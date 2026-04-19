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プレミアリーグは、アーセナル対マンチェスター・シティ戦でガブリエルがエルリング・ハーランドへの「頭突き」でレッドカードを免れた理由を説明した。
プレミアリーグがVARが主審の判定を支持した理由を説明
ガブリエルは後半、ハーランドと接触し、彼の頭を押したように見えた。しかしアンソニー・テイラー主審はイエローカードのみを提示し、VAR担当のジョン・ブルックス氏もこの判定を支持した。プレミアリーグ・マッチセンターはX（旧Twitter）で「主審のレッドカードなしの判定はVARが確認し、ガブリエルの行為は過度に攻撃的または暴力的でないと判断された」と発表した。
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寛大な審判に専門家が驚愕
物議を醸した判定に多くの関係者が困惑する中、元アーセナルFWペリー・グローヴスは「ガブリエルは軽すぎる処分で済んだ」とtalkSPORT『GameDay Live』で主張した。「ハランドは反応せず、うまくやった。ガブリエルは運が良かった。ハランドが手の届かない場所にいると思ったが、そうではなかった」
2014年に同様の行為で出場停止となった元ニューカッスル監督アラン・パーデューも「私は15万ポンドの罰金を受けた。彼は入れてはいけない場所に頭を入れてしまった」と語った。
ハーランドの反応は？
警告を受けたハーランドは試合後、冷静に語った。ガブリエルが退場すべきだったかと問われると、スカイ・スポーツにこう答えた。「もし僕が倒れ込んだら――誰かに攻撃されない限りしないが――おそらくレッドカードだろう。確信はない。でも、僕は倒れない。 僕にイエローカードが出たのは理由が分からない。彼が顔を近づけてきただけだ。以上だ。」
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優勝争いの情勢が大きく変わった
物議を醸した判定にもかかわらず、マンチェスター・シティは重要な勝利で優勝争いの流れを変えた。32試合で67点を獲得し、首位のアーセナル（33試合で70点）との差を縮めた。
シティは水曜日のアウェイ・バーンリー戦でこの未消化試合を消化し、勝ち点差をなくす狙いだ。一方、アーセナルは土曜にエミレーツでニューカッスルを迎え、巻き返しを図らなければならない。