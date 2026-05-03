プレミアリーグは、マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール戦でベンジャミン・セスコが挙げた物議を醸したゴールが認められた理由を説明した。

マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールとのプレミアリーグ戦で序盤から優位に立った。最大の話題は、セスコが今季10点目を決めたことだった。

開始6分でマテウス・クーニャが先制し、8分後にはセスコが追加点。ユナイテッドは序盤で2－0とリードした。

ブルーノ・フェルナンデスが右サイドから低いクロスを供給し、GKフレディ・ウッドマンが弾いたボールがセスコの足に当たって胸へ跳ね上がり、そのままゴールラインを割った。リヴァプールは直ちに抗議したが、得点は認められた。