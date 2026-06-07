BBCによると、アーセナルも18歳選手獲得レースに参戦し、PSGに最初のオファーを提示した。
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プレミアリーグの強豪がバイエルンの若手DFを奪うか。
ムベンバはパリのクラブと6月末で契約満了となり、移籍金なしで移籍できる。PSGは延長を望むが、U-19代表経験のある彼は今夏移籍すると報じられている。
この状況を受け、バイエルンも左右両サイドバックとセンターバックをこなせる左利き選手に関心を示している。
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バイエルンは守備の補強を検討中。
ゼーベナー・シュトラーセでは、今夏にキム・ミンジェと伊藤宏樹が退団する可能性があるため、守備補強を探している。
ムベンバを獲得すれば、アルフォンソ・デイヴィスとの競争を促しつつ、キムと伊藤の流出リスクも軽減できる。
フランス『レキップ』紙は年明け、ブンデスリーガ最多優勝クラブがムベンバ獲得の有力候補と伝えた。バイエルン以外にも、同リーグのライバルであるバイエル04レバークーゼンやパリFCも18歳の才能を追っているとされる。
また、ベンフィカのトマス・アラウージョも候補に挙げられており、スカイは年明けから噂されるこのポルトガル人DFが依然としてリストに残っていると伝えている。