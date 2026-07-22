プレミアリーグ昇格へ、レックサムがニューカッスルの取締役を引き抜きへ

プレミアリーグ昇格を目指すレックサムは、ニューカッスル・ユナイテッドのスカウト部門責任者獲得でその意気込みを示した。ライアン・レイノルズとロブ・マックがオーナーを務めるこのウェールズクラブは、今夏にも正式決定し、ニクソンは9月に加入する見込みだ。この動きは、イングランドのサッカーピラミッドを駆け上がる同クラブが、運営の近代化を急ぐことを示している。

ニクソンはセント・ジェームズ・パークで15年間過ごし、クラブ史上最高額でミゲル・アルミロン、4000万ポンドでジョエリントン、2022年にはブルーノ・ギマランエスなど、成功した移籍を多数手がけた。 レックサムは、わずか3年前までノンリーグでプレーしていたクラブにとって、この高レベルでの経験を持つ人材の獲得が「次の段階」への飛躍になると確信している。