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プレミアリーグは相変わらず予測不能だ。イングランドサッカー界の「ビッグクラブ」3チームが降格の危機に瀕している。順位表の状況

トッテナムだけでなく、ウェストハムやノッティンガム・フォレストもチャンピオンシップ降格を回避するために戦っている

輝かしい歴史と100年以上にわたる伝統を持つクラブたちだが、絶えず変化し続けるプレミアリーグにおいて、安閑としている暇はない。トッテナム、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストの3チームは、そのことを痛感している。特にスパーズをはじめ、かつては全く異なる境遇にあったこれらのチームは、今シーズンの残り8試合で、降格を回避し、輝かしい歴史に汚点を残さないよう、最後まで必死に戦わなければならない。 

最も厳しい状況に置かれているのはトッテナムだ。監督交代やイゴール・トゥドールの就任にもかかわらず、勝利を挙げることができていない。スパーズは現在、29ポイントで停滞しているウェストハムとノッティンガム・フォレストが占める降格圏を、わずか1ポイント差で上回っているに過ぎない。 その上位には、昇格組のリーズが32ポイントで控えている。ウルヴァーハンプトンは直近5試合で8ポイントを獲得し奮起を見せているが、降格がほぼ確実視されており、数学的な確定を待つしかない状況だ。降格圏の3チームからは距離を置いているバーンリーも、残り8試合を残して20ポイントにとどまっている。

紙面上の予想では、ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドとの対戦を残しており、最も厳しい日程を強いられているようだ。一方、来週行われるトッテナム対フォレストの直接対決に、すべての注目が集まっている。

  • チューダーとトッテナムの苦境

    ヨーロッパリーグ優勝から降格へ――トッテナムとサポーターにとって、これはまさにディストピア的な展開だ。大きな喜びからわずか数ヶ月後、彼らはプレミアリーグ創設以来、トッテナムが経験したことのない状況に直面している。 確かに、シーズン開幕時の期待は決して明るいものではなかった。実際、前シーズン、ポステコグルー率いるスパーズはリーグ17位でシーズンを終え、降格圏まであと一歩のところまで迫っていた。すべてのエネルギーはヨーロッパリーグに注がれたが、その成功も、チーム編成における技術的な欠陥やレヴィ体制による誤った投資から目をそらすことはできなかった。

    クドゥス、テル、シャビ・シモンズ、ギャラガー、ダンソ、コロ・ムアニ。これらが、総額2億ポンド以上を投じてトッテナムをプレミアリーグで再起させるべく獲得された選手たちだ。それにもかかわらず、スパーズは不振と怪我に見舞われ、頭をもたげることはできず、1年後に再び降格圏に沈んでいる。 昨年は18位のレスターとの差が天と地ほどあった（13ポイント差）が、今年は状況が異なる。残り8節で、トゥドール監督率いるチームと、事実上の悪夢とも言える状況との間には、わずか1ポイントしか差がない。

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  • ウェストハム：モイーズ退任後の衰退

    ロンドンのもう一つの名門クラブも苦境に立たされている。トッテナムに加え、ウェストハムも15年ぶりに衝撃的な降格の危機に瀕している。ハマーズはかつて高いレベルで戦い、欧州大会への出場を果たし、2023-24シーズンにはフィオレンティーナを破ってカンファレンスリーグ優勝を果たした。 しかし、5シーズン続いたデビッド・モイーズ監督の2期目が終了すると、風向きは変わったようだ。ロペテギ、ポッター、そして現在のエスピリト・サントと、いずれも国際的な実績を持つ監督たちだが、3人ともモイーズ監督が築いた成果を継続させることはできなかった。 パケタ、クドゥス、アゲルドといったスター選手の放出により、チーム戦力は著しく低下した。一方で、移籍市場に投じられた2億ポンドは、将来性のある有望株には費やされたものの、確固たる戦力となる選手にはなっていない。 

  • ノッティンガム・フォレストの対照的な道のり

    チャンピオンズリーグ優勝2回を誇るが、近年はイングランドサッカー界の二線級に甘んじてきた。プレミアリーグ復帰まで多大な苦労を乗り越えた英国屈指の老舗クラブが、2021-22シーズンの昇格からわずか4年で、すでにリーグを去らなければならないかもしれない。ノッティンガム・フォレストにとって、こうした事態は、近年のクラブ史においてまさに絶頂期に訪れる可能性がある。 プレミアリーグで7位となり、カンファレンスリーグへの出場権を獲得。同大会では現在、ベスト16で戦いを続けている。 しかし、リーグ戦で獲得した29ポイントからは、全く異なる実情が浮かび上がる。ダグラス・ルイスやルッカといった期待外れの補強、監督交代、そして3日おきに試合を行うことに慣れていなかったチームに多少の未熟さもあったことなど、波乱に満ちたシーズンだった。ポステコグルーからダイチ、そしてヴィトール・ペレイラに至るまで、3人の監督が指揮を執ったが、状況は変わらなかった。

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