スタジアム内の混乱はすぐに収束したが、ロンドン北部では数千人のファンが集まり、より大規模な治安問題が発生した。ロンドン警視庁の広報担当者は『MyLondon』にこう語った。「5月24日（日）、アーセナル優勝を祝う群衆に対応するため、エミレーツ・スタジアム周辺に警官を配置しました。

その前にアーセナルや緊急サービスと協力し、人波を管理する計画を立てていました。午後6時頃、スタジアム周辺に規制線を張り、人の流入を止めました。過密を防ぎ、皆の安全を確保するためです。

「夜は概ね平穏でしたが、スタジアム周辺で乱闘や酩酊による騒乱、緊急対応要員への暴行などにより17名を逮捕しました。」