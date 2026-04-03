プレミアリーグのシーズン終了直後に、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがエリオット・アンダーソン獲得に動く理由

オールド・トラッフォードの首脳陣は、この23歳の選手を理想的なミッドフィルダーの補強候補として特定し、彼を中心に夏の補強計画を立てていると報じられている。アンダーソンはその条件に完璧に合致しており、今シーズン序盤のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-2の引き分け）でも活躍を見せた。今シーズン、彼はノッティンガム・フォレストで安定した活躍を続けており、全大会通算41試合に出場し、2ゴール3アシストを記録している。

彼の貢献は、フォレストをヨーロッパリーグの準々決勝へと導く上で不可欠なものであり、同チームはそこでポルトと対戦することになる。しかし、彼の個人としての輝きは、クラブの国内リーグでの苦戦とは対照的だ。現在、チームはプレミアリーグで16位につけており、降格圏からわずか3ポイント上回っているに過ぎない。カゼミーロの退団が確実視される中、マイケル・キャリック監督率いるチームは、中盤の要として不可欠な「新鮮な戦力」と「実証済みの質」をアンダーソンに見出している。