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プレミアリーグのボーンマスは月曜日、元RBライプツィヒとボルシア・ドルトムントを率いたマルコ・ローズ氏が今シーズン終了後に監督に就任すると発表した。ローズ氏は、5月で退任するアンドニ・イラオラ氏の後任となる。イラオラ氏には今夏、複数のクラブからオファーが殺到すると見込まれている。