プレミアリーグの質の高さは、世界クラスの選手がエリート層だけでなく広く分布していることから来る。
そこでGOALは、ライターと編集者にプレミアリーグでのパフォーマンスのみを評価してもらい、「年間最優秀選手」候補を順位付けしました。以下にトップ50を発表します。
プレミアリーグの質の高さは、世界クラスの選手がエリート層だけでなく広く分布していることから来る。
そこでGOALは、ライターと編集者にプレミアリーグでのパフォーマンスのみを評価してもらい、「年間最優秀選手」候補を順位付けしました。以下にトップ50を発表します。
ニューカッスルは今シーズン、夏の補強が失敗し、前年の5位から2025-26シーズンは12位に後退した。それでもサンドロ・トナリは評価を上げた。イタリア人MFは、深い位置から正確なパスでチームを牽引し、今夏ビッグクラブが興味を示す理由を証明した。
守備的MFの位置からチームを前へ押し上げ、幅広いパスで存在感を示した。これがセント・ジェームズ・パークでの最後のシーズンになるとしても、彼は確かな足跡を残した。
シェフィールド・ユナイテッド、ヴェネツィア、スペツィアで3季連続降格を経験したイーサン・アンパドゥは、リーズ・ユナイテッドでプレミアリーグ復帰を果たし、その価値を証明した。ウェールズ代表MFは、デュエル勝利数と守備貢献でリーグ上位5%に入り、長距離投げも武器にチームを残留に導いた。契約は2027年までだが、ダニエル・ファルケ監督にとっては来季も彼を残すことが最優先課題だ。
デュエル勝利数と守備貢献度でリーグMF上位5％に入り、ロングスローの精度もトップクラスだった。2027年契約満了の年間最優秀選手を新契約で留めることは、ダニエル・ファーケ監督にとってプレシーズンの最優先課題だ。
リース・ジェームズがプレミアリーグでここまで多く出場したのは2020-21シーズン以来だ。チェルシーの主将は、怪我の悪循環をほぼ断ち切った。右SBと中央MFで輝いた彼はチームに大きな恩恵をもたらした。
春先にハムストリングの負傷で離脱した際、その不在がリアム・ローゼニオール体制の崩壊を招いた。後任のシャビ・アロンソは、主将がベンチを温めることがないように願っている。
エズリ・コンサはプレミアリーグで最も安定したディフェンダーだ。アストン・ヴィラのセンターバックとして、ウナイ・エメリ監督の下、チームをトップ5に導きチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。
守備だけでなくパス能力も高く、今季プレミアリーグで成功パス率トップのセンターバックだ。その活躍が評価され、今夏のワールドカップではイングランド代表のスタメン入りを果たす可能性もある。
マンチェスター・シティと7ポイント差でシーズンを終えたマンチェスター・ユナイテッド。もしコビー・マイヌーがルーベン・アモリム監督から疎外されていなかったら、トップ2にさらに近づけていたかもしれない。イングランド代表MFのマイヌーはシーズン前半にプレミアリーグで先発がなく、1月には移籍も検討していた。しかしアモリム体制下で耐え、マイケル・キャリック体制で才能を開花させた。
キャリック体制では全試合に先発（1試合のみ欠場、その試合は敗北）。卓越したパスで存在感を示し、リヴァプール戦では決勝点も記録。この活躍でイングランド代表に復帰し、トーマス・トゥヘル率いるワールドカップ代表メンバー入りを果たした。
サンダーランドは夏に経験豊富な選手を多数補強。その目玉が、過去6シーズンでパリ・サンジェルマン、RBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンでチャンピオンズリーグを戦ったノルディ・ムキエレの獲得だ。
移籍金はわずか950万ポンド。この投資はすでに十分すぎるリターンをもたらしている。右SBとして3ゴール3アシストを記録し、守備にも安定感をもたらした。その活躍でチームは来季ヨーロッパの舞台へ帰ってくる。
