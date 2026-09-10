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FBL-ENG-PR-HEALTH-VIRUSAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

プレミアリーグのビッグ6クラブが、新たな5億5000万ポンドの商業権プーリング提案に反対

アーセナル
チェルシー
リヴァプール
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
トッテナム
プレミアリーグ

プレミアリーグの有力クラブが現在、追加の商業権を一括売却するという物議を醸す提案を巡り、大きな財政的対立の渦中にある。アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーは、リーグ全体の商業収入を大幅に押し上げることを目的としたこの計画に積極的に反対している。

  • 金銭面を巡る対立がプレミアリーグのクラブを分断する

    プレミアリーグでは、追加の商業権を一括販売することでスポンサー収入を5億5000万ポンド押し上げることを狙った戦略的提案を巡り、内部で摩擦が生じている。

    The Telegraph』によると、リーグは試合日のピッチサイドに設置される周回型LED広告ボードなどの商業資産を共同スポンサー契約のパッケージに加えることで、年間の商業収入を2億ポンドから7億5000万ポンドへ増やせるとみている。現在、リーグは一部の周回広告を一括販売しており、その収益はセントラルペイメントとして20クラブに均等配分されている。

    ただ、これらの権利の大半は現時点で各クラブが個別に販売しており、そのことが意見の大きな相違を生んでいる。

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    ビッグ6、商業権の一括管理に抵抗

    「ビッグ6」のクラブ、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、そしてトッテナム・ホットスパーは、その提案に反対していると報じられている。

    マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブは、これ以上の権利の一括化を、それぞれの収入拡大という目標の妨げと見なしている。現在、この6クラブはトップリーグで最も高い収益を上げており、いずれも年間4億9000万ポンドを超えている。

    現在その数字に近いのはアストン・ヴィラとニューカッスル・ユナイテッドだけで、2024-25シーズンの収入は3億ポンドから4億ポンドの間となっている。仮に拡大された商業的オファーが可決された場合、最も力を持つクラブは、より大きな取り分を要求すると報じられている。

  • 議決権と最近の財務規則

    ルールブックの変更を実施するには、少なくとも14クラブの賛成票が必要となる。今季序盤に新たなスカッドコスト比率ルールに対しては6クラブが反対に成功したものの、最終的には多数決によって覆された。

    ただ、その反対グループは前述の強豪クラブではなく、ボーンマス、ブレントフォード、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン、クリスタル・パレス、フラム、そしてリーズ・ユナイテッドだった。昨年末には、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが、支出上限案に反対して成功した12クラブの中に入っていた。この商業面の再編を阻止するには、トップリーグで最も裕福なクラブが、少なくともあと1クラブを反対側に引き込まなければならない。

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  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    プレミアリーグの次は何が待っているのか。

    プレミアリーグの全20クラブは、9月24日に開かれる株主総会に出席する予定である。共同の商業収入が議題の中心になることは間違いなく、ビッグクラブは再編に拒否権を行使しようとしている。新たな財務規則が各クラブに収益源の拡大を促している中、共有される商業権をめぐって相互合意に達することは、リーグ首脳部にとって依然として極めて複雑な課題となっている。