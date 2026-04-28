その地位を確固たるものにするのは容易ではない。近年、2部と1部の差は埋めるのが難しいことが示されている。この課題には多額の資金が必要だ。

市場はすぐに飽和し、価値ある選手を見つけるのは難しい。それでもコヴェントリーには切り札がある。

47歳のチェルシーとイングランド代表のレジェンドである彼は、スタンフォード・ブリッジとグディソン・パークでの苦難を乗り越え、監督として再評価されている。近い将来、彼に魅力的なオファーが寄せられるとの見込みもある。