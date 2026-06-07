プレミアリーグの強豪がバイエルンの若手DFを奪うか。

ゼーベナー・シュトラーセでは、今夏にキム・ミンジェと伊藤宏樹が退団する可能性があるため、守備補強を探している。

ムベンバを獲得すれば、アルフォンソ・デイヴィスとの競争を促しつつ、キムと伊藤の流出リスクも軽減できる。

フランス『レキップ』紙は年明け、ブンデスリーガ最多優勝クラブがムベンバ獲得の有力候補と伝えた。バイエルン以外にも、同リーグのライバルであるバイエル04レバークーゼンやパリFCも18歳の才能を追っているとされる。

また、ベンフィカのトマス・アラウージョも候補に挙げられており、スカイは年明けから噂されるこのポルトガル人DFが依然としてリストに残っていると伝えている。