プレミアリーグの審判アンソニー・テイラー氏は、2026年ワールドカップを最後に引退する。20年の審判キャリアを経て、今後は「新たな章」へ進む。

テイラー氏は即日効力でプロ審判からの引退を発表し、20年間で831試合を裁いたキャリアに幕を下ろした。

47歳のテイラー氏は刑務官から転身し、2006年にフットボールリーグで審判デビュー。2026年7月6日のW杯ラウンド16スペイン対ポルトガル（1-0）を最後に現役を退いた。

引退に際し、テイラー氏は「トップレベルで審判を務めることは大きな名誉でしたが、プレッシャーは激しく、常に厳しい目が向けられています。今こそ一歩引いて、次の章へ進む時です」と語った。



