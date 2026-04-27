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Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

プレミアリーグは注目すべきだ。PSGとバイエルン・ミュンヘンの飛ぶような攻撃陣こそが、サッカーの未来なのだ。

Analysis
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パリ・サンジェルマン 対 バイエルン

元リヴァプールDFスティーブン・ワーノックも、多くのサッカーファン同様、バイエルン対レアルのスリリングなCL準々決勝を大いに楽しんだ。180分間攻防は拮抗し、バイエルンが合計6-4で勝利。第2戦終盤にカマヴィンガの愚かな退場が響いた。

バイエルンは2試合とも勝ち、終始攻勢だった。それでもワーノックは、このドイツチームが優勝できるか疑問だと語った。

「両チームとも攻撃は素晴らしいが、守備は不十分だ」とBBCスポーツの解説者は『マッチ・オブ・ザ・デイで語った。「チャンピオンズリーグを制するにふさわしいのか？」

答えは obvious だ。なぜなら、バイエルンの次なる相手パリ・サンジェルマンがわずか1年前に優勝し、その証明を見せているからだ。さらに、今季のイングランドサッカーが危惧される中、『美しいゲーム』を愛する者なら、この2チームのどちらかがアーセナルまたはアトレティコ・マドリードと決勝で戦うことを感謝すべきだろう。

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    アルテタの「複数の情報源」

    2月、ミケル・アルテタはアーセナルが「イングランドで最も退屈なチーム」と呼ばれていると知り、驚いた。 「私は正反対の話を聞く。ヨーロッパでは我々が最もエキサイティングなチームだと言われている。得点は最多で、無失点試合も最多だ。情報源が違うのかもしれない！」

    実際、彼らを「エキサイティング」と呼ぶ人はほとんどいない。それでも、好調時のアーセナルは極めて効率的だ。その証拠に、2シーズン連続でチャンピオンズリーグベスト4に進出し、しかも無敗である。

    プレミアリーグでもセットプレー頼みが増え、オープンプレーが減る傾向がある。その意味でアーセナルは、過ぎ去った時代への回帰だ。アーセン・ベンゲルよりジョージ・グラハムに近い。1-0の勝利がリーグ制覇、そしてCL制覇へつながる可能性もある。目的が手段を正当化するだろう。

    一方、PSGとバイエルンは異なる道を示す。アーセナルが過去の守備的原則を体現しているなら、両チームはより明るい未来の可能性を示す好例だ。

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  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    またウイングか？！

    2025年1月、PSGがクヴィチャ・クヴァラツヘリアを獲得したのは、一見不要だった。ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラがいるため、ルイス・エンリケ監督はウイング不足ではなかったからだ。しかしエンリケは、ウイングが多ければ多いほど良いと考えていた。

    加入直前、ルイス・エンリケはモンペリエのジャン＝ルイ・ガセット監督が「世紀のアイデア」と呼んだ戦術を考案。それはデンベレを中央のフォワードにするというものだった。クヴァラツヘリアの加入により、PSGは常に3人の強力ドリブラーを同時にピッチに送り出し、さらにベンチには疲労した相手に投入する控えも残った。

    この戦略は成功し、PSGは流動的な攻撃で3冠を達成。ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ決勝ではインテルを5-0で下し、クラブ史上初の欧州制覇を成し遂げた。

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    ゲームを一変させた

    PSGの優勝は、攻撃サッカーの勝利でもあった。アリアンツ・アレーナで暴れる前から、彼らはノックアウトステージで最多得点・最多シュート・最高ボール支配率を誇っていた。 右SBアシュラフ・ハキミは決勝後「ルイス・エンリケはサッカーの見方を変えた」と語った。多少の誇張はあっても、その成功は欧州中の注目を集めた。

    リヴァプールはPSGに敗れたことを受け、夏にジェレミー・フリンポンとミロス・ケルケズを獲得。ハキミやヌノ・メンデスと同じような攻撃力をサイドバックに期待した。しかし成功せず、むしろスカウトが本質を見誤った。

