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プレミアリーグ優勝争いが注目される中、ペップ・グアルディオラ監督はFAカップ決勝の祝賀会でマンチェスター・シティの選手たちに「ビール1杯でも」飲まないよう指示した。
ウェンブリーでパーティーを楽しむ暇はない。
土曜のウェンブリーで、マンチェスター・シティはアントワーヌ・セメニョのバックヒールでチェルシーを1-0破った。2冠目を手にしたものの、グアルディオラ監督は試合後のロンドンでの祝勝会を即座に否定した。
試合後、選手たちがロンドンで祝勝会を開くかどうか問われたカタルーニャ出身の指揮官は、即座にこう答えた。「家に帰る。ビール1杯も飲まない。祝う時間はない」と。グアルディオラは続けた。「チェルシーは決勝まで7日あったが、我々は3日だった。昨日は悪夢だった。 ロンドン市内からここまでの移動に文字通り6時間かかった。この国の電車には問題がある。6時間だ！」
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優勝争いが最優先
プレミアリーグの過密日程を受け、グアルディオラ監督は厳しい姿勢を貫いている。シティは現在、首位アーセナルに2ポイント差で残り2試合。王座を狙うチームにはミス許されないプレッシャーがかかる。火曜にはバイタリティ・スタジアムでアウェイ戦が待っている。
アーセナルが月曜のバーンリー戦に勝てば、優勝争いを最終節へ持ち越すため、シティはボーンマス戦で必ず勝たなければならない。この重要な局面でグアルディオラは選手にリスクを負わせず、試合後すぐにマンチェスターへ戻って回復に専念させる方針だ。
盛大な祝賀会の計画は保留に
ビールでの祝いは先送りされたが、グアルディオラ監督はシーズン後に公式祝賀イベントを開催すると発表した。男子と女子の両チームを称え、マンチェスター市内で合同パレードを行う予定だ。
「アストン・ヴィラ戦の翌月曜、女子チームと共に祝う。クラブは両チームで祝うためマンチェスターでパレードを行うと伝えた」とグアルディオラ監督は語った。
- AFP
グアルディオラの比類なき功績
シティは今シーズン、FAカップとカラバオカップを制し、グアルディオラ監督率いるチームは成功の歴史に新たな1ページを加えた。
これにより、グアルディオラ監督はイングランドで初めて国内カップ2冠を2度達成した指揮官となり、その存在は唯一無二だ。ファーガソンやヴェンゲルも1度しか同時に2冠を取っていない。