プレミアリーグ最終節で古巣トッテナムの降格回避を受け、ハリー・ケインがファンにメッセージを送った。

ジョアン・パリニャが前半終了間際に決めたゴールで、トッテナムはエバートンに1-0でホーム勝利を収めた。この結果、トッテナムはプレミアリーグ残留を決めたが、ウェストハムはロンドン・スタジアムでリーズに3-0で勝っても2012年以来のチャンピオンシップ降格が確定した。

50年ぶりの2部降格を回避したトッテナムは、苦難のシーズンを喜びで締めくくった。この結果、クラブはプレミアリーグ時代を通じてトップリーグを維持した。