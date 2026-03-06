プレミアリーグ各クラブが警戒態勢へ　ヴェルダー・ブレーメンが10代のセンターバックを史上最高額の夏移籍で売却へ

クーリバリを巡る話題はクラブの経営陣にも届いており、ブレーメンのスポーツディレクターであるクレメンス・フリッツが、選手の代理人ノチ・ハマソールと具体的な協議を行っていると報じられている。 両者は夏の移籍で合意している模様だが、条件はプレミアリーグ、セリエA、リーグ1の複数クラブが提示する移籍金がクラブの評価額に達することだ。しかしダニエル・ティウネ監督は、世界的な評価が高まる中、若き選手の地に足をつけた姿勢を保たせたい考えだ。

「それは少し先走りすぎている」とティウネ監督は語った。「クラブと選手にとって何が最善か、私が判断するつもりはない。事実として彼は高い資質を備えており、成長の終わりには程遠い」