ボーンマスはクラブ史上初めて欧州カップ戦出場権を獲得し、その立役者の一人であるアレックス・スコットが注目されている。このMFはバイタリティ・スタジアムで飛躍し、11月にはイングランド代表に初招集された。
わずか22歳ながら、彼はすでにプレミア屈指のゲームメーカーとして評価され、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールが獲得に興味を示している。
プレミアリーグ屈指の「ラインを崩すパス」の名手、アダム・ウォートンは6番としてクリスタル・パレスの攻撃を牽引。今シーズンも期待アシスト（xA）7.4でリーグ3位に入り、待望のパレス初ゴールも決めた。喜びをバックフリップで表現した。
レアル・マドリードやマンチェスター・シティが以前関心を示したとも噂され、W杯代表から外れたものの、今夏も多くのクラブが獲得を狙うはずだ。
ブライトンはカンファレンスリーグ出場権を得て欧州に復帰。その原動力となったのは堅い守備だ。今シーズン、失点がブライトンより少なかったのはアーセナルとマンチェスター・シティだけ。その守備陣で光るのがセンターバックのヤン・ポール・ファン・ヘッケだ。
彼はアメックス・スタジアムでチームを率いる存在に成長し、ビルドアップでも貢献。3得点3アシストを記録したように、攻守で大きなインパクトを残した。
今シーズン、エンツォ・フェルナンデスは順風満帆ではなかった。3月の代表戦期間中にレアル・マドリードへの移籍をほのめかし、チェルシーから2週間の出場停止を受けた。それでも、彼が本領を発揮すると、プレミアリーグで彼に匹敵するMFはほとんどいなかった。
今季プレミアリーグでは10得点をマークし、チェルシーでのキャリア最高記録を更新。チャンス創出も68回でリーグ3位タイ。シャビ・アロンソの就任がフェルナンデスを西ロンドンに留めるかは不明だが、仮に今季が別れでも、彼のインパクトは否定できない。
プレミアリーグでブルーノ・ギマランイスほどチームの勝利に不可欠な選手は少ない。厳しいシーズンもニューカッスルのキャプテンは9ゴール5アシストでチームを牽引した。彼がいない11試合では2勝しかできず、その存在の大きさが痛感された。
彼が先発から外れた11試合では2勝のみ。中盤のエンジンがいない間にチームは適応に苦戦した。だからこそ、主力売却を検討してもギマランイスを手放すことだけは、いかなる代償を払っても避けるべきだ。
今シーズンのプレミアリーグでフィールドプレーヤーとしてジェームズ・ガーナーより多く出場したのはヴィルジル・ファン・ダイクだけだった。3月にはイングランド代表に初招集されたガーナーは、エヴァートンでピッチの至る所で存在感を示し、走行距離、タックル数（120回）、インターセプト数（59回）でリーグトップに立った。
2ゴール7アシストを記録し、セットプレーでも正確なキックを供給。ガーナーはデビッド・モイーズ監督の下で欠かせないスタメンに成長した。トーマス・トゥヘル監督は彼の万能さをフェデ・バルベルデに例えるが、その理由も頷ける。
2025年夏、多くのプレミアリーグクラブが新GKを求めた。そのなかで、サンダーランドがエールディヴィジNECから無名だったロビン・ロエフスを900万ポンドで獲得した補強は特に成功だった。オランダ人GKはスタジアム・オブ・ライトで早くもヒーローとなり、欧州でも屈指の安価な大型補強として記憶されるだろう。
今季プレミアリーグで10試合以上無失点を達成したのはわずか5人。彼のセーブ率70.3％は、デビッド・ラヤ、ジョーダン・ピックフォード、アリソン・ベッカーらも上回る。
2024年夏、リヴァプールを拒否したマルティン・ズビメンディは、1年越しでプレミアリーグのアーセナルへ加入した。レアル・マドリードが引き止めを試みたが、彼は移籍を決断。デクラン・ライスと組んだ中盤はリーグ屈指となり、アーセナルに活力と知性を与えた。
5得点をマークし、終盤は疲労でベンチに下がったものの、全試合に出場して優勝に貢献した。
