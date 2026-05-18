個人として称賛を受けたにもかかわらず、フェルナンデスはチームメイトの貢献をまず称えた。彼は「ムベウモのような選手たちの決定力がなければ、この記録は達成できなかった」と強調した。ユナイテッドのキャプテンにとって、チーム全体の努力による勝利とゴールそのものが、個人の記録より大切なのである。

「自分のことより、チームメイトの反応を見られて感謝している。ブライアンにはゴールを祝ってほしかった。結局、ゴールが最も大切だから、自分だけのもにしたくなかった」とフェルナンデスは語った。 「そしてすべての称賛をブライアンに捧げたい。彼がネットを揺らさなければ私の記録はなかった。こうした記録は、チームメイトが自分と同じように正しいプレーをしてくれた時にのみ生まれるものだ」