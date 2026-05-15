プレミアリーグ今シーズンで最も悲惨な移籍：アストン・ヴィラから疎外されたハーヴィー・エリオット、リヴァプールでの将来は不透明に

エリオットの今シーズンは、事実上すでに終わっている。そもそもエメリ監督は、この万能型フォワードを構想外としていたため、シーズンが始まったとは言えなかった。夏にリヴァプールへ復帰するのは確実だが、残留の可能性は低い。新監督のアルネ・スロットも彼を高く評価していないからだ。
以下、GOALはこの痛ましい状況を分析し、かつてイングランドを代表する10代の才能の一人と見なされていたこの選手の将来がどうなるのかを探る。
エリオットの今シーズンは、事実上すでに終わっている。そもそもエメリ監督は、この万能型フォワードを構想外としていたため、シーズンが始まったとは言えなかった。夏にリヴァプールへ復帰するのは確実だが、残留の可能性は低い。新監督のアルネ・スロットも彼を高く評価していないからだ。
以下、GOALはこの痛ましい状況を分析し、かつてイングランドを代表する10代の才能の一人と見なされていたこの選手の将来がどうなるのかを探る。
2024年5月、リヴァプールを去る直前のユルゲン・クロップは「後悔はあるか」と問われた。彼は「過去を振り返って『どこで間違えたか』と考えることはない。ただ、ハーヴィーに十分な出場機会を与えられなかったことが少し心残りだ。
「1月の重要かつ過酷な時期、多くの選手が負傷したとき、彼は右ウイングや右MFなどあらゆるポジションでチーム最高のプレーを見せた。しかし全員が復帰すると、彼は途中出場のみとなり、スタメンから外れてしまった」
それでもエリオットがクロップに不満があるわけではない。幼少期からリヴァプールを支持してきた彼は、クロップを「レジェンド」と呼び、夢を叶える助けをしてくれたと感謝している。アンフィールドの外にクロップの像がないことに驚いているとも語った。
2023-24シーズン終了時、エリオットはキャリアの転機を迎えていた。そのシーズンに自己最多53試合に出場し、21歳ながらスロット監督のシステムで「10番」として活躍。クロップの後任下で重要な役割が期待された。
プレシーズンでは、元フェイエノールト監督が攻撃的MFに求める「勤勉さと独創性」を体現し、期待はさらに高まった。
スロット監督は、2024年8月1日にフィラデルフィアで行われたアーセナルとの親善試合（2-1でリヴァプール勝利）でエリオットが2アシストを記録した後、「バックラインからボールを運び、彼を良いポジションへ。そこで結果を出せるかが重要だが、今日は見事にやってのけた」と語った。
2024-25シーズンが始まると、エリオットはリヴァプールの開幕3試合で合計7分しか出場せず、再びベンチに。さらにイングランドU-21代表の練習中に足の骨折を負った。
21日間で7試合という過密日程を控えたスロット監督はエリオットを頻繁に起用するつもりだったため、この怪我は最悪のタイミングだった。
復帰した頃にはチームは絶好調で、10番のソボスライと右ウイングのサラーが好調だったため、エリオットに出番はなかった。
チャンピオンズリーグ1回戦パリ・サンジェルマン戦で途中出場し、終盤に決勝点を奪った。それでもプレミアリーグで先発したのは優勝決定後の1試合だけ。
スロット監督は彼を不要と判断。さらにフロリアン・ヴィルツの加入で、移籍は避けられないだけでなく、エリオット自身にとっても不可欠なものとなった。
とはいえ、エリオットが世界屈指の若手 talent である事実は揺るがない。2025年のU-21欧州選手権ではティノ・リブラメントやエリオット・アンダーソンもイングランド代表として活躍したが、大会のスターはエリオットだった。
大会MVPに選ばれ、自身2度目の優勝トロフィーを掲げた。その活躍は、シャビ・シモンズの後継者を探していたRBライプツィヒの注目を集めた。
若手育成に定評のあるドイツクラブへの移籍は理にかなっていた。しかしライプツィヒはリヴァプールの要求額に応じなかった。
ヴィラも財政を気にしていたが、全公式戦10試合出場すれば3500万ポンドで義務買い取りとなるローン移籍で合意した。移籍市場最終日にバーミンガムへ加入し、出場資格を得た最初の3試合ですでにその条件は形式的なものと思われた。
しかしエメリ監督が不満を示したのは3試合目。フルハム戦で3-1とリードしたハーフタイムに交代させられ、以降先発したのは1月29日のELザルツブルク戦だけだ。
その時点でエリオットはアンフィールド復帰を切望していた。一方アストン・ヴィラはプレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」に抵触する問題を考慮し、合意済みの移籍金を払うよりベンチに置いたままにする方がましと明言していた。
2月、エメリ監督はヴィラが直近3か月間、出場回数による義務条項の削除をリヴァプールに求めていたと明かした。
リヴァプールはこれを拒否。エメリ監督が異議を唱えたが、リヴァプールに無関係の財政問題で契約を変更する義務はなかった。
この混乱は、監督の要望を無視して選手を獲得した元スポーツディレクター、モンチの責任である。結果として、ヴィラにとってエリオットを完全移籍で獲得することはスポーツ面でも財政面でも意味をなさなかった。
問題は、両クラブが自チームの利益を優先し、エリオットの利益を完全に無視してきたことだ。
エメリ監督も「彼は善良で優れたプロフェッショナルだ」と認めながら、そのキャリアを傷つけた。エリオットは昨夏U-21代表でタイトルを獲得し、2026年W杯のA代表でも期待されていた。しかし自身の責任ではないにもかかわらず1年を棒に振り、未来は不透明だ。
複数の攻撃陣が不調に苦しんだ今季、リヴァプールは彼の創造性と攻撃性を必要としていた。しかしスロット監督の下では、エリオットが再び出場する機会はほとんどない。
リヴァプールがヴィラ・パークを訪れる前の会見で、スロット監督はエリオットの去就について問われると「契約があるので来季前に戻ってくる」とだけ述べ、2年間ほとんど出場できていないことを「残念だ」と語った。
そんな中、RBライプツィヒが依然として関心を寄せ、遅咲きの復活を後押しするとの噂に期待が集まる。
ただし、リヴァプールが移籍金で合意するかは依然不透明だ。現時点で確かなのは、選手視点ではエリオットのヴィラ移籍が今季プレミアリーグで最も悲惨な取引だったということだけである。