ヴィクトル・ジョケレスはアーセナル史上最も技術が高い選手か？ ガナーズ最高の生まれながらの得点王か？ それとも「No.9問題」の答えか？ どれも「ノー」かもしれない。それでもジョケレスはミケル・アルテタ監督の下でチームに貢献している。
スポルティングCPから加入して以来、彼はプレミアリーグで14得点を挙げ、その数はリーグ6位タイ。批判もあるだろう。多くの得点が下位チーム相手だ、と。それでも、その得点が必要だった事実は変わらない。前任者が沈黙した場面でも、彼は得点を重ねた。
11月下旬、チェルシー対アーセナルの試合は、リーグ上位対決であり、デクラン・ライスとモイセス・カイセドという屈指のMFの対決にも注目が集まった。
しかし前半終了前に退場し、1－1の引き分けに終わったこの試合で彼は注目を浴びた。この出来事が転機となり、出場停止明けのカイセドは本来のコンディションを取り戻せずにいる。
それでもシーズン全体ではインターセプト数59回で1位、プレッシングで常に敵陣を脅かし、守備的MFながら3得点を挙げた。
ブライアン・ムベウモは昨夏、トッテナムやニューカッスルなどのオファーを断り、少年時代から応援していたマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。デビューシーズンで11得点をマーク。
序盤は右サイドのアマド・ディアロとの連係で得点を重ね、2月初めまでにリーグ20試合9ゴール。しかしシーズン終盤は調子を落とし、マイケル・キャリック体制ではベンチを温めることもあった。 それでも、彼の加入はチームに好影響を与えた。
昨夏、パリ・サンジェルマンがジャンルイジ・ドンナルンマの売却を検討すると報じられた。 イタリア代表GKはルイス・エンリケ率いるチームのCL制覇に貢献。ペップ・グアルディオラの理想とは異なるものの、破格の移籍金で獲得できるとあってマンチェスター・シティはオファーを無視できなかった。
足元のプレーやセットプレーでは苦戦したが、シュートストップでは群を抜く。セーブ率72.9%と防いだ失点数5.8でリーグトップ。無失点試合は15回で、ゴールデン・グローブ受賞のデビッド・ラヤに次ぐ数字だ。
アーセナルが22年ぶりにプレミアリーグを制した2025-26シーズン。ブカヨ・サカは7ゴール5アシストと数字は目立たなかったものの、重要な場面でチームを支えた。
ウルブスやブライトンとの接戦、5月復帰後のフルハム戦ではチームを牽引。リーグ戦25試合の先発ながら、61回のチャンス創出はリーグ6位タイだった。
リヴァプールは今夏、4億5000万ポンドを投じて補強を行ったが、期待ほどの成果は得られていない。それでも新戦力の中で光ったのは、ウーゴ・エキティケだ。 ニューカッスルの目の前でアイントラハト・フランクフルトから獲得した彼は、3月のアキレス腱負傷でシーズンを終えるまでプレミアリーグで11ゴール4アシストを記録。フェルナンド・トーレスを思わせる活躍だった。
ゴール前での高い決定力に加え、卓越したボールコントロールとパスセンスも備え、すでにプレミア屈指のオールラウンドFWとしての地位を確立した。しかし、完全復活まであと6か月、ピッチに立てないのは残念だ。
マテウス・クーニャの今シーズンは、新加入FWブライアン・ムベウモとは対照的な展開だ。ウルブズから夏に移籍したムベウモは出遅れたが、マイケル・キャリック監督の下で調子を上げた。
指揮官就任後、クーニャは6ゴール3アシストを記録。エミレーツでのアーセナル戦決勝点、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦唯一の得点など、重要な場面で結果を残した。これによりイングランド1部で3シーズン連続2桁得点を達成。前線での多才さがチームに厚みをもたらしている。
今シーズン、最も「もしも」を感じさせる瞬間が9月の移籍市場最終日に訪れた。クリスタル・パレスは後任確保に失敗し、交渉が続いていたマルク・ゲヒのリヴァプール移籍を白紙にした。 結果、リヴァプールの守備は低迷。一方、シティは1月に2000万ポンドという破格でゲヒを獲得した。
