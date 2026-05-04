ノッティンガム・フォレスト戦、開始早々、ジェシー・デリーの記念すべきデビューは悪夢に変わった。暫定監督カルム・マクファーレンはコバム育ちの20歳をプレミアリーグ初先発に起用し、負傷したガルナチョとネトの穴を埋めた。

しかし直後、DFザック・アボットと頭同士で激突。デリーは酸素吸入を受ける事態となった。不規則にバウンドしたボールをコントロールしようとした際、ボールは浮き上がった。アボットがジャンプしてボールを奪おうとしたが、ボールには触れず、デリーの側頭部に激突。両選手は倒れ込んだ。