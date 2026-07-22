Getty Images Sport
翻訳者：
プレミアリーグ昇格へ、レックサムがニューカッスルの取締役を引き抜きへ
レッド・ドラゴンズの注目選手獲得
プレミアリーグ昇格を目指すレックサムは、ニューカッスル・ユナイテッドのスカウト部門責任者獲得でその意気込みを示した。ライアン・レイノルズとロブ・マックがオーナーを務めるこのウェールズクラブは、今夏にも正式決定し、ニクソンは9月に加入する見込みだ。この動きは、イングランドのサッカーピラミッドを駆け上がる同クラブが、運営の近代化を急ぐことを示している。
ニクソンはセント・ジェームズ・パークで15年間過ごし、クラブ史上最高額でミゲル・アルミロン、4000万ポンドでジョエリントン、2022年にはブルーノ・ギマランエスなど、成功した移籍を多数手がけた。 レックサムは、わずか3年前までノンリーグでプレーしていたクラブにとって、この高レベルでの経験を持つ人材の獲得が「次の段階」への飛躍になると確信している。
- Getty Images Sport
フィル・パーキンソン氏に専門家からの支持が集まる
ニクソンはトップチームのフィル・パーキンソン監督と緊密に協力する。パーキンソン監督はニューカッスルの責任者獲得に向けた動きを常に報告されていた。クラブがチャンピオンシップの複雑な状況を乗り切る中、ニクソンの広範な人脈と市場知識が活用される見込みだ。具体的な職務内容は最終調整中だが、レースコース・グラウンドで選手獲得戦略とサッカー運営全般を統括すると期待されている。
レックサムは、最近降格したウェストハム・ユナイテッドなど複数のクラブを退けてニクソン氏を獲得した。彼は業界内で高い評価を受けており、以前ニューカッスルの首脳陣からも絶賛されていた。 元取締役のアマンダ・スタヴェリー氏は「幸いにも、スティーブ・ニクソンという優れたスカウト責任者がおり、長年の経験と市場知識のおかげで移籍委員会を迅速に立ち上げる事ができた」と語っている。
チャンピオンシップでの過去の成功を基盤に
レックサムがニクソン獲得に動いている。2023年から2025年にかけて3年連続昇格を果たしたパーキンソン監督率いるクラブは、その成功を受けての補強だ。 1980年代初頭以来となる2部リーグ復帰1年目で7位に入り、プレーオフ圏を最終節で逃したものの、強豪と互角に戦える力を示した。
昨季の勢いがあるものの、今夏の移籍市場ではまだ動きがない。 パーキンソン監督は先日、28人の選手を率いて米国へ渡り、リーズ・ユナイテッド、リヴァプール、サンダーランドと対戦するプレシーズンツアーを実施した。同監督は、プレミアリーグ昇格という目標へ向け、過酷なリーグ戦を乗り切る戦力補強の必要性を強調している。
- AFP
プレミアリーグへの果てしない挑戦
ヘルシンキでのマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合を1-0で制した直後、パーキンソン監督は「チャンピオンシップは容赦ないリーグで、その挑戦に立ち向かうにはチームに手薄な部分がある。改善が必要だ」と語り、質の高い選手補強の必要性を強調した。 夏の初めから課題を特定し、解決に取り組んでいる」と語った。ニクソン加入が確実視され、クラブがトップターゲットを獲得できる可能性は大幅に高まった。
公式戦は8月7日（金）のカラバオ・カップ1回戦ミドルズブラ戦でスタートし、8月17日にはカーディフ・シティとのウェールズ・ダービーでチャンピオンシップが開幕する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。