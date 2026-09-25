フットボール・アソシエーションは、8月24日に行われた地元のライバルであるフラムとのプレミアリーグの試合を受け、チェルシーを行為規則違反で正式に起訴した。問題となっている事案は、チェルシーが最終的に3-2で勝利したこの試合の序盤に発生した。FAの懲戒部門はアウェーサポーターによる不適切な行為の報告を精査しており、その結果として今週、スタンフォード・ブリッジのクラブに正式な通知が出された。

FAの広報担当者は訴追の詳細について次のように確認した。「チェルシーFCは、8月24日に行われたフラムFCとのプレミアリーグの試合の9分において、FA規則E21に違反したとして起訴された。クラブが観客および／またはサポーターが不適切、攻撃的、虐待的、または侮辱的な振る舞いをしないよう確保できなかったとされている。さらに、この行為には、明示的であるか黙示的であるかを問わず、宗教または信条への言及が含まれていたという意味で差別的だったと主張されている」