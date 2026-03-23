プレミアリーグはマンチェスター・シティから60ポイントを剥奪すれば「自らのリーグを台無しにする」ことになる――元チェルシー主将が「愚かな」FFP問題の長期化に反応

2026-27シーズンに向けて何らかの制裁措置が科される可能性が高いこと、そしてシティには上訴する権利があることについて問われると、ダンは次のように続けた。「今はそういう流れにならざるを得ない。

「マンチェスター・シティにとっては、この問題がずっと尾を引いているため、本当に足かせになっているだろうと想像できる。この問題は彼らにつきまとっているし、私や他の元選手、あるいはクラブに関わる誰もがインタビューを受けると、いつも『でも、このFFP（財政公平性規則）の問題はどうなんだ？』と聞かれるんだ。

「マンチェスター・シティには、カーバオ・カップを制したばかりだという点や、常に素晴らしい選手を輩出し、素晴らしいスタイルのサッカーを展開しているという強みがあるのに、誰もがそのネガティブな側面ばかりを語ろうとする。だから、この件が処理され、決着がつくことは、マンチェスター・シティに関わるすべての人にとって安堵となるだろう。

「プレミアリーグにとっても、ようやく結論を出し、この問題を完全に片付けて、マンチェスター・シティが本来あるべき姿でいられるようにし、彼らが直面するあらゆる課題に対処し、純粋にサッカーそのものに集中できるようになることは、安堵感をもたらすだろう。」