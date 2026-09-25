Getty Images Sport
翻訳者：
プレミアリーグのフラム戦での宗派差別的チャント疑惑をめぐり、チェルシーがFAから起訴される
フットボール・アソシエーションが正式な手続きを開始
フットボール・アソシエーションは、8月24日に行われた地元のライバルであるフラムとのプレミアリーグの試合を受け、チェルシーを行為規則違反で正式に起訴した。問題となっている事案は、チェルシーが最終的に3-2で勝利したこの試合の序盤に発生した。FAの懲戒部門はアウェーサポーターによる不適切な行為の報告を精査しており、その結果として今週、スタンフォード・ブリッジのクラブに正式な通知が出された。
FAの広報担当者は訴追の詳細について次のように確認した。「チェルシーFCは、8月24日に行われたフラムFCとのプレミアリーグの試合の9分において、FA規則E21に違反したとして起訴された。クラブが観客および／またはサポーターが不適切、攻撃的、虐待的、または侮辱的な振る舞いをしないよう確保できなかったとされている。さらに、この行為には、明示的であるか黙示的であるかを問わず、宗教または信条への言及が含まれていたという意味で差別的だったと主張されている」
- Getty Images Sport
チェルシー、不適切行為の疑惑に対応
チェルシーは、クレイヴン・コテージでの勝利直後、この問題に対処するための内部的な措置をすでに講じていた。8月24日の3-2の勝利直後、チェルシーは一部のアウェーサポーターによる宗派的なチャントについて複数の報告を受けたことを認める書簡をサポーターに送った。
チェルシーはその立場を明確にし、いかなる形の差別的なチャントも到底容認できないとあらためて強調した上で、有罪と判断された者には可能な限り最も厳しい懲戒処分が科されると警告した。
チェルシーにとって繰り返される問題
チェルシーがサポーター内の一部個人による宗派差別的な虐待の問題への対応を迫られるのは、今回が初めてではない。2021年には、アストン・ビラのスコットランド代表ジョン・マッギンに宗派差別的な虐待を浴びせたファンを非難していた。
ピッチ上では、チェルシーは現在、プレミアリーグ順位表で5試合を終えて勝ち点7の10位につけている。フラム戦での3-2の勝利を含む2勝を挙げる好スタートを切ったものの、その後は失速し、1分けと2敗にとどまっている。
- Getty Images Sport
中断明けのチェルシーの今後の日程
現在の代表ウィーク明け、チェルシーは10月10日にボーンマスをホームに迎えて戦いを再開し、その後10月17日には敵地でエヴァートンと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。