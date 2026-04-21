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Thomas Hindle

翻訳者：

プレミアリーグシーズン終了後、アンドニ・イラオラ監督が退任し、後任にマルコ・ローズが就任する見込み。

M. Rose
アンドニ・イラオラ
ボーンマス
プレミアリーグ

プレミアリーグのボーンマスは月曜日、元RBライプツィヒとボルシア・ドルトムントを率いたマルコ・ローズ氏が今シーズン終了後に監督に就任すると発表した。ローズ氏は、5月で退任するアンドニ・イラオラ氏の後任となる。イラオラ氏には今夏、複数のクラブからオファーが殺到すると見込まれている。

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ローズがトップに就任

    ボーンマスはイラオラの後任選びを迅速に進め、候補に挙がっていたイプスウィッチの監督キエラン・マッケナではなく、ローズが新監督に就任した。

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  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    素晴らしい血統

    ローズは輝かしい経歴を携え、イングランド南部に到着する。欧州屈指の監督としてボルシア・ドルトムントやRBライプツィヒなどを率い、オーストリア・ブンデスリーガ2回、2023年にはドイツカップでも優勝した。

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    イラオラ、さらなる大役へ

    イラオラ監督は今夏、ビッグクラブからオファーを受ける見込みだ。攻撃的なサッカーと低予算でも欧州を狙える手腕が評価されている。グアルディオラ監督マンチェスター・シティを去れば後任候補に名前が挙がっておりレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールでも監督交代の可能性がある。

  • AFC Bournemouth v Manchester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    イラオラの無敗記録

    2023年の就任以来、イラオラ監督率いるボーンマスは着実に力をつけている。初年度はクラブ史上最多48ポイントを獲得し、昨季は9位。今季も総額3億ドル近い戦力流失を乗り越え、欧州カップ戦出場圏内を走る。

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ボーンマス
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