プレミアリーグの代理人手数料が明らかに：チェルシーがトップを走り、トップリーグのクラブが仲介業者に過去最高の4億6000万ポンドを投じる

チェルシーは再びエージェント手数料の支出額でトップに立ち、2025年2月から2026年2月にかけて6,510万ポンドという巨額を支払った。これにより、この西ロンドンのクラブは3年連続で首位に輝き、過去3会計年度の代理人への総支出額は約2億ポンドに達した。

この巨額の支出は、チェルシーにとって微妙な時期に発生した。同クラブは最近、2024-25シーズンの税引前損失が2億6200万ポンドに達したと発表しており、これはプレミアリーグ史上最大規模である。クラブは、この要因として前例のない規模の選手移動を挙げ、UEFAの規制を順守するために約3億ポンド相当の選手を放出することで、リーグ史上最多の選手売却数を記録したと説明している。