緊迫した日曜日に勝利を収めた
ジョアン・パリニャが前半終了間際に決めたゴールで、トッテナムはエバートンに1-0でホーム勝利を収めた。この結果、トッテナムはプレミアリーグ残留を決めたが、ウェストハムはロンドン・スタジアムでリーズに3-0で勝っても2012年以来のチャンピオンシップ降格が確定した。
50年ぶりの2部降格を回避したトッテナムは、苦難のシーズンを喜びで締めくくった。この結果、クラブはプレミアリーグ時代を通じてトップリーグを維持した。
ケインはスパーズの熱心なファンを支援している。
ケインは、最終戦でプレミアリーグ残留を決めたトッテナムとサポーターを祝福した。クラブを去っても北ロンドンとの絆は強く、幼少期から愛するチームの残留を喜びの言葉で称えた。
公式Xに投稿し、苦難のシーズンを乗り越えたファンへ祝福を送った。 「クラブの皆さん、特にファンの皆さん、おめでとう。最終戦の戦いと結果、素晴らしかった！」
クラブの象徴、明暗分かれる運命
古巣が降格圏で苦戦する中、ケインはトロフィーコレクションを増やしていた。イングランド代表主将はDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、バイエルンの国内2冠を決めた。トッテナム時代は無冠だったストライカーにとって、これは大きな転機だ。
8600万ポンドでバイエルンに移籍してからは「常勝王」として輝き、ドイツで4冠目を獲得。今季は51試合61得点をマークし、北米W杯へイングランド代表を率いる準備も万端だ。
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スパーズの夏の大規模刷新
残留の安堵はあるが、トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はすでに今夏の抜本的なチーム再建に視線を向けている。同監督はこの残留を「最大の功績」と評しつつも、チームには大幅な刷新が必要と即座に指摘した。デ・ゼルビ監督は、トッテナムを再び競争力のあるチームへ変貌させる決意を示し、降格争いを避けるため「トップクラスの」補強を求める。