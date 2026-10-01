選手たちが法的な選択肢を検討する一方で、いかなる訴訟手続きもハルドゥーン・アル・ムバラクの地位によって重大な障壁に直面する可能性がある。『フィナンシャル・タイムズ』によれば、アル・ムバラクは2020年から英国の承認済み外交官リストに載っている。これにより、この会長には刑事捜査に対する免責が与えられ、通常であれば民事訴訟手続きからも保護されることになる。

複数の方面から圧力が強まり、深刻な法的措置という差し迫った脅威にさらされているにもかかわらず、アル・ムバラクは完全に強気の姿勢を崩していない。本人は「一部の人々は自分たちなりの結論に素早く飛びついたが、我々の周囲には非常に多くの雑音が渦巻いている。それでも何も変わっていない。我々はこれまでも共に困難に立ち向かい、乗り越えてきた。今なお、我々のクラブの勢いを損なおうとする者たちは多い。彼らにその機会を与えるつもりはない」と述べた。