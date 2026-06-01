プレミアリーグの記録保持者、ジェームズ・ミルナーが引退！元リヴァプールとマンチェスター・シティのスターが、40歳で現役を引退する理由を明かした。

ミルナーが25年近くに及ぶ現役生活に幕を引く。1月に40歳となったブライトンのベテランは、プレミアリーグ最多658試合出場という大記録を残して引退する。今年初めにガレス・バリーの653試合を抜き、リーグ屈指の「マラソンマン」としての地位を確立した。

イングランド代表としても活躍し、リーズ、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、ブライトンで24シーズンを戦った。 ミルナーは「プレミアリーグで24シーズン過ごし、現役を終えるのにふさわしい時期だと感じる。計り知れない誇りと感謝、生涯忘れない思い出を胸に、この世界を去る」と語った。

子供の頃から応援していたリーズ・ユナイテッドで16歳でデビューし、プレミアリーグ最年少得点者となった。昨年は足を上げることもできなかったが、40歳で復帰し、ブライトンのクラブ史上2度目の欧州カップ戦出場権獲得に貢献した。

ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、ブライトンでプレーした日々、そしてスウィンドンでの1ヶ月も大切な宝物だ。

残留争い、タイトル獲得、ヨーロッパでのプレー、代表での活躍など、多くの忘れ得ぬ瞬間を経験できました。何よりも、この旅で出会った人々との友情が私の宝物です。

家族には、あらゆる犠牲と支えに感謝している。君たちがいてこその成果だ。

「サッカーは想像以上のものをくれた。与えられた機会にはずっと感謝し続ける」