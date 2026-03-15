輝かしい歴史と100年以上にわたる伝統を持つクラブたちだが、絶えず変化し続けるプレミアリーグにおいて、安閑としている暇はない。トッテナム、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストの3チームは、そのことを痛感している。特にスパーズをはじめ、かつては全く異なる境遇にあったこれらのチームは、今シーズンの残り8試合で、降格を回避し、輝かしい歴史に汚点を残さないよう、最後まで必死に戦わなければならない。

最も厳しい状況に置かれているのはトッテナムだ。監督交代やイゴール・トゥドールの就任にもかかわらず、勝利を挙げることができていない。スパーズは現在、29ポイントで停滞しているウェストハムとノッティンガム・フォレストが占める降格圏を、わずか1ポイント差で上回っているに過ぎない。 その上位には、昇格組のリーズが32ポイントで控えている。ウルヴァーハンプトンは直近5試合で8ポイントを獲得し奮起を見せているが、降格がほぼ確実視されており、数学的な確定を待つしかない状況だ。降格圏の3チームからは距離を置いているバーンリーも、残り8試合を残して20ポイントにとどまっている。

紙面上の予想では、ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドとの対戦を残しており、最も厳しい日程を強いられているようだ。一方、来週行われるトッテナム対フォレストの直接対決に、すべての注目が集まっている。