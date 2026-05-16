土曜のウェンブリーで、マンチェスター・シティはアントワーヌ・セメニョのバックヒールでチェルシーを1-0破った。2冠目を手にしたものの、グアルディオラ監督は試合後のロンドンでの祝勝会を即座に否定した。

試合後、選手たちがロンドンで祝勝会を開くかどうか問われたカタルーニャ出身の指揮官は、即座にこう答えた。「家に帰る。ビール1杯も飲まない。祝う時間はない」と。グアルディオラは続けた。「チェルシーは決勝まで7日あったが、我々は3日だった。昨日は悪夢だった。 ロンドン市内からここまでの移動に文字通り6時間かかった。この国の電車には問題がある。6時間だ！」



