プレミアリーグ今シーズンで最も悲惨な移籍：アストン・ヴィラから疎外されたハーヴィー・エリオット、リヴァプールでの将来は不透明に

とはいえ、エリオットが世界屈指の若手 talent である事実は揺るがない。2025年のU-21欧州選手権ではティノ・リブラメントやエリオット・アンダーソンもイングランド代表として活躍したが、大会のスターはエリオットだった。

大会MVPに選ばれ、自身2度目の優勝トロフィーを掲げた。その活躍は、シャビ・シモンズの後継者を探していたRBライプツィヒの注目を集めた。

若手育成に定評のあるドイツクラブへの移籍は理にかなっていた。しかしライプツィヒはリヴァプールの要求額に応じなかった。

ヴィラも財政を気にしていたが、全公式戦10試合出場すれば3500万ポンドで義務買い取りとなるローン移籍で合意した。移籍市場最終日にバーミンガムへ加入し、出場資格を得た最初の3試合ですでにその条件は形式的なものと思われた。

しかしエメリ監督が不満を示したのは3試合目。フルハム戦で3-1とリードしたハーフタイムに交代させられ、以降先発したのは1月29日のELザルツブルク戦だけだ。