    世界クラスのウインガーを補強するどころか、ルイス・ディアスをバイエルンへ放出した。そのバイエルンは現在、PSGの連覇を阻む最大の脅威となっている。

  • Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    「ぴったり」

    マックス・エベルが後に語ったように、バイエルンはディアス獲得で批判を受けた。 コロンビア人選手の能力に疑問はなかったが、28歳の攻撃手に7500万ユーロを支払うのは、かつてのバイエルンらしくない額だった。しかし2023年、29歳で1億ユーロの移籍金で加入したハリー・ケインがその価値を証明していたため、エベルはディアスも同様の確かな投資になると信じていた。

    スポーツディレクターは「我々は自分たちが何をしているか分かっていた。彼が完璧にフィットすると確信していた。それはゴールやアシストだけでなく、彼の姿勢やプレーへの情熱ゆえでもある」と語った

    バイエルンの判断は正しかった。ディアスはヴィンセント・コンパニ監督のスタメンにスムーズにフィットし、攻撃陣を新たな次元へ引き上げた。

    バイエルンのレジェンド、フィリップ・ラームは「ディアスが特別なのは、彼が『働き者』だからだ。才能だけでなく、努力も欠かせない。その点で彼は際立っている。攻守両面で貢献している」とAFPに語った

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    「この攻撃の一員であることを誇りに思う」

    ディアスはバイエルンで全力でプレーできることを何よりも喜んでいる。もともと勤勉な選手だったが、世界最高のケインやマイケル・オリゼと一緒のピッチに立てることを光栄だと語る。

    「2人とも素晴らしい選手だ」とディアスはスカイ・ドイツのインタビューで語った。「ケインには驚かされた。 トッテナム戦で対戦したこともあるので、イングランドでのプレーは知っていた。しかし、敵として見るのと、同じロッカールームで過ごし、毎日ピッチで共に練習し、彼がチームのためにどう動き、ポジションを下げてボールを要求し、そして得点を挙げるかを間近で見るのは全く違う。彼はまるでマシンのようだ。何をするにも完璧だ。

    マイケルは1対1で相手を完膚なきまでに打ちのめす。技術に恵まれており、試合の行方を左右する存在だ。彼は落ち着いており、ピッチではよくコミュニケーションを取る。細かいところまで気を配り、『ディフェンスはこうしよう』と指示を出してくれる。

    こうした細やかな気配りが自分の成長につながり、安心感も与えてくれる。彼のような選手とプレーできるのは信じられないほど素晴らしい。この攻撃陣の一員であることを、とても誇りに思う」と語った。

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    「見ていて楽しい」

    PSGの攻撃陣にもハードワークは不可欠だ。かつて「腹立たしいほど怠惰」と呼ばれたデンベレは昨年、自分たちが十分な強度でプレスをかけなければ、ルイス・エンリケ監督はすぐに先発から外すと語った。 昨年11月のリーグ戦前、コンパニは選手たちのワークレートについて、自身とPSG監督が同じ「前提条件」を共有していると認めた。

    パルク・デ・プランスでの一戦では、バイエルンの動きがPSGにほぼ匹敵することも示された。 ケインはデンベレほど速くも機敏でもないが、これほど機動性が高く知性あふれる「9番」は他にはいない。ディアスは破壊的なドリブルだけでなく、中央でのプレーが苦手な点も計算されて獲得された。オリゼは絶えず内側に切り込み、致命的な左足で得点を挙げる。そのためバイエルンは、ごく少数のチームしか解き明かせない難問となっている。

    「専門家たちが『今夜のストライカーは誰だった？攻撃的MFは？プレイメーカーは？』と自問する様子は、私たちにとって嬉しいことです」とコンパニは10月のドルトムント戦後に語った。「それこそが、私たちの攻撃が流動的で、正しい方向に進んでいる証拠です」

    バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「見ていて楽しい」と語り、カール＝ハインツ・ルンメニゲも「サッカーの楽しさを成功へと変えた」と称賛する。王者PSGにも同じことが言える。

    つまり、問いは「バイエルンがこのままのスタイルでCLを制するか」ではなく、「PSG以外のチームが彼らを止められるか」なのだ。

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