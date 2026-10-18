今季を完璧な形でスタートさせたにもかかわらず、マレスカ監督は、選手たちの圧倒的なパフォーマンスに見合う評価が外部から得られていない可能性を示唆した。ただ、レスター・シティの元指揮官は、選手たちにとって本当に重要な評価は、ロッカールームの仲間とコーチングスタッフからのものだと強調した。

「まったくその通りだ。ただ、私たちは選手たちを評価している。彼らが気にすべきなのはクラブ内の人々からの評価と、私が彼らに与える評価だ。外部から評価する人々のことは気にしていない。自分たちを評価しようとしているのが、問題を作り出そうと動いている人々だと分かっているからだ。だが、クラブ内では選手たちが満足していると約束できる。彼らは評価されているし、私も彼らを評価している」と説明した。