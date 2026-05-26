Goal.com
ライブ
Arsebal-Piers-MorganInstagram: @piersmorgan
Adhe Makayasa

翻訳者：

プレミアリーグ優勝トロフィー掲揚式でクリスタル・パレスのピッチにどう立ち入ったか批判を受けた際、アーセナルファンで著名なピアーズ・モーガンが反応した。

アーセナル
プレミアリーグ
クリスタル・パレス 対 アーセナル
クリスタル・パレス

テレビ司会者のピアーズ・モーガン氏は、アーセナル優勝祝賀会でピッチにいたことを批判されたが、ネット上の声を笑い飛ばした。熱狂的サポーターである彼と3人の息子は、トロフィー授与後に選手団に加わり、ファンから厳しい目線を向けられた。

  • 有名人が批判を招く

    最終戦でクリスタル・パレスに2-1で勝利したアーセナル。試合後、モーガンと息子たち（バーティ、スタンリー、スペンサー）はピッチに乱入し、ジャック・ホワイトホールやジェイク・ウッドらと祝賀に加わった。これに対しサポーターからは激しい非難が寄せられた。

    アーセナルはセルハースト・パークに到着する時点で22年ぶりのプレミアリーグ優勝を確定していたため、ファンはモーガンがスタジアムの規定をどのようにすり抜け、ミケル・アルテタや主力選手たちと写真撮影を行ったのか疑問を呈した。



    • 広告
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    モーガンが自身の関与を擁護

    祝賀の場面を写した画像がネットに投稿されると、すぐさま批判が殺到した。あるファンは「なぜピアーズ・モーガン一家がセルハーストのピッチにいたんだ？有名人が勝手に割り込んでくるほど最悪なことはない。しかも彼は以前、アルテタ解任を要求していた」と書き込んだ。

    モーガンはX旧Twitter）でこう反論した。「3月初めに、55年間愛してきたクラブの記念すべき日になるかもしれないと感じてチケットを4枚買っておいたからだ。アルテタについては、私の予想は外れたが、これほど嬉しいことはない。」


  • ピッチ上でのやり取りの詳細

    ライバルチームのファンが「一般チケットでなぜモーガン一家はピッチに入れたのか」と疑問を投稿したことで、SNSの批判は強まった。 モーガンは「3月4日、私はパレスの『2010クラブ』スイートチケット4枚を定価（1枚750ポンド＋VAT）で購入した。その後、役員室に招待され、トロフィー掲揚時にピッチサイドへ行く機会を得た。私たちは本当に幸運だった」と語った。

    MFデクラン・ライスとのやり取りについては「記念写真のために彼が優勝メダルをかけてくれるよう金を払ったわけではない。でも、そうしてくれたのは本当に嬉しかった」と語った。

    さらに「アウェイのサポーター全員に同じ特典があるの？」と問われると、「イケメンだけだよ」と冗談で返した。

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    欧州制覇を目指す

    国内リーグを制したアルテタ率いるアーセナルは、すぐさま欧州制覇へ視線を切り替える。7ポイント差でマンチェスター・シティを退けプレミアリーグ王者に輝いたチームは、土曜にブダペストへ飛び、チャンピオンズリーグ決勝でディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマンに挑む。モーガン氏は「非常に自信がある」と語った。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
ラージョ・バジェカーノ crest
ラージョ・バジェカーノ
RAY
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
アーセナル crest
アーセナル
ARS