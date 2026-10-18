AFP
翻訳者：
プレミアリーグの記録を塗り替えたエンツォ・マレスカ、マンチェスター・シティの選手たちを絶賛
マレスカ、プレミアリーグで新たな基準を打ち立てる
マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグ首位での快進撃を続け、粘り強いイプスウィッチを3-2で下した。この勝利で前回王者は2位との勝ち点差を6に広げたが、この日の主役はマレスカだった。クラブの指揮官として就任後最初の7試合に勝利した、同大会史上初の監督となった。
この節目に到達したマレスカは、ペップ・グアルディオラ、カルロ・アンチェロッティ、オーレ・グンナー・スールシャールといった名将たちが保持していた記録を塗り替えた。3人はいずれも、それぞれマンチェスター・シティ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任してから6連勝を記録していた。
- Getty Images Sport
個人の栄光よりチームの成長が重要
マレスカにとって、個人としての栄誉は、チーム全体が日々着実に成長することに比べれば、はるかに重要度が低い。プロサッカーでは最終的に勝利を挙げられるかどうかで評価されると認めつつ、イタリア人指揮官は、選手たちが練習に真剣に取り組み、プレーの質を高め続ける姿を見ることに、何よりも喜びを感じると強調した。
「とてもうれしい。この仕事では試合に勝つことが重要だからだ」とマレスカは語った。「7連勝できた。だが、私がとてもうれしかったのは、選手たちが日々どのように取り組み、成長しているかを見られたことだ。今日は試合をコントロールし、チャンスをつくり、ボールを持たない場面でも良かったと思う。私たちはうまくやれているし、それが最も重要なことだと思う」
外部の雑音から選手たちを守る
今季を完璧な形でスタートさせたにもかかわらず、マレスカ監督は、選手たちの圧倒的なパフォーマンスに見合う評価が外部から得られていない可能性を示唆した。ただ、レスター・シティの元指揮官は、選手たちにとって本当に重要な評価は、ロッカールームの仲間とコーチングスタッフからのものだと強調した。
「まったくその通りだ。ただ、私たちは選手たちを評価している。彼らが気にすべきなのはクラブ内の人々からの評価と、私が彼らに与える評価だ。外部から評価する人々のことは気にしていない。自分たちを評価しようとしているのが、問題を作り出そうと動いている人々だと分かっているからだ。だが、クラブ内では選手たちが満足していると約束できる。彼らは評価されているし、私も彼らを評価している」と説明した。
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグに向けた準備が始まる
シティは国内での成功に浸る間もなく、チャンピオンズリーグのリーグフェーズに目を向ける。火曜日にはギリシャ王者AEKアテネを本拠地エティハド・スタジアムに迎える予定で、活気に満ちた雰囲気が予想される。マレスカは、すべての大会で勢いを維持したいと考えており、この一戦の重要性を十分に認識している。シティがトップ8で終えてプレーオフを回避するためには、ギリシャのチームを相手に結果を残すことが不可欠だ。
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