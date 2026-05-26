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プレミアリーグ優勝トロフィー掲揚式に出席するため、クリスタル・パレスのスタジアムに「警備員を装って」入場しようとしたアーセナルファン2人が逮捕された。
警備上の策略によりサポーターが拘束される
日曜、セルハースト・パークでのアーセナル勝利試合で、35歳と37歳の男性2人が係員になりすまし逮捕された。トロフィー授与式を見たくて蛍光ベストを着てスタジアムへ潜入しようとしたが、改札口で本物のスタッフに発見され、警察に拘束された。クラブはアウェイファンのホームチケット不正利用を厳重に警告していた。
- AFP
ロンドン警視庁が詐欺に関する注意喚起を発表
ロンドン警視庁によると、5月24日（日）にセルハースト・パークで35歳と37歳の男2人がスタジアムへの不正入場を試み、係員に制止された。2人は虚偽の申告による詐欺の疑いで逮捕され、その後、警告処分を受けた。
優勝祝賀会が逮捕で台無しに
スタジアム内の混乱はすぐに収束したが、ロンドン北部では数千人のファンが集まり、より大規模な治安問題が発生した。ロンドン警視庁の広報担当者は『MyLondon』にこう語った。「5月24日（日）、アーセナル優勝を祝う群衆に対応するため、エミレーツ・スタジアム周辺に警官を配置しました。
その前にアーセナルや緊急サービスと協力し、人波を管理する計画を立てていました。午後6時頃、スタジアム周辺に規制線を張り、人の流入を止めました。過密を防ぎ、皆の安全を確保するためです。
「夜は概ね平穏でしたが、スタジアム周辺で乱闘や酩酊による騒乱、緊急対応要員への暴行などにより17名を逮捕しました。」
- AFP
安全保障の見直しが進み、制裁の可能性が高まっている。
パレスは以前、「転売が発覚したサポーターは来シーズンのシーズンチケットと会員権を購入できない」と警告しており、今回は厳しい内部処分が予想される。
これを受け、ロンドン警視庁とクラブの警備部門は、今後開催される試合に向けて高視認性ベスト着用を含む安全対策を見直す見込みだ。