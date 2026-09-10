「ビッグ6」のクラブ、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、そしてトッテナム・ホットスパーは、その提案に反対していると報じられている。

マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブは、これ以上の権利の一括化を、それぞれの収入拡大という目標の妨げと見なしている。現在、この6クラブはトップリーグで最も高い収益を上げており、いずれも年間4億9000万ポンドを超えている。

現在その数字に近いのはアストン・ヴィラとニューカッスル・ユナイテッドだけで、2024-25シーズンの収入は3億ポンドから4億ポンドの間となっている。仮に拡大された商業的オファーが可決された場合、最も力を持つクラブは、より大きな取り分を要求すると報じられている。