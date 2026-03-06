Getty Images Sport
プレミアリーグ各クラブが警戒態勢へ ヴェルダー・ブレーメンが10代のセンターバックを史上最高額の夏移籍で売却へ
ブンデスリーガの若き天才がイングランドで争奪戦を引き起こす
ブレーメンは今夏、18歳のセンターバック、クーリバリが欧州で最も注目される守備的有望株の一人として台頭したことで、衝撃的な移籍に備えている。このディフェンダーはブンデスリーガで驚異的なブレイクシーズンを過ごし、21試合に出場。ヴェーザーシュタディオンの守備陣の要としての地位を確立した。
ドイツ紙ビルトによれば、ブレーメンは移籍金として約4200万ポンド（約64億円）を要求する見込みで、これはクラブの過去最高移籍金記録を大幅に更新する金額となる。現行の記録は2009年にユヴェントスがブラジル人プレイメーカー、ディエゴを獲得した際の2700万ユーロ（約42億円）である。2029年まで契約が残るクーリバリの契約書には解除条項が存在しないため、ブレーメンは交渉において優位な立場にある。
監督は憶測が広がる中、集中を促す
クーリバリを巡る話題はクラブの経営陣にも届いており、ブレーメンのスポーツディレクターであるクレメンス・フリッツが、選手の代理人ノチ・ハマソールと具体的な協議を行っていると報じられている。 両者は夏の移籍で合意している模様だが、条件はプレミアリーグ、セリエA、リーグ1の複数クラブが提示する移籍金がクラブの評価額に達することだ。しかしダニエル・ティウネ監督は、世界的な評価が高まる中、若き選手の地に足をつけた姿勢を保たせたい考えだ。
「それは少し先走りすぎている」とティウネ監督は語った。「クラブと選手にとって何が最善か、私が判断するつもりはない。事実として彼は高い資質を備えており、成長の終わりには程遠い」
グリーン・ホワイトにとっての財政的転換点
クーリバリのような才能を失うことはスポーツ面での大きな痛手だが、ブンデスリーガのクラブが経済的現実を無視することは不可能だ。5000万ユーロの資金注入はクラブに多大な財政的後押しをもたらし、事実上クラブ史上最高額の移籍金記録を更新するとともに、チーム全体の刷新を可能にする。
今シーズン、イングランドのトップクラブのスカウト陣が北ドイツを頻繁に訪れている。彼らは元ハンブルクのユース出身選手を稀有な存在と見なしている。欧州五大リーグの一つで既に実績を残した、卓越した身体能力を備えた10代の選手だからだ。
重要な最終戦を前に体調を回復させる
クーリバリは現在ハムストリングの負傷で離脱中だが、3月15日のマインツ戦（ホーム）で復帰する見込みだ。この復帰は、現在ドイツ1部リーグで残留争いを繰り広げているブレーメンにとって、順位向上を目指す上で歓迎すべき追い風となるだろう。
ブレーメンは現在24試合で22ポイントを獲得し、16位に位置している。降格圏のヴォルフスブルクとはわずか2ポイント差だ。来週のマインツ戦に先立ち、ブレーメンは日曜日にアルテン・フォルシュタイアでユニオン・ベルリンと対戦する。
