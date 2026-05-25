プレミアリーグの質の高さは、世界クラスの選手がエリート層だけでなく広く分布していることから来る。

そこでGOALは、ライターと編集者にプレミアリーグでのパフォーマンスのみを評価してもらい、「年間最優秀選手」候補を順位付けしました。以下にトップ50を発表します。