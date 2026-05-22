どのシーズンでも、多くの新加入選手が重要な役割を果たす。だが、世界的な注目が高まるにつれ、プレミアリーグクラブが「隠れた逸材」を見つけるのは難しくなっている。一方で、実績ある選手に巨額を投じるのもリスクだ。多額の資金が動く以上、失敗は許されない。
今シーズンも高額移籍組の一部は期待外れに終わり、その中にはリーグ屈指の注目株も含まれていた。GOAL英国編集チームは、パフォーマンス、事前期待、コストパフォーマンスを基準に、今季プレミアリーグで最も期待外れだった新加入選手20名を厳選した。
どのシーズンでも、多くの新加入選手が重要な役割を果たす。だが、世界的な注目が高まるにつれ、プレミアリーグクラブが「隠れた逸材」を見つけるのは難しくなっている。一方で、実績ある選手に巨額を投じるのもリスクだ。多額の資金が動く以上、失敗は許されない。
今シーズンも高額移籍組の一部は期待外れに終わり、その中にはリーグ屈指の注目株も含まれていた。GOAL英国編集チームは、パフォーマンス、事前期待、コストパフォーマンスを基準に、今季プレミアリーグで最も期待外れだった新加入選手20名を厳選した。
このリストのトップは、1シーズンに2度の期待外れな移籍をした選手だ。ファクンド・ブオナノッテは昨季レスター・シティでまずまずの活躍を見せたため、8月に昇格したリーズ・ユナイテッドがブライトンからレンタルで獲得しようとしたのは自然だった。しかし、エランド・ロードへの移籍が目前だったとき、チェルシーが割り込み、このプレイメーカーを自チームへレンタルした。
しかし、中盤の競争が激しいチェルシーで彼が活躍できるかは疑問視された。 デビュー戦ではハーフタイムに交代し、その後リーグ戦出場はなかった。1月、リーズが再レンタルを提示し、彼は西ロンドンを離れた。
しかしウェスト・ヨークシャーでも状況は好転せず、ダニエル・ファーケ監督の下ではプレミアリーグ2試合の途中出場のみ。1月31日以降の出場はなく、ベンチ入りも稀だ。
利益と持続可能性に関する規則（PSR）の影響で、アストン・ヴィラは今夏資金繰りが厳しく、補強の多くはレンタルやフリー移籍に頼った。それでも前シーズンにリーグ・アンで21ゴール・アシストを記録したニースFWエヴァン・ゲサンドには当初2600万ポンドを投じた。
しかしプレミアリーグ13試合で得点もアシストもなく、1月にクリスタル・パレスへ期限付き移籍。契約は残り4年だが、24歳の彼にヴィラ・パークでの将来はほとんど見えない。
夏に4億5000万ポンドを投じたリヴァプールの補強は計画通りにはいかなかった。特にジェレミー・フリンポンは4度の負傷で調子を上げられていない。
それでも、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの後継者と期待された彼には依然として不安が残る。 それでもフリンポンが万全でも、スロット監督は右SBにソボスライやジョーンズを起用。彼はリバプールの右攻撃陣でのほうが適しているように見える。将来的にサラーの後継者となるには、大きな成長が求められる。
夏の移籍市場の大半は、シャビ・シモンズがチェルシーへ移籍するとの報道が支配的だった。しかし市場最終週、チェルシーが他選手に方針転換した隙を突いてトッテナムが獲得。モーガン・ギブス＝ホワイトとエベレチ・エゼの交渉が不調に終わった後の決断だった。
鮮やかなプレーを見せる場面もあったが、プレミアリーグ初シーズンは2ゴール5アシストにとどまり、4月には前十字靭帯（ACL）の負傷でシーズン絶望となった。それでも、その片鱗は北ロンドンでまだ輝ける可能性を示す。ただし、チームが降格を回避し、ロベルト・デ・ゼルビ監督の戦術にどう適合するかを考えるのは、彼抜きで結果を出してからだろう。
今夏マンチェスター・シティ最高額で加入したティジャニ・ラインダースは、プレミアデビュー戦で1得点1アシストを記録し、ウォルヴァーハンプトンを圧倒した。しかしその後、出場機会は減少。
しかしシーズンが進むにつれ出番は減り、2月以降のリーグ戦出場は5試合のみ。5ゴール2アシストは、セリエA最終年の数字には及ばない。マレスカ監督の下で飛躍的に成長し、シティでのキャリアを成功させる必要がある。
過去4シーズンでリーグ・アン得点を量産したストライカー、アルノー・カリムエンド。フォレストは昨夏、プレミアのライバルを押しのけて獲得した。しかし彼はすぐにシティ・グラウンドで存在感を失った。
