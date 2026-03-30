プレミアリーグやスペインから熱烈な関心が寄せられている：BVBは今シーズンの主力選手の一人を失うことになるのか？

ケールの後任であるオーレ・ブックが交渉を引き継ぐことになれば、アントンの年俸は彼のパフォーマンスに応じて調整されることになるだろう。彼は、フェリックス・ンメチャ（2030年）や、残留がほぼ確実視されているニコ・シュロッターベックに続く存在となる可能性がある。Skyによると、シュロッターベックの契約締結は代表戦中断期間の直後に行われる見込みだ。

その結果、シュロッターベックはドルトムントで最高年俸選手となり、報道によれば今後1シーズンあたり1400万ユーロを手にすることになる。アントンも残留すれば、BVBは当面、センターバックの軸を固めることができる。コヴァチ監督が好む3バックの3人目のポジションには、有望株のルカ・レッジャーニやラミー・ベンセバイニが就く可能性がある。

一方、ニクラス・ズーレは移籍金なしでクラブを去ることになり、エムレ・ジャンは前十字靭帯の負傷により、あと数ヶ月は欠場する見込みだ。若手フィリッポ・マネも長期離脱となる。そのため、ブック監督が守備陣の補強をさらに図る可能性も排除できない。