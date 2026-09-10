AFP
翻訳者：
プレミアリーグのビッグ6クラブが、新たな5億5000万ポンドの商業権プーリング提案に反対
金銭面を巡る対立がプレミアリーグのクラブを分断する
プレミアリーグでは、追加の商業権を一括販売することでスポンサー収入を5億5000万ポンド押し上げることを狙った戦略的提案を巡り、内部で摩擦が生じている。
『The Telegraph』によると、リーグは試合日のピッチサイドに設置される周回型LED広告ボードなどの商業資産を共同スポンサー契約のパッケージに加えることで、年間の商業収入を2億ポンドから7億5000万ポンドへ増やせるとみている。現在、リーグは一部の周回広告を一括販売しており、その収益はセントラルペイメントとして20クラブに均等配分されている。
ただ、これらの権利の大半は現時点で各クラブが個別に販売しており、そのことが意見の大きな相違を生んでいる。
- Getty Images Sport
ビッグ6、商業権の一括管理に抵抗
「ビッグ6」のクラブ、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、そしてトッテナム・ホットスパーは、その提案に反対していると報じられている。
マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブは、これ以上の権利の一括化を、それぞれの収入拡大という目標の妨げと見なしている。現在、この6クラブはトップリーグで最も高い収益を上げており、いずれも年間4億9000万ポンドを超えている。
現在その数字に近いのはアストン・ヴィラとニューカッスル・ユナイテッドだけで、2024-25シーズンの収入は3億ポンドから4億ポンドの間となっている。仮に拡大された商業的オファーが可決された場合、最も力を持つクラブは、より大きな取り分を要求すると報じられている。
議決権と最近の財務規則
ルールブックの変更を実施するには、少なくとも14クラブの賛成票が必要となる。今季序盤に新たなスカッドコスト比率ルールに対しては6クラブが反対に成功したものの、最終的には多数決によって覆された。
ただ、その反対グループは前述の強豪クラブではなく、ボーンマス、ブレントフォード、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン、クリスタル・パレス、フラム、そしてリーズ・ユナイテッドだった。昨年末には、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが、支出上限案に反対して成功した12クラブの中に入っていた。この商業面の再編を阻止するには、トップリーグで最も裕福なクラブが、少なくともあと1クラブを反対側に引き込まなければならない。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの次は何が待っているのか。
プレミアリーグの全20クラブは、9月24日に開かれる株主総会に出席する予定である。共同の商業収入が議題の中心になることは間違いなく、ビッグクラブは再編に拒否権を行使しようとしている。新たな財務規則が各クラブに収益源の拡大を促している中、共有される商業権をめぐって相互合意に達することは、リーグ首脳部にとって依然として極めて複雑な課題となっている。
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