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プレミアリーグは、マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール戦でベンジャミン・セスコが挙げた物議を醸したゴールが認められた理由を説明した。
オールド・トラッフォードで物議を醸す
マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールとのプレミアリーグ戦で序盤から優位に立った。最大の話題は、セスコが今季10点目を決めたことだった。
開始6分でマテウス・クーニャが先制し、8分後にはセスコが追加点。ユナイテッドは序盤で2－0とリードした。
ブルーノ・フェルナンデスが右サイドから低いクロスを供給し、GKフレディ・ウッドマンが弾いたボールがセスコの足に当たって胸へ跳ね上がり、そのままゴールラインを割った。リヴァプールは直ちに抗議したが、得点は認められた。
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VARが脚光を浴びる
VARを担当したスチュアート・アットウェル主審は、ボールがゴールラインを越える前にセスコの手や腕に触れたかを判断する役割を担った。審判団が複数の放送映像を詳細に確認したため、判定には約3分間を要した。
リプレイの一部は接触なしを示唆したが、別の角度ではフォワードの胸へ動くボールが指に軽く触れたように見えた。
確認は長引いたが、最終的にゴールは認められ、オールド・トラッフォードのサポーターは2点差のリードを喜んだ。
プレミアリーグが決定内容を明らかにした
プレミアリーグ・マッチセンターはXで声明を発表し、ゴールが取り消されなかった理由を説明した。リーグ公式チャンネルによると、緊迫した場面で審判団が入手した映像証拠は介入基準に達していなかったという。
プレミアリーグマッチセンターは「主審のゴール判定はVARが確認し、セスコが得点前にハンドをした決定的な証拠はないと判断された」と説明した。
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リヴァプールが巻き返し、マイヌーの決勝点で勝利
セスコのゴールでユナイテッドが2-0で折り返したが、試合はまだ決まっていなかった。リヴァプールは後半、気迫を持って出直し、すぐに流れを取り戻した。開始直後にソボスライが1点を返し、勢いはリヴァプールへ傾いた。
56分にはコディ・ガクポが同点弾を挙げ、逆転劇が完成したかのように見えた。しかし77分、コビー・マイヌーが決勝点を奪いユナイテッドが再逆転。勝ち点を64に伸ばし3位を確定、来季チャンピオンズリーグ出場権も獲得した。