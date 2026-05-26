ライバルチームのファンが「一般チケットでなぜモーガン一家はピッチに入れたのか」と疑問を投稿したことで、SNSの批判は強まった。 モーガンは「3月4日、私はパレスの『2010クラブ』スイートチケット4枚を定価（1枚750ポンド＋VAT）で購入した。その後、役員室に招待され、トロフィー掲揚時にピッチサイドへ行く機会を得た。私たちは本当に幸運だった」と語った。

MFデクラン・ライスとのやり取りについては「記念写真のために彼が優勝メダルをかけてくれるよう金を払ったわけではない。でも、そうしてくれたのは本当に嬉しかった」と語った。

さらに「アウェイのサポーター全員に同じ特典があるの？」と問われると、「イケメンだけだよ」と冗談で返した。