前半戦はリーグ戦で先発なし、途中出場9試合・合計88分にとどまった。1月にアイントラハト・フランクフルトへレンタル移籍。フォレストは、今後数週間以内にブンデスリーガのクラブが完全移籍オプションを行使することを期待している。
ブレナン・ジョンソンは昨季のヨーロッパリーグ決勝で決勝点を挙げ、クラブに41年ぶりの欧州タイトルをもたらした。しかしアンジェ・ポステコグルー監督の退任後、トーマス・フランク新体制下で出番が減り、1月に新天地を求めることに。
市場が開くと同時に獲得に動いたクリスタル・パレスだが、移籍はまだ成果を結んでいない。プレミアリーグ18試合に出場したジョンソンは、いまだ無得点でアシストも1回のみ。オリバー・グラスナーの後任監督は、苦しいシーズンを過ごした彼が自信を取り戻す手助けという課題に直面している。
ニューカッスルは、アレクサンダー・イサクの後継としてバイエルン・ミュンヘンが獲得を狙っていたニック・ウォルテメイドを招へいし、今夏最も賢明な補強の一つを成し遂げたかに見えた。元シュトゥットガルトの彼はタイズサイドで好スタートを切ると、プレミアリーグ初出場から5試合で4得点を挙げた。
しかしデビューシーズンを象徴したのは12月のウェア・タイン・ダービーでのオウンゴールだった。翌チェルシー戦で2得点を奪ったものの、その後17試合で得点がなく、5月のウェストハム戦でようやく沈黙を破った。
さらに懸念なのは、本来イサクの後継として獲得された彼が後半戦の大半を中盤で起用されていること。エディ・ハウ監督は、このドイツ代表が最前線を牽引できるかまだ確信を持てていない。
ボローニャから移籍したダン・ンドエは、ノッティンガム・フォレストで好スタートを切った。ブレントフォード戦でデビューゴール、クリスタル・パレス戦でアシストを記録したが、それ以降は得点を挙げていない。シティ・グラウンドの混乱の影響を受け、12月6日以降リーグ戦の先発から外れている。
25歳のンドエは12月6日以降、リーグ戦で先発していない。主にヨーロッパリーグ準決勝まで出場した。来季は欧州カップ戦がなく、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは戦力削減を余儀なくされる。そのため、ンドエは放出の有力候補とされている。
ジェームズ・トラフォードはニューカッスル移籍が濃厚だったが、マンチェスター・シティがバーンリーとの契約に盛り込まれた買い戻し条項を行使し、彼をエティハド・スタジアムへ呼び戻した。シティのアカデミー出身である彼にとって、これは夢のような移籍だった。エデルソンの退団が決まっていたため、トラフォードは正ゴールキーパーの座を射止め、イングランド代表でジョーダン・ピックフォードの代役になる機会も得ると期待された。
ところがホームデビュー戦のトッテナム戦で失態を犯し、さらにジャンルイジ・ドンナルンマの加入で序列が下がったことで、8月以降はプレミアリーグで出場機会がない。 カップ戦専門のGKとして2冠に貢献したが、来季はトップリーグで定位置を得るため再び移籍する見込みだ。
アンディ・ロバートソンの契約は1年残っていたが、リヴァプールは彼の退団に備え左SBを補強するため、ボーンマスからミロス・ケルケズを獲得した。しかしアンフィールドのサポーターは彼に納得しておらず、ケルケズは疑念を覆すために奮闘する必要がある。
開幕戦で元チームメイトのセメニョに翻弄されたことで、彼の苦戦は早くも明らかになった。相手監督もレッズの弱点としてケルケズを標的にした。シーズン後半はやや改善したものの、リバプールでのロバートソン並みの貢献を果たすにはまだ時間がかかりそうだ。
昨夏、フロリアン・ヴィルツの争奪戦ではバイエルン・ミュンヘンとマンチェスター・シティが有利とされていた。しかしリヴァプールが両チームをかわし、クラブ史上最高移籍金でバイエル・レバークーゼンのスターを獲得した。プレミアリーグで即座に活躍すると期待されたが、今のところ結果は出ていない。
プレミアリーグ初アシストは12月初め、初得点はさらに数週間後だった。 プレミアリーグのフィジカルに苦戦し、アーネ・スロット監督も彼を軸にチームを機能させられなかった。残り1試合で5ゴール4アシスト。2025-26シーズンに期待された数字には届いていない。
2024-25シーズン、サウサンプトンはプレミアリーグのシーズン最少勝ち点記録を更新しかねない状況にあった。それでも10代のウイング、タイラー・ディブリングは恐れを知らない姿勢と相手陣内での見事なプレーで高い評価を受けた。多くのクラブが獲得に名乗りを上げたが、最終的にエヴァートンが争奪戦を制した。デビッド・モイーズ監督は攻撃陣の活性化を狙っていた。
