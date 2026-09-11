2026年夏には、このダブリン出身FWをイングランドサッカー界へ呼び戻す移籍が成立するとの話があった。チャンピオンシップに降格したウェストハムが、その獲得に関心を示していると伝えられていた。

しかし、そこで合意には至らなかった。それでもパロットは、アルクマールのAZでの2シーズンを通じて、自身に何ができるかを正確に示していた。97試合で51得点を記録し、前季には31ゴールを挙げてKNVBカップ制覇も味わった。

アイルランド代表でも好調期を迎え、クリスティアーノ・ロナウド擁するポルトガル戦では2得点をマーク。その後、ハンガリーでハットトリックを達成して歴史を作り、敵地でマッチボールを持ち帰った同国史上初の男子選手となった。もっとも、その活躍も最終的には実らず、ワールドカップ予選プレーオフ敗退の悲劇を味わっている。

とはいえ、パロットは自信に満ちており、プレミアリーグのクラブ、特に昇格組のいずれかが、わずか1700万ポンド（2300万ドル）で彼の獲得に踏み切ると見られていた。