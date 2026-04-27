プレミアリーグは注目すべきだ。PSGとバイエルン・ミュンヘンの飛ぶような攻撃陣こそが、サッカーの未来なのだ。

PSGの攻撃陣にもハードワークは不可欠だ。かつて「腹立たしいほど怠惰」と呼ばれたデンベレは昨年、自分たちが十分な強度でプレスをかけなければ、ルイス・エンリケ監督はすぐに先発から外すと語った。 昨年11月のリーグ戦前、コンパニは選手たちのワークレートについて、自身とPSG監督が同じ「前提条件」を共有していると認めた。
パルク・デ・プランスでの一戦では、バイエルンの動きがPSGにほぼ匹敵することも示された。 ケインはデンベレほど速くも機敏でもないが、これほど機動性が高く知性あふれる「9番」は他にはいない。ディアスは破壊的なドリブルだけでなく、中央でのプレーが苦手な点も計算されて獲得された。オリゼは絶えず内側に切り込み、致命的な左足で得点を挙げる。そのためバイエルンは、ごく少数のチームしか解き明かせない難問となっている。
「専門家たちが『今夜のストライカーは誰だった？攻撃的MFは？プレイメーカーは？』と自問する様子は、私たちにとって嬉しいことです」とコンパニは10月のドルトムント戦後に語った。「それこそが、私たちの攻撃が流動的で、正しい方向に進んでいる証拠です」
バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「見ていて楽しい」と語り、カール＝ハインツ・ルンメニゲも「サッカーの楽しさを成功へと変えた」と称賛する。王者PSGにも同じことが言える。
つまり、問いは「バイエルンがこのままのスタイルでCLを制するか」ではなく、「PSG以外のチームが彼らを止められるか」なのだ。