契約満了が迫る中、負傷者続出の守備陣を補強したいシティは好機と見て獲得に動いた。 加入後、最終戦を除きプレミア全試合にフル出場。エバートン戦でミスしたバックパスは優勝争いを左右したが、パレス時代と同様、安定したパフォーマンスを続けている。
まさに「二面性のあるシーズン」だった。オリー・ワトキンスはクリスマス前にプレミアリーグで3得点を挙げただけだったため、ウナイ・エメリ監督は彼をベンチに置いた。このため、アストン・ヴィラは代役ストライカーの獲得を検討するとの噂も立った。
しかし彼は終盤20試合で13得点を挙げ、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ相手にそれぞれ2得点を記録。ゴールデンスニーカー賞4位に入り、ハリー・ケインに次ぐイングランド代表の「No.9」としての価値を証明した。
ディーン・ホイセンとイリヤ・ザバルニの移籍でセンターバックが不足したボーンマス。その穴を埋めたのがマルコス・セネシだった。アルゼンチン人DFは全試合のほぼすべてに先発し、ヴィタリティ・スタジアムで冷静な守備で存在感を示した。
プレミアリーグではセンターバックとしてインターセプト55回・タックル62回で1位、シュートブロック47回で2位と、守備指標で上位に入った。今夏フリーエージェントで退団するため、ボーンマスの守備にはまた大きな穴があく。
2023年にプレミアリーグに加入したジェレミー・ドクは、才能は明らかながら、安定したパフォーマンスを発揮できていなかった。しかし、ペップ・グアルディオラの最終シーズンでは、世界屈指のウインガーへ成長する兆しが見えた。
11月初めのリヴァプール戦で見せたパフォーマンスは、今シーズンでも屈指の破壊力だった。シーズン終盤のエヴァートン戦とブレントフォード戦で連続して存在感を示したことも、彼が成熟し、結果を出す方法を学びつつある証拠だ。
まもなく36歳を迎えるダニー・ウェルベックは、ブライトンで13得点を挙げ、クラブを2度目の欧州カップ戦へ導いた。
確かな決定力でネットを揺らすだけでなく、守備でも際立ち、プレミアリーグのフォワードではインターセプトとタックルでトップクラスだ。
プレミアリーグに復帰したリーズ・ユナイテッドは、昨夏、得点力のある選手を求めていた。その一環で8月中旬、度重なる怪我に悩まされていたドミニク・カルバート＝ルーウィンがフリー移籍で加入。エバートンでの過去4シーズンはリーグ戦17得点にとどまっていた。
しかしウェスト・ヨークシャーで再起し、11～12月の6試合連続得点で自身とチームのシーズンを好発進させた。今季14得点はリーグ6位タイで、3月にイングランド代表に再招集されたのも当然の結果だ。
ウェストハムは降格したものの、その責任をキャプテンのジャロッド・ボウエンに求めるのは難しい。彼はシーズンを通じてチームを牽引し、アシスト11でリーグ3位、ゴールとアシストの合計20で同率5位だった。
苦境の中でも結果を残しただけに、彼がイングランド代表のW杯メンバーから外れたのは不可解だ。29歳という年齢を考えればチャンピオンシップでのプレーは考えにくく、移籍市場で注目されることは確実だ。
移籍市場最終日にフルアム退団寸前だったハリー・ウィルソン。その後大活躍したことを考えると、クラブは残留を決めて安堵したはずだ。
シーズン折り返し時点ではMVP候補にも挙げられ、自ら得点を重ね、味方にもチャンスを創出した。終盤の不調で10ゴール7アシストにとどまったが、フリーエージェントとなる来夏には多くのオファーが予想される。
マンチェスター・ユナイテッドのGKがファンから支持されるハードルは近年下がっている。それでも、デビューシーズンのセネ・ランメンスの成果は評価すべきだ。移籍市場終了間際、クラブはエミリアーノ・マルティネスよりランメンスを選んだ。トップ経験が少ないながら、ロイヤル・アントワープからステップアップした彼は、難なく適応している。
