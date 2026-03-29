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プレミアリーグ優勝経験を持つレスターの選手が、リーグ1への降格を回避するためのクラブの戦いを支援すると申し出た
呼びかけに応える準備が整った伝説
アルブライトンは、クラブ側からまだ連絡はないものの、自身とタイトル獲得を経験した元チームメイト数名が、レスターが苦境にある今、支援する用意があることを明かした。同クラブで313試合に出場し、3つの主要タイトルを獲得したこの元ウイングは、古巣の現状を痛ましく思っている。
34歳の彼は、歴史を築いたこのクラブに恩返しをしたいという2016年のレジェンドたちの共通の願いを語った。 「もしかつて所属したクラブのどこかで仕事ができるとしたら、私たちは皆、レスターを選ぶだろうと言っている」とアルブライトンはデイリー・メール紙に語った。「私たちは皆、レスターのサポーターとして育ったわけではないが、今は熱烈なファンであり、できる限り助けたいと思っている。何らかの理由で、それが実現していないだけだ」
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降格回避をかけた戦い
財務規定違反により6ポイントの減点処分を受けたキング・パワー・スタジアムを本拠地とするクラブの状況は暗転し、チームはチャンピオンシップの下位に沈んでいる。3部リーグへの降格という脅威が現実味を帯びる中、アルブライトンは、10年前にクラブをイングランドサッカーの頂点へと導いたあの独特の文化が、今や失われていると感じている。
元MFのアンディ・キングが現在コーチングスタッフに名を連ねているものの、アルブライトンは、あの象徴的な時代からの経験がさらに取り入れられる余地があると感じている。「僕たちがやってきて、世界を変えたり、クラブの抱える問題のすべてを解決したりすると言っているわけではない」と彼は付け加えた。 「しかし、人々はマンチェスター・ユナイテッドや、クラブのDNAを熟知している元選手たちについて語ります。レスターにも似たようなものがあると感じています。そこには、他のどこにも見たことのないような文化があったのです。」
「恐れを知らない」DNAを取り戻す
アルブライトンは先日、キング・パワー・スタジアムを訪れ、ホームチームが3点リードを逆転され、サウサンプトンに4-3で痛恨の敗北を喫する試合を目の当たりにした。元ウイングの彼は、スタジアム内に明らかな不安感が漂っていたと指摘し、クラブを象徴する「恐れを知らない」というアイデンティティが、選手と地元サポーター双方の間に広がる戦慄へと取って代わられたことを示唆した。
「ピッチ上にも観客席にも、大きな恐怖が漂っていたと感じた」と、アルブライトンはセインツ戦での逆転負けを振り返った。「3-0とリードしていた時、選手たちにはもっと楽しんでほしかった。難しい状況だし、今は緊張感が高まっている時期だとは分かっているが、ここ数試合でその様子を目にしてきた。『恐れを知らない』という言葉はクラブのアイデンティティの一部であり、それを忘れてはならない」
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電話が鳴るのを待っている
支援したいという意欲はあるものの、アルブライトンは、自身の役割についてレスターの首脳陣から何の連絡も受けていないことを認めた。彼は、幼少期から応援していたアストン・ヴィラが、現役引退直後にすぐに連絡をくれたと述べた。彼は次のように語った。「この件に関して、クラブから連絡があったことは一度もありません。現役を引退した時、アストン・ヴィラから連絡がありました。 「私はそこでプレーしたし、ヴィラのファンとして育ったから、コーチングをする機会をいただけたことに感謝している。コーチングは自分には向いていないかもしれないけれど、『レスターもそうしてくれていたらな』とは思ったよ。毎日レスターに通い、あの環境に身を置きたいと思っているんだ。」