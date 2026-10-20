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プレミアリーグ復帰か、ジョゼ・モウリーニョとの再会か？ レアル・マドリー移籍が取り沙汰される元マンチェスター・ユナイテッドのスコット・マクトミネイについて、元スコットランド代表が移籍先を予想
マンチェスター・ユナイテッド、マクトミネイをわずか2600万ポンドで売却
2024年夏、マクトミネイはイタリアでの挑戦を選び、キャリアを通じて在籍してきたマンチェスター・ユナイテッドとの関係に終止符を打った。オールド・トラッフォードでは守備的MFとして起用されることが多く、明確な役割を確立できずにいた中、2600万ポンド（3500万ドル）でナポリへの移籍が実現した。
それ以来、チーム全体として安定感を欠くユナイテッドが、常に全力を尽くす生え抜きのスター選手をなぜ手放すことに同意したのか、厳しい疑問の声が上がっている。また、ボックス・トゥ・ボックスでプレーできる選手がチームにいたことを見抜けなかったとも批判されている。
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セリエA優勝、MVP受賞、バロンドールでの得票
マクトミネイはナポリで、より積極的に攻撃へ関わる選手として活躍している。前に出る自由をより多く与えられたことが、その後押しとなった。セリエAでのデビューシーズンには優勝を果たし、MVPにも選ばれた。さらに、2025年のバロンドール投票では18位に入った。
シーズン最多得点も13から14に更新。熱狂的なファンはマクトミネイと、「イタリアの女王」と呼ばれるパートナーのカム・レディングを温かく迎え入れている。
最近は個人的な健康上の問題に対処する必要があったが、29歳のマクトミネイは母国代表としてワールドカップに出場した後、2026-27シーズンには再び万全の状態で活躍している。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの契約は、残り18カ月余りだ。
ナポリは、新たな契約条件で合意に至っていないなか、マクトミネイを売却して移籍金を得るか、残留させるリスクを負うかを決めなければならない。以前にはバルセロナの関心が取り沙汰され、現在はマドリードのラ・リーガの強豪も動向を注視しているとの噂がある。そのレアル・マドリーを率いるモウリーニョ監督は、マンチェスターでマクトミネイに飛躍のきっかけを与えた人物だ。
マクトミネイは2027年に移籍するのか？
イングランドサッカー界への復帰も取り沙汰されている。では、2027年に移籍市場が開いた際、最も可能性が高いのはどのような展開なのか。この問いを投げかけられた元スコットランド代表ウイングのネヴィンは、ネットベット・カジノとの提携による取材でGOALにこう語った。「実にいい質問だ。彼を欲しがるチームはたくさんあるから、難しいね」
「マンチェスター・ユナイテッドがなぜ彼を手放したのか、今でもまったく分からない。どうしても理解できないんだ。スコットランド代表で実際に開花した彼の潜在能力や実力を、ユナイテッドは分かっていなかったと思う」
「ナポリに残っても驚かない。ただ、イタリアのほぼすべてのチームが彼に関心を持つだろう。彼のことも、ナポリで成し遂げたことも高く評価しているからだ。さらに上のレベルへステップアップできるかって？ そうだね、ほとんどどのクラブも彼を迎えたいはずだ」
「なぜなら、彼は10番も、6番も、8番も、センターバックもできる。つまり、4人分の選手を得られるようなものだ。しかも、どのポジションでも優れている。では、彼はどこでプレーすると思うかって？ 変な答えだけど、本人が望むところならどこでもだよ！」
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マドリードかイングランドか？マクトミネイの行き先はどこに？
マクトミネイは今後の計画について多くを語っていない。不整脈を治すための低侵襲手術から回復した今は、目の前のことに全力を注いでいる。
大きな移籍ができる機会は、おそらくあと一度だけという段階に来ている。さらに新天地を求め、場合によってはスペインへ向かうのか、今いる場所に腰を据えるのか、それともキャリアを原点に戻すのかを決めなければならない。
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