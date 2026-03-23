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プレミアリーグはマンチェスター・シティから60ポイントを剥奪すれば「自らのリーグを台無しにする」ことになる――元チェルシー主将が「愚かな」FFP問題の長期化に反応
マンチェスター・シティ、FFP違反問題で少なくとも115件の告発に直面
2023年2月以来、エティハド・スタジアムには、金銭管理の不備に関する疑惑が付きまとっている。シティに対して提起された告発に関する独立した聴聞会は、2024年後半に終了した。
判決に関する発表は15ヶ月間一切なく、今後の対応について誰もが不透明な状況に置かれている。一貫して無実を主張してきたマンチェスターの関係者は、当然のことながら、この不本意な騒動を早期に収束させたいと強く望んでいる。
処罰の可能性に関する最新の観測では、シティが60ポイントの減点処分を受ける可能性が示唆されており、そうなればプレミアリーグの順位表で急落し、降格圏に転落することになる。
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マンチェスター・シティは今シーズン、60ポイントの減点処分を受けることになるのだろうか？
今シーズン残り7、8試合という段階で、これほど抜本的な措置が取られる可能性は低いようだ。元ブルーズのキャプテン、ダン氏は『Wiz Slots』を通じて、差し迫った決定が延期されるかどうかを問われた際、GOALに対し次のように語った。「事態がこれほど長引いていること自体が、すでにばかげている。 結論はとっくに出ているはずなのに、調査結果の発表にこれほど時間がかかっているのは馬鹿げている。
「つまり、今シーズンのこの段階で発表し始めれば、今後数ヶ月間にわたって本当に興味深い優勝争いが繰り広げられる可能性があるのに、プレミアリーグ全体の信用を損なうことになる。だから、今になって発表して決定を下し始めれば、自分たちの大会を台無しにすることになる。これは夏まで持ち越して、過去を振り返るのではなく、今後どうするかを決めるのが最善だ。」
なぜ判決が夏まで延期される可能性が高いのか
2026-27シーズンに向けて何らかの制裁措置が科される可能性が高いこと、そしてシティには上訴する権利があることについて問われると、ダンは次のように続けた。「今はそういう流れにならざるを得ない。
「マンチェスター・シティにとっては、この問題がずっと尾を引いているため、本当に足かせになっているだろうと想像できる。この問題は彼らにつきまとっているし、私や他の元選手、あるいはクラブに関わる誰もがインタビューを受けると、いつも『でも、このFFP（財政公平性規則）の問題はどうなんだ？』と聞かれるんだ。
「マンチェスター・シティには、カーバオ・カップを制したばかりだという点や、常に素晴らしい選手を輩出し、素晴らしいスタイルのサッカーを展開しているという強みがあるのに、誰もがそのネガティブな側面ばかりを語ろうとする。だから、この件が処理され、決着がつくことは、マンチェスター・シティに関わるすべての人にとって安堵となるだろう。
「プレミアリーグにとっても、ようやく結論を出し、この問題を完全に片付けて、マンチェスター・シティが本来あるべき姿でいられるようにし、彼らが直面するあらゆる課題に対処し、純粋にサッカーそのものに集中できるようになることは、安堵感をもたらすだろう。」
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エティハド・スタジアムでは、グアルディオラ監督率いるチームにとっていつものように試合が行われた
シティは今シーズン、30試合を終えてプレミアリーグで61ポイントを獲得している。つまり、一部で議論されているような厳しい減点処分が下されれば、チームはリーグ最下位に転落し、チャンピオンシップへの降格という落とし穴に突き落とされることになる。
ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは、この長引く騒動の中でも通常通り活動を続けており、移籍市場への投資も増えている。エティハド・スタジアムの陣営には、最も厳しい処分は免れるだろうという自信が漂っているようだ。