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プレミアリーグの審判アンソニー・テイラー氏は、2026年ワールドカップを最後に引退する。20年の審判キャリアを経て、今後は「新たな章」へ進む。
伝説的なキャリアに幕が下りた
テイラー氏は即日効力でプロ審判からの引退を発表し、20年間で831試合を裁いたキャリアに幕を下ろした。
47歳のテイラー氏は刑務官から転身し、2006年にフットボールリーグで審判デビュー。2026年7月6日のW杯ラウンド16スペイン対ポルトガル（1-0）を最後に現役を退いた。
引退に際し、テイラー氏は「トップレベルで審判を務めることは大きな名誉でしたが、プレッシャーは激しく、常に厳しい目が向けられています。今こそ一歩引いて、次の章へ進む時です」と語った。
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審判界からの追悼の声
プロ・レフのチーフ・レフェリー・オフィサー、ハワード・ウェッブ氏は、ワイセンショー出身のテイラー氏への追悼を述べ、その退任がイングランドのトップリーグに大きな空白を残すと語った。
「アンソニーは長年にわたり、国内でも国際舞台でもサッカー界に多大な貢献をしてきた」とウェッブ氏は述べた。「彼は度重なる大一番で審判を務めるという重責を任されてきた。
2015年のEFLカップ決勝から2023年のヨーロッパリーグ決勝まで、彼は常に緊張感のある大舞台で存在感を示した。特にユーロ2020のデンマーク対フィンランド戦で、クリスティアン・エリクセンがピッチ上で倒れた際に迅速かつ冷静に対応し、広く称賛された。」
物議を醸す事態への対応とモウリーニョ
輝かしい経歴の一方で、テイラーは度々摩擦に直面した。最も記憶に新しいのは、2023年のヨーロッパリーグ決勝後、ジョゼ・モウリーニョがスタジアムの駐車場でテイラーに詰め寄り、「恥知らず」と2度罵った事件だ。
2025年にテイラーは、この出来事がピッチ外の審判への影響を強調した。「私が経験した中で最悪の侮辱でした。家族と旅行中だったからだけでなく、人々の振る舞いが他者に与える影響を浮き彫りにしたからです」と語った。
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次の段階に向けた計画
テイラーは163試合の国際試合を裁いた実績と、厳しい視線にも耐えた信頼の評判を残して引退する。イングランドの審判界は転換期にあり、プロ・レフは2026-27シーズンへ審判団を統一する。
テイラーは以前、選手たちとの年齢差を理由に、ピッチでの活動が自然にしめくくられつつあると示唆していた。20年に及ぶ審判キャリアが幕を閉じた今、今後もサッカー界に関わり続ける見込みだが、具体的な計画は明かしていない。
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