プレミアリーグ優勝経験を持つレスターの選手が、リーグ1への降格を回避するためのクラブの戦いを支援すると申し出た

財務規定違反により6ポイントの減点処分を受けたキング・パワー・スタジアムを本拠地とするクラブの状況は暗転し、チームはチャンピオンシップの下位に沈んでいる。3部リーグへの降格という脅威が現実味を帯びる中、アルブライトンは、10年前にクラブをイングランドサッカーの頂点へと導いたあの独特の文化が、今や失われていると感じている。

元MFのアンディ・キングが現在コーチングスタッフに名を連ねているものの、アルブライトンは、あの象徴的な時代からの経験がさらに取り入れられる余地があると感じている。「僕たちがやってきて、世界を変えたり、クラブの抱える問題のすべてを解決したりすると言っているわけではない」と彼は付け加えた。 「しかし、人々はマンチェスター・ユナイテッドや、クラブのDNAを熟知している元選手たちについて語ります。レスターにも似たようなものがあると感じています。そこには、他のどこにも見たことのないような文化があったのです。」