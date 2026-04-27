プレミアリーグは注目すべきだ。PSGとバイエルン・ミュンヘンの飛ぶような攻撃陣こそが、サッカーの未来なのだ。

2月、ミケル・アルテタはアーセナルが「イングランドで最も退屈なチーム」と呼ばれていると知り、驚いた。 「私は正反対の話を聞く。ヨーロッパでは我々が最もエキサイティングなチームだと言われている。得点は最多で、無失点試合も最多だ。情報源が違うのかもしれない！」

実際、彼らを「エキサイティング」と呼ぶ人はほとんどいない。それでも、好調時のアーセナルは極めて効率的だ。その証拠に、2シーズン連続でチャンピオンズリーグベスト4に進出し、しかも無敗である。

プレミアリーグでもセットプレー頼みが増え、オープンプレーが減る傾向がある。その意味でアーセナルは、過ぎ去った時代への回帰だ。アーセン・ベンゲルよりジョージ・グラハムに近い。1-0の勝利がリーグ制覇、そしてCL制覇へつながる可能性もある。目的が手段を正当化するだろう。

一方、PSGとバイエルンは異なる道を示す。アーセナルが過去の守備的原則を体現しているなら、両チームはより明るい未来の可能性を示す好例だ。