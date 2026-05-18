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プレミアリーグアシスト記録に並んだブルーノ・フェルナンデスは、マンU最終戦でアンリとデ・ブライネ超えを狙う。
ヘンリーやデ・ブルイネと肩を並べる
FWA年間最優秀選手に選ばれたフェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドが3－2でノッティンガム・フォレストに勝った試合でムベウモにアシストを記録。通算20アシストとし、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録に並んだ。直近2試合で得点関与がなかった彼は「記録が頭から離れなかった」と明かした。
試合後、フェルナンデスは「とても誇りに思う。ティエリとケビンはプレミアリーグの象徴だ。彼らと同じ記録を達成でき、心から感謝しているし、本当に嬉しい」と語った。
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ブライトン戦、歴史的勝利へ最後の追い込み
プレミアリーグ最終節、来週日曜のブライトン戦でフェルナンデスはアシストを21に伸ばし、単独記録保持者になるチャンスがある。マンチェスター・ユナイテッドのミッドフィルダーはすでに自己最多アシストを更新し、満足しているが、さらに歴史を刻むつもりだ。彼はリーグ随一の「創造者」としての地位を確固たるものにするため、最終戦に臨む。
「うまくいけば達成できるでしょう」とフェルナンデスは21アシストの可能性について語った。「でも達成できなくても満足です。プレミアリーグで20アシストは初めてですし、19でも十分幸せです。」
記録を巡る心理戦
フェルナンデスは節目の記録が近づくにつれ統計データを無視しにくくなったと認めつつ、ピッチでのアプローチは変えていないと強調した。フォレスト戦の後半、彼のチャンスをチームメイトが幾度か外したが、ムベウモのフィニッシュでついに20アシスト目を達成。29歳の彼は「安堵より達成感がある」と語った。
「安堵というより、とても幸せで誇りに思う。その数字に近づくと誰でも意識するが、自分のプレースタイルは変わらない。チームメイトのためにプレーし、得点を助けることが私の役目だ」とこのポルトガル代表は語った。
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完走者を称える
個人として称賛を受けたにもかかわらず、フェルナンデスはチームメイトの貢献をまず称えた。彼は「ムベウモのような選手たちの決定力がなければ、この記録は達成できなかった」と強調した。ユナイテッドのキャプテンにとって、チーム全体の努力による勝利とゴールそのものが、個人の記録より大切なのである。
「自分のことより、チームメイトの反応を見られて感謝している。ブライアンにはゴールを祝ってほしかった。結局、ゴールが最も大切だから、自分だけのもにしたくなかった」とフェルナンデスは語った。 「そしてすべての称賛をブライアンに捧げたい。彼がネットを揺らさなければ私の記録はなかった。こうした記録は、チームメイトが自分と同じように正しいプレーをしてくれた時にのみ生まれるものだ」