しかし移籍後、プレミアリーグの先発は4試合のみ。2月以降はバーンリー戦の後半アディショナルタイムに出場しただけだ。さらに、マンチェスター・シティからジャック・グリーリッシュが再レンタルで復帰する可能性があり、ディブリングにとって状況は好転していない。
チェルシーの9番を背負ったFWリアム・デラップが、プレミアリーグ27試合で1得点と苦戦している。昨夏イプスウィッチから加入したが、いまだチームにフィットできていない。
8月のハムストリング負傷で2か月離脱し、新チームメイトとの連携機会を逃した。さらに規律の欠如と決定機を逃したことが、彼のウェスト・ロンドンでの1年目を象徴している。
アレハンドロ・ガルナチョは2025年のヨーロッパリーグ決勝後の騒動でルーベン・アモリム監督と対立し、今シーズンマンチェスター・ユナイテッドの「戦力外リスト」に入った。それでもチェルシーは、オールド・トラッフォードのアカデミー出身で試合の行方を左右してきたこのウインガーに4000万ポンドの移籍金を支払った。
しかし新天地でパフォーマンスは向上せず、プレミアリーグでは10月の1得点のみ。アシストも4と伸び悩み、好パフォーマンスはカップ戦に限定された。低調が続くアルゼンチン代表FWの姿勢や仕事量に、ファンも苛立ちを強めている。
アンソニー・エランガは2024-25シーズン、ノッティンガム・フォレストで主役級だった。彼の爆発的なスピードは、ヌノ監督の下で欧州出場権を争うチームで相手DFの悪夢となった。そのダイナミズムに期待したニューカッスルが巨費を投じて獲得したが、タインサイド移籍後、パフォーマンスは急落。
シティ・グラウンドでは2シーズンで31得点を記録したが、マグパイズではリーグ戦で無得点、アシストも11月の1回のみ。高額移籍金の割にパフォーマンスは低く、先発は半数に満たない。
今季はハーヴィー・エリオットがプレミアリーグで毎週活躍するはずだった。U-21欧州選手権で優勝しMVPに選ばれた彼は、リヴァプールでベンチが多かった昨季の悔しさをバネに、アストン・ヴィラへのレンタル移籍を選んだ。
しかしウナイ・エメリ監督は、エリオットが10試合出場すると発生する3500万ポンドの買い取り義務を回避したいと考え、起用を控えた。結果としてエリオットはヴィラ・パークでベンチを温める日々が続いた。プレミアリーグでは4試合の出場にとどまり、10月以降、試合日メンバーに名を連ねたのはわずか5回である。
FIFA規定により1月の欧州移籍もできず、エメリが「全員にとって恥ずかしい」と語ったように、彼は現在も放置されている。
マンチェスター・シティのアカデミー出身で、ボルシア・ドルトムントで注目されたジェイミー・ギッテンズ。キャリアの経緯がジャドン・サンチョと似ていたため「新たなサンチョ」と呼ばれた。しかしチェルシー加入後は、ブンデスリーガでの活躍をプレミアリーグで示せずにいる。
チェルシーにはウインガーが豊富で、ギッテンズが埋もれる危険性は最初からあった。さらに1月のハムストリング負傷でシーズンを早期に終え、プレミアリーグ先発はわずか5試合。来季からシャビ・アロンソ体制がスタートする中、21歳の彼はスタンフォード・ブリッジに残るため、さらなる努力が求められる。
ニューカッスルの夏の補強失敗は、今季不振の大きな要因だ。昨季5位だったチームは、今季は中位が確定的。特にヨアン・ウィッサは期待外れで、2024-25シーズンにブレントフォードで19得点を挙げた姿は影も形もない。
プレシーズンにストライキを起こし、膝の怪我を抱えたまま加入。デビューは12月にずれ込み、同月にプレミア初得点を挙げたものの、以降は無得点。 2月7日以降リーグ戦で先発はなく、コンゴ民主共和国代表としてワールドカップに出場した後、退団する見込みだ。
リヴァプールがアレクサンダー・イサクを獲得した移籍金は、英国クラブが支払った史上最高額だ。移籍市場最終日、ストライキでニューカッスルの練習をボイコットしていたスウェーデン代表をリヴァプールは強行で引き抜いた。しかし試合勘の鈍さはすぐ露呈した。
デビューシーズンは怪我にも悩まされた。12月のトッテナム戦で得点を挙げた直後に腓骨を骨折したのは記憶に新しいが、プレミアリーグ14試合3得点は期待値を下回る。 26歳の彼はアーネ・スロット監督の下でもベンチを温めることが多く、チームの戦術が彼の長所を生かしていない。
このまま来季も状況が改善しなければ、史上最大の移籍失敗例として記憶される可能性は高い。