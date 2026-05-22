このリストのトップは、1シーズンに2度の期待外れな移籍をした選手だ。ファクンド・ブオナノッテは昨季レスター・シティでまずまずの活躍を見せたため、8月に昇格したリーズ・ユナイテッドがブライトンからレンタルで獲得しようとしたのは自然だった。しかし、エランド・ロードへの移籍が目前だったとき、チェルシーが割り込み、このプレイメーカーを自チームへレンタルした。

しかし、中盤の競争が激しいチェルシーで彼が活躍できるかは疑問視された。 デビュー戦ではハーフタイムに交代し、その後リーグ戦出場はなかった。1月、リーズが再レンタルを提示し、彼は西ロンドンを離れた。

しかしウェスト・ヨークシャーでも状況は好転せず、ダニエル・ファーケ監督の下ではプレミアリーグ2試合の途中出場のみ。1月31日以降の出場はなく、ベンチ入りも稀だ。