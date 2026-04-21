AFP
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プレミアリーグシーズン終了後、アンドニ・イラオラ監督が退任し、後任にマルコ・ローズが就任する見込み。
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ローズがトップに就任
ボーンマスはイラオラの後任選びを迅速に進め、候補に挙がっていたイプスウィッチの監督キエラン・マッケナではなく、ローズが新監督に就任した。
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素晴らしい血統
ローズは輝かしい経歴を携え、イングランド南部に到着する。欧州屈指の監督としてボルシア・ドルトムントやRBライプツィヒなどを率い、オーストリア・ブンデスリーガ2回、2023年にはドイツカップでも優勝した。
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イラオラ、さらなる大役へ
イラオラ監督は今夏、ビッグクラブからオファーを受ける見込みだ。攻撃的なサッカーと低予算でも欧州を狙える手腕が評価されている。グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを去れば後任候補に名前が挙がっており、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールでも監督交代の可能性がある。
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イラオラの無敗記録
2023年の就任以来、イラオラ監督率いるボーンマスは着実に力をつけている。初年度はクラブ史上最多48ポイントを獲得し、昨季は9位。今季も総額3億ドル近い戦力流失を乗り越え、欧州カップ戦出場圏内を走る。