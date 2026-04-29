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プレミアリーグのレジェンドが、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されるコール・パーマーに、チェルシーを去るよう助言。
バリー、チェルシーの悪しき風潮に警鐘を鳴らす
元マンチェスター・シティの選手は、スタンフォード・ブリッジのロッカールームの雰囲気がチェルシーの若手選手の成長を阻害していると懸念を表明した。バリーは、パーマーのような選手は野望を実現するため移籍を考えるべきだと示唆した。
「どの選手も、安定したクラブの、安定したロッカールームでプレーしたいと願っているものだ」とバリーは『Midnite』に語った。「もし、少しばかり毒のあるロッカールームにいるとしたら、毎日トレーニングに臨んでパフォーマンスを発揮するのは難しいし、気分も良くない。 『ロッカールームの団結が強くても、2、3人が監督の手法に疑問を抱き始めると、その疑念は広がる。彼らが不満を抱えたままでは力を出せず、チーム全体にも悪影響が及ぶ。チェルシーでも同じことが起こっていれば、ロッカールームの雰囲気は確実に悪くなっているはずだ』」
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マンチェスター・ユナイテッドの移籍と怪我の問題
オールド・トラッフォード移籍の噂が絶えない中、パルマーが北西部復帰に魅力を感じていると報じられた。本人は移籍説を否定してきたが、バリーは長期計画の欠如が将来的に悪影響をもたらすと警鐘を鳴らす。
「どの選手にとっても、チェルシーで長期的な将来が見えなければ、キャリアは短い。そこで『どこへ行けば成果を上げられるか』と考えるのは、選手も代理人も自然なことだ」とバリーは付け加えた。
パーマーは鼠径部痛で最大12週間離脱するなど苦難のシーズンを送ったが、22試合で9得点をマークしている。
ローゼニアの「代用教員」という評判
ローゼニオール監督の在任中、クラブ内部は限界に達した。短い期間でも、選手からの敬意不足が問題となり、成績が落ちるとロッカールームには不和が蔓延。一部の選手は彼を「代用教員」と皮肉った。
バリーは、ロッカールームの雰囲気が悪くなると監督が立て直すのは難しいと振り返る。「私のキャリアでも短期間続いたことはあります。監督は必死です。チームに悪影響を与える選手を排除したいと思っても、サッカーでは一夜ではできません。ロゼニオールにはその機会さえなかったでしょう」
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安定を求める動きは続いている
パーマーにとって、今は完全なコンディションを取り戻し、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のワールドカップメンバー入りが最優先だ。しかしチェルシーは現在プレミアリーグ8位で、歴史的な得点力不足に苦しんでいる。クラブがバリーが言う「安定感」を取り戻せなければ、この23歳は忠誠心を試されるかもしれない。