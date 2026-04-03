Getty Images Sport
翻訳者：
プレミアリーグのシーズン終了直後に、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがエリオット・アンダーソン獲得に動く理由
アンダーソンを巡る争い
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの両クラブは、シーズン終了後すぐにアンデルソンの獲得に動く見通しだ。ワールドカップ終了後、彼の移籍金が1億ポンドからさらに高騰する恐れがあるためだ。シティ・グラウンドでの契約は2029年まで残っており、獲得には多額の費用がかかるが、オールド・トラッフォードの首脳陣は、来シーズンのチャンピオンズリーグでの戦いに彼のプレミアリーグでの実績が不可欠だと考えている。 そのため、両ライバルクラブは、彼が北米での世界的な舞台に立つ前に、このイングランド代表選手を獲得しようと躍起になっている。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの新たな補強戦略
ユナイテッドは、過去数年にわたる長引く移籍騒動を避けようと決意している。そうした騒動は、しばしば高額かつ不成功に終わる移籍期限日直前の獲得につながっていた。 新たな補強方針の下、レッドデビルズは昨夏の移籍市場開始早々にブライアン・ムベウモやマテウス・クーニャといった選手を獲得するなど、早期の補強を好む姿勢をすでに示している。一方、シティは依然として優位な立場にあるが、中盤の要であるロドリが怪我からの復帰後も最高のコンディションを取り戻せない場合のみ、獲得への関心を正式に表明する可能性がある。
レッド・デビルズが狙う大物ターゲット
オールド・トラッフォードの首脳陣は、この23歳の選手を理想的なミッドフィルダーの補強候補として特定し、彼を中心に夏の補強計画を立てていると報じられている。アンダーソンはその条件に完璧に合致しており、今シーズン序盤のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-2の引き分け）でも活躍を見せた。今シーズン、彼はノッティンガム・フォレストで安定した活躍を続けており、全大会通算41試合に出場し、2ゴール3アシストを記録している。
彼の貢献は、フォレストをヨーロッパリーグの準々決勝へと導く上で不可欠なものであり、同チームはそこでポルトと対戦することになる。しかし、彼の個人としての輝きは、クラブの国内リーグでの苦戦とは対照的だ。現在、チームはプレミアリーグで16位につけており、降格圏からわずか3ポイント上回っているに過ぎない。カゼミーロの退団が確実視される中、マイケル・キャリック監督率いるチームは、中盤の要として不可欠な「新鮮な戦力」と「実証済みの質」をアンダーソンに見出している。
- Getty Images Sport
新星の獲得を急ぐ
この移籍のタイミングは、レッド・デビルズにとってもシチズンズにとっても極めて重要だ。 各クラブは、6月15日に移籍市場が正式に開幕する前に交渉を進めようとするだろう。アンダーソンは、シーズン終了直後にトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表チームに合流してダラス入りする見込みだ。スリー・ライオンズは6月17日のワールドカップ初戦、クロアチア戦に向けて準備を進める。リーグ屈指の有望株を確保するためには、大会開幕前に契約をまとめることが最優先事項と見られている。