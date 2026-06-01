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プレミアリーグの記録保持者、ジェームズ・ミルナーが引退！元リヴァプールとマンチェスター・シティのスターが、40歳で現役を引退する理由を明かした。
記録的な功績に幕が下りる
ミルナーが25年近くに及ぶ現役生活に幕を引く。1月に40歳となったブライトンのベテランは、プレミアリーグ最多658試合出場という大記録を残して引退する。今年初めにガレス・バリーの653試合を抜き、リーグ屈指の「マラソンマン」としての地位を確立した。
イングランド代表としても活躍し、リーズ、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、ブライトンで24シーズンを戦った。 ミルナーは「プレミアリーグで24シーズン過ごし、現役を終えるのにふさわしい時期だと感じる。計り知れない誇りと感謝、生涯忘れない思い出を胸に、この世界を去る」と語った。
子供の頃から応援していたリーズ・ユナイテッドで16歳でデビューし、プレミアリーグ最年少得点者となった。昨年は足を上げることもできなかったが、40歳で復帰し、ブライトンのクラブ史上2度目の欧州カップ戦出場権獲得に貢献した。
ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、ブライトンでプレーした日々、そしてスウィンドンでの1ヶ月も大切な宝物だ。
残留争い、タイトル獲得、ヨーロッパでのプレー、代表での活躍など、多くの忘れ得ぬ瞬間を経験できました。何よりも、この旅で出会った人々との友情が私の宝物です。
家族には、あらゆる犠牲と支えに感謝している。君たちがいてこその成果だ。
「サッカーは想像以上のものをくれた。与えられた機会にはずっと感謝し続ける」
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ブライトンでの逆境を乗り越えて
ミルナーはキャリア晩年をサウス・コーストで過ごしたが、アーセナル戦で負った重度の膝の怪我により、記録更新の節目に到達できるかさえ不透明だった。彼自身も、最も身近な人々でさえ、もっと早く現役を引退すると予想していた。回復には6か月間脚に体重をかけられないなど厳しい道のりだったが、彼は立ち直り、シーガルズ（ブライトン）の欧州カップ戦出場権獲得に貢献した。
困難な時期を振り返り、ミルナーは語る。「当時、記録更新はほぼ不可能だった。でも、私を信じて支えてくれる人々と素晴らしいチームメイトに恵まれた」。
将来に向けたクロップの助言
ミルナーがキャリアの次のステージへ進む中、監督転身は現実味を帯びている。彼はUEFA指導者ライセンスを取得済みで、怪我で離脱した期間には戦術を学ぶ時間を取った。さらに、元リヴァプール監督クロップから貴重な助言を受けたことも明かした。
ミルナーは最近のGOALのインタビューで「ユルゲンには『引退したらまず休むべきだ』と言われた。長年激しい試合を続けてきたから、一度立ち止まって現状を把握し、休んで次のステップを考える時間が大切だ」と語った。
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きらびやかなトロフィーケース
ミルナーは長期にわたりトップレベルで多数のタイトルを獲得した。プレミアリーグでは3度優勝し、うち2回はマンチェスター・シティ、1回はリヴァプールでのもの。 リヴァプールでは長期にわたるリーグ制覇に貢献し、2019年にはチャンピオンズリーグも制した。イングランド代表では61試合に出場し、2009年にアストン・ヴィラ在籍中に代表デビューした。
プレミアリーグでは56得点90アシストを記録し、アシストランキング10位に名を連ねる。 16歳でエランド・ロードで抱いた夢を叶え、彼はイングランドサッカー界のアイコンとしてピッチを去る。