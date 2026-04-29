プレミアリーグのレジェンドが、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されるコール・パーマーに、チェルシーを去るよう助言。

オールド・トラッフォード移籍の噂が絶えない中、パルマーが北西部復帰に魅力を感じていると報じられた。本人は移籍説を否定してきたが、バリーは長期計画の欠如が将来的に悪影響をもたらすと警鐘を鳴らす。

「どの選手にとっても、チェルシーで長期的な将来が見えなければ、キャリアは短い。そこで『どこへ行けば成果を上げられるか』と考えるのは、選手も代理人も自然なことだ」とバリーは付け加えた。

パーマーは鼠径部痛で最大12週間離脱するなど苦難のシーズンを送ったが、22試合で9得点をマークしている。