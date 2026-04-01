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プレミアリーグの代理人手数料が明らかに：チェルシーがトップを走り、トップリーグのクラブが仲介業者に過去最高の4億6000万ポンドを投じる
チェルシーは赤字にもかかわらず首位を維持している
チェルシーは再びエージェント手数料の支出額でトップに立ち、2025年2月から2026年2月にかけて6,510万ポンドという巨額を支払った。これにより、この西ロンドンのクラブは3年連続で首位に輝き、過去3会計年度の代理人への総支出額は約2億ポンドに達した。
この巨額の支出は、チェルシーにとって微妙な時期に発生した。同クラブは最近、2024-25シーズンの税引前損失が2億6200万ポンドに達したと発表しており、これはプレミアリーグ史上最大規模である。クラブは、この要因として前例のない規模の選手移動を挙げ、UEFAの規制を順守するために約3億ポンド相当の選手を放出することで、リーグ史上最多の選手売却数を記録したと説明している。
- AFP
アストン・ヴィラとマンチェスター・シティもこれに続いた
アストン・ヴィラは支出ランキングで2位に浮上し、エージェントへの支払額は3,840万ポンドに達した。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、前年比で1,340万ポンドの増加となり、全クラブの中で最も大幅な伸びを記録した。興味深いことに、この急増は6,900万ポンドという比較的控えめな移籍支出にもかかわらず発生しており、クラブ側は、契約の再交渉や新規プロ登録の件数が多かったことが原因だと説明している。
マンチェスター・シティは3740万ポンドを支払って3位につけた。しかし、多くのライバルとは異なり、このマンチェスターの巨人はこの部門での支出を大幅に削減した。 シティは、前年（5,210万ポンド）と比較して、エージェントへの支払いを1,480万ポンド削減することに成功した。仲介手数料が減少したクラブは、ブレントフォード、フラム、マンチェスター・ユナイテッド、ノッティンガム・フォレスト、ウェストハム、ニューカッスル、リーズを含め、同リーグでわずか8クラブのみであった。
大手企業では、あらゆる分野でコストが急騰している
コスト上昇の傾向は「ビッグ6」の他のクラブにも及び、アーセナルとリヴァプールはいずれも支出が大幅に増加した。アーセナルは支払額が940万ポンド増の計3,210万ポンドとなり、リヴァプールの支出は1,300万ポンド増の3,390万ポンドに達した。ウルヴァーハンプトンも高額支出クラブの仲間入りを果たし、その支払額はほぼ倍増して2,600万ポンドとなった。
昇格組もトップリーグの財政的プレッシャーを実感した。プレーオフでの予想外の昇格を果たしたサンダーランドは、チャンピオンシップでのわずか220万ポンドだったエージェント手数料が、プレミアリーグでは1,060万ポンドへと急騰した。一方、リーズ・ユナイテッドは、トップリーグへの復帰を果たしながらも、エージェントへの支払いを1,400万ポンドに抑えるという稀有な快挙を成し遂げた。
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WSLとEFLに表れた成長
この経済的な好況はプレミアリーグにとどまらなかった。女子スーパーリーグでは、エージェント手数料が75％という大幅な増加を見せ、総額は380万ポンドに達した。男子リーグと同様、チェルシー・ウィメンが最大の支出チームとなり、その110万ポンドの支出額はリーグ全体の総額の4分の1以上を占めた。
イングランド・フットボールリーグでは、チャンピオンシップの支出額が10％増の6,970万ポンドとなり、イプスウィッチ・タウンの1,170万ポンドの支出が牽引した。 リーグ1ではさらに劇的な伸びが見られ、移籍金は85％増の1,400万ポンドに跳ね上がった。これは主に、ルートン・タウンやハダースフィールド・タウンといった降格クラブによるもので、トップ2部リーグ外での生活に適応する中で、3部リーグの総支出のほぼ半分を占めた。