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プレミアリーグ昇格を目指すコヴェントリーが計画を進める一方、エヴァートン、アストン・ヴィラ、ブライトンは、移籍市場で「大物」フランク・ランパードと競合できない理由を突きつけられた。
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コヴェントリー、25年ぶりにプレミアリーグ復帰
2001年にトップリーグから降格したコヴェントリーは、2017-18シーズンにはリーグ2まで落ちた。その後、マーク・ロビンズの指導の下、チームは急速に再建された。
その後、ランパードが率いたチームは2025-26シーズンにチャンピオンシップを制し、25年ぶりにトップリーグ復帰を果たした。成功を待ち望むウェスト・ミッドランズに、再び最高峰の舞台が戻ってくる。
チェルシーのレジェンド、ランパードが指導者としての評価を回復させた
その地位を確固たるものにするのは容易ではない。近年、2部と1部の差は埋めるのが難しいことが示されている。この課題には多額の資金が必要だ。
市場はすぐに飽和し、価値ある選手を見つけるのは難しい。それでもコヴェントリーには切り札がある。
47歳のチェルシーとイングランド代表のレジェンドである彼は、スタンフォード・ブリッジとグディソン・パークでの苦難を乗り越え、監督として再評価されている。近い将来、彼に魅力的なオファーが寄せられるとの見込みもある。
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ランパードはコヴェントリーをプレミアリーグに定着させられるか？
クラブと代表でランパードとプレーした元コヴェントリーMFコールは、1勝18敗・失点81だったウォーリーFCに1日限定でレンタル復帰。GOALの取材に、今後の展望を語った。 「コヴェントリーが次のブライトンやブレントフォード、ボーンマスになる可能性は十分ある。彼はその過程で監督として成長できるだろう。まだ経験は浅いが、やるべきことは山積みだ。
「フランクの強みは、昇格を早く決めたことで他より一歩リードしている点だ。選手を納得させる上でこれは大きい。
昨年のサンダーランドのように、昇格チームが欲しがるタイプの選手をすでに確保しています。 フランクもそれを踏まえ、今後2週間で交渉を進め、エージェントと接触し、必要な選手をライバルチームより早く確保しなければならないと考えるだろう」
ランパードがコヴェントリーに与える移籍面の優位性
コールは、ランパードがイングランド国内の他クラブを断る選手を引き寄せる理由を語った。「コヴェントリーは昇格組でプレミア経験はないが、フランク・ランパードが監督だ。
「だから、ヨーロッパの選手なら、エバートンやアストン・ヴィラ、ブライトン、ボーンマスよりコヴェントリーを選ぶはずだ。フランク・ランパードは世界的に有名で、選手にとって魅力的だからだ。つまり、コヴェントリーは有利な立場にある」
2026年夏の重要な移籍市場
優勝祝賀会の当日、スカイ・ブルーズはレックサムに勝利しチャンピオンシップのトロフィーを手にした。今シーズン残るは土曜のワトフォード（アウェイ）戦のみ。
コールは、ランパードが今後チームをどう率いるか注目する。逆転劇の後に訪れる試練に備え、技術と精神力を備えた選手補強が不可欠だからだ。
ウォーリーFCの変貌は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追われている。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、スペクセーバーズの『ベスト・ワースト・チーム』チャンネルを登録して、チームの旅路を見守ろう。