23歳の彼は守備陣に自信を与え、セットプレーの連打にも冷静に対応。シュート阻止では「防いだゴール数」4.4で2位につけ、ドンナルンマに次ぐ数字を残している。
プレミアリーグの強豪が争奪戦を繰り広げるため、エリオット・アンダーソンにとって今季がノッティンガム・フォレストでの最後となる可能性が高い。フォレストが苦戦する中でも、彼はシティ・グラウンドで精力的なプレーを見せ、価値を証明した。
守備的MFではリーグトップのパス成功数2038本、ドリブル成功数50回、デュエル勝利数297回、守備貢献度516回を記録。ファールを受けた回数も80回でリーグ最多だった。 さらに4ゴール4アシストを記録し、初のワールドカップを控えるイングランド代表としてキャリア最高の状態にある。
マンチェスター・シティでプレミアリーグのキャリアを過ごし、常にレジェンドたちに囲まれていたため、ベルナルド・シルバは必ずしもその実力に見合った称賛を得られてきたわけではない。しかし、9年前に加入したこのクラブでの最後のシーズンにおいて、このポルトガル代表選手は、なぜエティハド・スタジアムでこれほどまでに敬愛されているのかを余すところなく示した。
32歳の誕生日を目前にしながらも、34試合に先発し、衰えを知らない走力でチームを牽引。1試合あたりの走行距離トップ10に4度ランクインし、得点こそ2に留まったが、多くの攻撃で存在感を示した。彼の穴は大きい。
今シーズンも成功を収めたアストン・ヴィラで、モーガン・ロジャースはチームを牽引した。ウナイ・エメリ監督は最終節を休ませるまで彼を全試合先発させた。23歳のロジャースは今季、10得点を記録し、その多くは鮮やかなミドルシュートだった。さらに6アシストをマークし、走行距離でもリーグトップ5に入った。この活躍が評価され、今夏のW杯でジュード・ベリンガムを押しのけてイングランド代表に選ばれる可能性が出てきた。
リーグ戦では10得点をマークし、鮮やかな長距離シュートも複数決めた。さらに6アシストを記録し、走行距離はリーグ5指に数えた。この活躍が評価され、今夏のワールドカップではジュード・ベリンガムを押しのけてイングランド代表の先発に名を連ねる可能性もある。
エリ・ジュニア・クルピはロリアン時代、引き締まった体格とスピード、高い決定力でキリアン・エムバペに比べられた。プレミアリーグ1年目の今季、その才能は遺憾なく発揮され、13得点をマーク。ボーンマスの欧州カップ戦出場に大きく貢献した。
昨季フランス2部得点王の19歳はイングランドにもすぐ適応し、13得点をマークしてプレミア1年目の10代選手最多記録を更新した。その活躍は圧巻で、移籍市場が開く前から強豪クラブが注目している。
数年前は才能を失ったように見えたカゼミーロだが、マンチェスター・ユナイテッドでの4年間を締めくくる今シーズン、その才能を取り戻した。1月に退団が発表されて以来、ファンは彼の残留を願ってきた。それほどに彼はチームの復活に不可欠だった。
守備のカバーリングだけでなく、攻撃でも9得点を挙げるなど存在感を示した。多くはブルーノ・フェルナンデスのセットプレーからの供給によるものだった。そのため、ユナイテッドは今夏、この元レアル・マドリードの代役を探すという難題に直面する。
昨夏、グラニット・シャカがバイエル・レバークーゼンを離れ昇格組サンダーランドに移籍したことは大きな驚きだった。レバークーゼンのエリック・テン・ハグ監督もこのウェアサイドへの移籍に不意を突かれた。ブラックキャッツは即座に彼にキャプテンの腕章を託し、その期待は裏切られていない。
レジス・ル・ブリス監督の下、最前線でチームを牽引。プレーオフで昇格したばかりのリーダー不足だったチームにトップレベルの経験をもたらした。卓越したパス能力は健在で、6アシストはリーグ8位タイ。 ボールを持たない場面でも、シュートブロックとクリアでMF上位5％に入り、攻守で存在感を示した。その活躍がヨーロッパリーグ出場権獲得につながった。
