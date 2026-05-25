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Kane-TottenhamGetty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

プレミアリーグ最終節で古巣トッテナムの降格回避を受け、ハリー・ケインがファンにメッセージを送った。

ハリー・ケイン
トッテナム
プレミアリーグ
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ブンデスリーガ

プレミアリーグ最終節で1部残留を決めたトッテナムへ、ハリー・ケインがメッセージを送った。現在バイエルンでタイトルを獲得しているイングランド代表キャプテンは、辛うじて降格を免れたスパーズファンと共に安堵した。

  • 緊迫した日曜日に勝利を収めた

    ジョアン・パリニャが前半終了間際に決めたゴールで、トッテナムはエバートンに1-0でホーム勝利を収めた。この結果、トッテナムはプレミアリーグ残留を決めたが、ウェストハムはロンドン・スタジアムでリーズに3-0で勝っても2012年以来のチャンピオンシップ降格が確定した。

    50年ぶりの2部降格を回避したトッテナムは、苦難のシーズンを喜びで締めくくった。この結果、クラブはプレミアリーグ時代を通じてトップリーグを維持した。

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  • ケインはスパーズの熱心なファンを支援している。

    ケインは、最終戦でプレミアリーグ残留を決めたトッテナムとサポーターを祝福した。クラブを去っても北ロンドンとの絆は強く、幼少期から愛するチームの残留を喜びの言葉で称えた。

    公式Xに投稿し、苦難のシーズンを乗り越えたファンへ祝福を送った。 「クラブの皆さん、特にファンの皆さん、おめでとう。最終戦の戦いと結果、素晴らしかった！」


  • クラブの象徴、明暗分かれる運命

    古巣が降格圏で苦戦する中、ケインはトロフィーコレクションを増やしていた。イングランド代表主将はDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、バイエルンの国内2冠を決めた。トッテナム時代は無冠だったストライカーにとって、これは大きな転機だ。

    8600万ポンドでバイエルンに移籍してからは「常勝王」として輝き、ドイツで4冠目を獲得。今季は51試合61得点をマークし、北米W杯へイングランド代表を率いる準備も万端だ。

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズの夏の大規模刷新

    残留の安堵はあるが、トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はすでに今夏の抜本的なチーム再建に視線を向けている。同監督はこの残留を「最大の功績」と評しつつも、チームには大幅な刷新が必要と即座に指摘した。デ・ゼルビ監督は、トッテナムを再び競争力のあるチームへ変貌させる決意を示し、降格争いを避けるため「トップクラスの」補強を求める。