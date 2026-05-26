Instagram: @piersmorgan
翻訳者：
プレミアリーグ優勝トロフィー掲揚式でクリスタル・パレスのピッチにどう立ち入ったか批判を受けた際、アーセナルファンで著名なピアーズ・モーガンが反応した。
有名人が批判を招く
最終戦でクリスタル・パレスに2-1で勝利したアーセナル。試合後、モーガンと息子たち（バーティ、スタンリー、スペンサー）はピッチに乱入し、ジャック・ホワイトホールやジェイク・ウッドらと祝賀に加わった。これに対しサポーターからは激しい非難が寄せられた。
アーセナルはセルハースト・パークに到着する時点で22年ぶりのプレミアリーグ優勝を確定していたため、ファンはモーガンがスタジアムの規定をどのようにすり抜け、ミケル・アルテタや主力選手たちと写真撮影を行ったのか疑問を呈した。
- Getty Images Sport
モーガンが自身の関与を擁護
ピッチ上でのやり取りの詳細
ライバルチームのファンが「一般チケットでなぜモーガン一家はピッチに入れたのか」と疑問を投稿したことで、SNSの批判は強まった。 モーガンは「3月4日、私はパレスの『2010クラブ』スイートチケット4枚を定価（1枚750ポンド＋VAT）で購入した。その後、役員室に招待され、トロフィー掲揚時にピッチサイドへ行く機会を得た。私たちは本当に幸運だった」と語った。
MFデクラン・ライスとのやり取りについては「記念写真のために彼が優勝メダルをかけてくれるよう金を払ったわけではない。でも、そうしてくれたのは本当に嬉しかった」と語った。
さらに「アウェイのサポーター全員に同じ特典があるの？」と問われると、「イケメンだけだよ」と冗談で返した。
- Getty Images Sport
欧州制覇を目指す
国内リーグを制したアルテタ率いるアーセナルは、すぐさま欧州制覇へ視線を切り替える。7ポイント差でマンチェスター・シティを退けプレミアリーグ王者に輝いたチームは、土曜にブダペストへ飛び、チャンピオンズリーグ決勝でディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマンに挑む。モーガン氏は「非常に自信がある」と語った。