今シーズンのプレミアリーグで輝く右サイドバック、ユリエン・ティンバー。攻守で圧倒的なプレーを見せ、アーセナルでの存在感を高めている。アヤックス・アカデミー出身の彼は、堅実な守備を維持しつつ、攻撃でも3得点5アシストを記録。ディフェンダーとして直接関与した得点数で首位タイに並んだ。
ベン・ホワイトという有能な控えがいるものの、3月の負傷でリーグ戦を早期に終えたティンバーの不在は痛手だった。アーセナルは一時調子を落としたが、タイトル獲得直前に回復。彼の貢献がなければ優勝はなかっただろう。
混乱するリヴァプールで胸を張れる選手は少ない。しかしドミニク・ソボスライは、中盤でも右SBでもチームを牽引し、基本を確実にこなし、試合を決める魔法のようなプレーも披露した。
6得点はアーセナルやマンチェスター・シティ戦での驚異的なフリーキックを含む。さらに7アシストを記録し、チャンス創出数は78回でリーグ2位。守備でもインターセプト30回、リカバリー187回、クリア58回と、攻撃的MFとしてトップクラスの数値を残した。
アーセナルの守備の要、ウィリアム・サリバは4年前デビューしたときほど注目されていない。それでも欧州屈指のセンターバックである。
今季プレミアリーグ30試合先発したアーセナルは優勝。サリバは半数の試合で無失点に貢献し、フィールドプレーヤーではディフェンスパートナーのガブリエル・マガリャエスだけが彼より多くの無失点試合を記録した。
ジョアン・ペドロはクラブワールドカップでチェルシーデビューを飾ったが、その勢いをシーズン通じて維持するのは難しいと思われた。しかし元ブライトンFWは、プレミアリーグのディフェンスにとって厄介な存在であり続けた。
リーグ戦では15得点20直接関与で両部門5位タイに入り、卓越したボールキープと直線的なドリブルでファンに愛され、チェルシーの年間最優秀選手に選ばれた。それだけに、今夏のワールドカップブラジル代表に選ばれなかったのは不可解だ。
ノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留は、モーガン・ギブス＝ホワイトの活躍が大きかった。年明け以降の彼は圧巻で、終盤10試合で9得点。ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームを残留へ導き、シーズン15得点は得点王ランキング5位タイだった。
シーズン終盤の活躍以前も彼は存在感を示しており、トッテナムからのオファーを断ってチームに残した判断は正しかった。トーマス・トゥヘル監督が彼をワールドカップ代表から外した不可解な決定にもかかわらず、今夏も移籍噂が再燃するだろう。
ニコ・オライリーは、ペップ・グアルディオラ監督の厚い信頼を受け、18か月でマンチェスター・シティのアカデミーからイングランド代表のワールドカップ候補に躍進。プレミアリーグの年間最優秀若手選手にも選ばれた。
5得点3アシストをマークしたDFは、リーグ屈指の頼れる左SBに成長。冬にはMFとしても活躍し、その汎用性は将来の可能性を示す。今季はシティのレギュラーとして初のフルシーズンを迎え、喜びを噛み締めていることだろう。
シーズン開幕戦でアンフィールドのリヴァプールを翻弄したアントワーヌ・セメニョは、ボーンマス時代から現在マンチェスター・シティに移籍した後も、プレミアリーグ屈指の選手であり続けている。
移籍の重圧にも動じず、エティハドでも即座に結果を残した。 グアルディオラ率いる優勝争いの最前線に立つチームでのプレミアリーグ初戦7試合で5得点を挙げ、その後ペースは落ちたものの全試合でスタメン出場し、17ゴールでリーグ3位の得点王となった。FAカップ決勝で優勝を決める見事なヒールキックも印象的だった。
ラヤン・シェルキがマンチェスター・シティに加入したとき、その姿勢と派手な個性がペップ・グアルディオラ監督のチームに合うかは疑問視されていた。エティハドで毎回先発したわけではないが、デビューシーズンはプレミアリーグ屈指の魅惑的な選手であることを示した。
