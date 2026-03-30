スカイの報道によると、イングランドやスペインの複数の欧州クラブがこの代表選手について問い合わせを行っている。具体的には、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、アトレティコ・マドリードの名前が挙がっている。
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プレミアリーグやスペインから熱烈な関心が寄せられている：BVBは今シーズンの主力選手の一人を失うことになるのか？
アントンは、間違いなく今シーズンのボルシア・ドルトムントにおいて最も貢献度の高い選手の一人だ。前半戦にニコ・シュロッターベックが長期離脱していた間、彼はニコ・コヴァチ監督の下で紛れもない守備の要であり、同選手が復帰した後も揺るぎない存在感を示した。さらに、この29歳の選手はミスをほとんど犯さなかった。
そのため、報道によると、最近退任したスポーツディレクターのセバスティアン・ケールが、2028年まで続く契約の延長について基本的な意向を探るため、アントンとすでに契約延長に向けた最初の話し合いを行ったとしても、驚くことではない。
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BVB：アントンはンメチャとシュロッターベックに続いて移籍するのか？
ケールの後任であるオーレ・ブックが交渉を引き継ぐことになれば、アントンの年俸は彼のパフォーマンスに応じて調整されることになるだろう。彼は、フェリックス・ンメチャ（2030年）や、残留がほぼ確実視されているニコ・シュロッターベックに続く存在となる可能性がある。Skyによると、シュロッターベックの契約締結は代表戦中断期間の直後に行われる見込みだ。
その結果、シュロッターベックはドルトムントで最高年俸選手となり、報道によれば今後1シーズンあたり1400万ユーロを手にすることになる。アントンも残留すれば、BVBは当面、センターバックの軸を固めることができる。コヴァチ監督が好む3バックの3人目のポジションには、有望株のルカ・レッジャーニやラミー・ベンセバイニが就く可能性がある。
一方、ニクラス・ズーレは移籍金なしでクラブを去ることになり、エムレ・ジャンは前十字靭帯の負傷により、あと数ヶ月は欠場する見込みだ。若手フィリッポ・マネも長期離脱となる。そのため、ブック監督が守備陣の補強をさらに図る可能性も排除できない。
ヴァルデマー・アントン：今シーズンのBVBにおける成績データと統計
ゲーム 37 ゴール 3 アシスト 0 出場時間 3,297