AFP
翻訳者：
プレミアリーグデビュー戦でザック・アボットと激しく頭部衝突し、担架で運び出されたチェルシーの若手ジェシー・デリーにとって、恐怖の瞬間となった。
デリーのフルデビュー戦は悲劇的な結末に終わった
ノッティンガム・フォレスト戦、開始早々、ジェシー・デリーの記念すべきデビューは悪夢に変わった。暫定監督カルム・マクファーレンはコバム育ちの20歳をプレミアリーグ初先発に起用し、負傷したガルナチョとネトの穴を埋めた。
しかし直後、DFザック・アボットと頭同士で激突。デリーは酸素吸入を受ける事態となった。不規則にバウンドしたボールをコントロールしようとした際、ボールは浮き上がった。アボットがジャンプしてボールを奪おうとしたが、ボールには触れず、デリーの側頭部に激突。両選手は倒れ込んだ。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジが治療のため静まり返る
アボットは立ち上がったが、デリーは倒れたままだった。医療スタッフが酸素投与などの処置を行い、試合は10分以上中断された。選手たちは動揺を隠せなかった。
その直前にデリーはこのプレーでチェルシーにPKをもたらしていたが、チームメイトたちは彼の容体をより心配し、プレーの中断を求めた。担架で運び出される際、チェルシーとフォレストの両サポーターが立ち上がり、彼へ拍手でエールを送った。
パーマーはPKを外した
デリーの治療で約10分間中断した後、コール・パーマーがPKを蹴った。通常は確実なイングランド代表だが、マッツ・セルスがコースを読み切ってセーブした。
パーマーはリバウンドを狙ったが、セルスが素早く反応し、チェルシーの決定機は阻まれた。
- Getty Images Sport
ブルーズ、欧州大会出場へ厳しい戦いが待ち受ける
デリーの負傷は、1－3とリードを許したチームにとって厳しい一日を象徴する出来事だった。この敗戦で西ロンドンのクラブは9位に落ち、13位ニューカッスルとは3ポイント差となった。
試合前、チェルシーのCL出場は他試合の結果次第だった。トップ5入りが絶たれたため、現在は6位確保と、アストン・ヴィラのEL制覇＆トップ5フィニッシュを期待するのみだ。