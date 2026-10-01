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プレミアリーグの選手と代理人が、失われたボーナスをめぐってマンチェスター・シティに対する法的措置を検討
プレミアリーグのスター選手たちが補償請求を検討へ
マンチェスター・シティが100件を超える財務規則違反で有罪とされた最近の評決を受け、ライバルクラブに所属するプロ選手たちは行動を起こす準備を進めている。『Sky Sports』によれば、複数の選手とその代理人が、受け取れなかったボーナスに関する請求の可能性について弁護士に連絡を取っている。これらの未払い分は、2009年から2018年にかけてマンチェスター・シティに奪われたリーグ優勝、または欧州大会出場権に関連するものだ。
独立委員会の書面報告書では、クラブが9億ポンドを架空のスポンサー契約に隠していたと詳細に記されており、影響を受けた当事者たちがその9年間における莫大な経済的損失を算出する中、イングランドのトップリーグ全体に怒りが広がっている。
外交特権が法的手続きを複雑にする
選手たちが法的な選択肢を検討する一方で、いかなる訴訟手続きもハルドゥーン・アル・ムバラクの地位によって重大な障壁に直面する可能性がある。『フィナンシャル・タイムズ』によれば、アル・ムバラクは2020年から英国の承認済み外交官リストに載っている。これにより、この会長には刑事捜査に対する免責が与えられ、通常であれば民事訴訟手続きからも保護されることになる。
複数の方面から圧力が強まり、深刻な法的措置という差し迫った脅威にさらされているにもかかわらず、アル・ムバラクは完全に強気の姿勢を崩していない。本人は「一部の人々は自分たちなりの結論に素早く飛びついたが、我々の周囲には非常に多くの雑音が渦巻いている。それでも何も変わっていない。我々はこれまでも共に困難に立ち向かい、乗り越えてきた。今なお、我々のクラブの勢いを損なおうとする者たちは多い。彼らにその機会を与えるつもりはない」と述べた。
バーンハム、地域への影響に懸念を表明
衝撃的な有罪評決による甚大な余波は、サッカーピッチの外にも大きく広がっている。著名な政治家たちも、地域に深刻な影響が及ぶ可能性に強い懸念を示している。 アンディ・バーナム首相は水曜日、この極めて物議を醸している状況について言及し、現在のオーナーグループが過去10年で行ってきた莫大な投資を強調した。
バーナム氏は、クラブの裕福な支援者たちが最終的にこの地域から資金提供を完全に引き揚げる決断を下した場合、深刻な経済的打撃が生じることを引き続き懸念している。バーナム氏は「彼らを失うことになれば、本当に強く懸念する。彼らは現代のマンチェスターの形成において非常に大きなパートナーであり、もちろんマンチェスター・シティを現在のような世界的勢力へと築き上げる上でもそうだった。シティ・フットボール・グループ、そしてより広いオーナー陣が、エティハド（スタジアム）やその周辺のキャンパスだけでなく、この街にも資金を投じてくれたことに、私は実際に感謝している」と語った。
- AFP
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは現在、正式な控訴を提出するための厳格な期限を設けられており、最終的な結論は12月下旬までに下される見通しだ。独立委員会による厳しい処分が1月に全面的に支持された場合、クラブは前例のない制裁に直面し、ライバルクラブの選手や幹部は巨額の金銭補償請求をさらに強めることになるのは間違いない。
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