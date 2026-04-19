プレミアリーグは、アーセナル対マンチェスター・シティ戦でガブリエルがエルリング・ハーランドへの「頭突き」でレッドカードを免れた理由を説明した。

物議を醸した判定に多くの関係者が困惑する中、元アーセナルFWペリー・グローヴスは「ガブリエルは軽すぎる処分で済んだ」とtalkSPORT『GameDay Live』で主張した。「ハランドは反応せず、うまくやった。ガブリエルは運が良かった。ハランドが手の届かない場所にいると思ったが、そうではなかった」

2014年に同様の行為で出場停止となった元ニューカッスル監督アラン・パーデューも「私は15万ポンドの罰金を受けた。彼は入れてはいけない場所に頭を入れてしまった」と語った。