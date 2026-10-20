マクトミネイはナポリで、より積極的に攻撃へ関わる選手として活躍している。前に出る自由をより多く与えられたことが、その後押しとなった。セリエAでのデビューシーズンには優勝を果たし、MVPにも選ばれた。さらに、2025年のバロンドール投票では18位に入った。

シーズン最多得点も13から14に更新。熱狂的なファンはマクトミネイと、「イタリアの女王」と呼ばれるパートナーのカム・レディングを温かく迎え入れている。

最近は個人的な健康上の問題に対処する必要があったが、29歳のマクトミネイは母国代表としてワールドカップに出場した後、2026-27シーズンには再び万全の状態で活躍している。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの契約は、残り18カ月余りだ。

ナポリは、新たな契約条件で合意に至っていないなか、マクトミネイを売却して移籍金を得るか、残留させるリスクを負うかを決めなければならない。以前にはバルセロナの関心が取り沙汰され、現在はマドリードのラ・リーガの強豪も動向を注視しているとの噂がある。そのレアル・マドリーを率いるモウリーニョ監督は、マンチェスターでマクトミネイに飛躍のきっかけを与えた人物だ。