アシスト数は12でリーグ2位、得点は4と物足りなかったが、22歳と若く、全盛期はこれからだ。グアルディオラ監督の退任後、エンツォ・マレスカ新体制でも彼の存在感はさらに増すだろう。
シーズン前、多くの専門家はブレントフォードの降格を予想した。フォワードのブライアン・ムベウモとヨアン・ウィッサが退団したことが理由だった。しかし、イゴール・チアゴの台目は予想外だった。
本来は2024年にイヴァン・トニーの後継として加入し、初シーズンを怪我で欠場したものの、今季は22得点を挙げて得点王争い2位に入り、チームを上位半分に導いた。欧州カップ戦出場は逃したが、自身はブラジル代表に選ばれ、ワールドカップへ向け歩み始めた。
デビッド・ラヤは3シーズン連続でプレミアリーグのゴールデングローブ賞を獲得し、アーセナルでの3年間で欧州屈指のGKに成長した。スペイン代表の彼は今シーズン、出場試合の半数以上で無失点となり、19回のクリーンシートで2位ドンナルンマに4試合差をつけた。
数多くの好セーブが光った今季。最も決定的な場面は5月だった。マテウス・フェルナンデスのシュートを止め、ウェストハムに先制を許さず。そのセーブが1-0の勝利につながり、チームを優勝目前へ導いた。背番号1は、アーセナル成功の要だった。
アーリング・ハーランドは前半戦で19得点を挙げ、新記録への期待が高まった。マンチェスター・シティの“ターミネーター”9番は、ディフェンダーを無力化した。中盤のスランプで自身の最多記録は更新できなかったが、ノルウェー代表にとってはそれでも成功のシーズンだった。
最終5試合で連続得点を挙げ、4シーズンで3度目のゴールデンブーツを獲得。最終的には27得点をマークし、8アシストも記録。アシスト数はリーグ3位タイだった。
2025-26シーズン、アーセナル優勝の象徴はガブリエル・マガリャエスだ。フィールドプレーヤー最多の17試合無失点に貢献した堅実なセンターバックでありながら、真価を発揮したのはセットプレー。17回の無失点試合に貢献した堅実なディフェンダーだが、彼の決定的な活躍はむしろピッチの反対側、つまりセットプレーの場面で見せたものであり、彼はガンナーズのセットプレーにおける最重要ターゲットとしての存在感を示した。
3得点はすべて価値があった。9月のニューカッスル戦ではアディショナルタイムの決勝点で優勝争いをアーセナルに傾けた。ミケル・アルテタ監督は彼の両ボックスでの積極性を活かし、4アシストも記録した。
多くの人々にとって、デクラン・ライスは今シーズンのプレミアリーグで最も優れた選手だ。今後数週間でチャンピオンズリーグかワールドカップ、あるいは両方を制すれば、年末のバロンドールも射程圏に入る。アーセナル優勝の立役者であり、世界屈指のMFであることを再証明した彼こそ、受賞にふさわしい。
守備でも攻撃でも圧倒的な存在感を示し、あらゆる面で卓越している。得点数は4と物足りなかったが、セットプレーの精度はいまだトップクラスで、チャンス創出数は63回でリーグ4位タイ。エミレーツ・スタジアムのロッカールームには、彼を含め受賞にふさわしい選手がたくさんいる。
ブルーノ・フェルナンデスは、ルーベン・アモリム監督の下でシーズンの半分を深い位置のMFとしてプレーしながらも、プレミアリーグのシーズン最多アシスト記録を更新した。2025-26シーズンのマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンがどれほど素晴らしかったかを示している。 21アシストを記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録を更新。自身も9得点をマークし、チームを3位に導いた。
それでもまだ彼の存在感がピンとこないなら、136本というチャンス創出数を見てほしい。2位ソボスライの78本を大きく引き離す数字だ。相手DFはフェルナンデスを止められず、その隙を突いた彼は何度も決定機を演出した。
2025-26シーズンのプレミアリーグ最優秀選手に選ばれたのは、当然の結果だ。