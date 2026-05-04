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プレミアリーグデビュー戦でザック・アボットと激しく頭部衝突し、担架で運び出されたチェルシーの若手ジェシー・デリーにとって、恐怖の瞬間となった。

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J. Derry
ノッティンガム・フォレスト
チェルシー 対 ノッティンガム・フォレスト

チェルシー対ノッティンガム・フォレスト戦は、10代のスター選手ジェシー・デリーの痛ましい怪我で暗転した。彼の夢だったプレミアリーグデビューは早々に幕を閉じた。アカデミー出身の彼は前半の長い中断中に担架で運び出され、スタンフォード・ブリッジは衝撃に包まれた。

  • デリーのフルデビュー戦は悲劇的な結末に終わった

    ノッティンガム・フォレスト戦、開始早々、ジェシー・デリーの記念すべきデビューは悪夢に変わった。暫定監督カルム・マクファーレンはコバム育ちの20歳をプレミアリーグ初先発に起用し、負傷したガルナチョとネトの穴を埋めた。

    しかし直後、DFザック・アボットと頭同士で激突。デリーは酸素吸入を受ける事態となった。不規則にバウンドしたボールをコントロールしようとした際、ボールは浮き上がった。アボットがジャンプしてボールを奪おうとしたが、ボールには触れず、デリーの側頭部に激突。両選手は倒れ込んだ。

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    スタンフォード・ブリッジが治療のため静まり返る

    アボットは立ち上がったが、デリーは倒れたままだった。医療スタッフが酸素投与などの処置を行い、試合は10分以上中断された。選手たちは動揺を隠せなかった。

    その直前にデリーはこのプレーでチェルシーにPKをもたらしていたが、チームメイトたちは彼の容体をより心配し、プレーの中断を求めた。担架で運び出される際、チェルシーとフォレストの両サポーターが立ち上がり、彼へ拍手でエールを送った。


  • パーマーはPKを外した

    デリーの治療で約10分間中断した後、コール・パーマーがPKを蹴った。通常は確実なイングランド代表だが、マッツ・セルスがコースを読み切ってセーブした。

    パーマーはリバウンドを狙ったが、セルスが素早く反応し、チェルシーの決定機は阻まれた。

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブルーズ、欧州大会出場へ厳しい戦いが待ち受ける

    デリーの負傷は、1－3とリードを許したチームにとって厳しい一日を象徴する出来事だった。この敗戦で西ロンドンのクラブは9位に落ち、13位ニューカッスルとは3ポイント差となった。

    試合前、チェルシーのCL出場は他試合の結果次第だった。トップ5入りが絶たれたため、現在は6位確保と、アストン・ヴィラのEL制覇＆トップ5フィニッシュを期待するのみだ。

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