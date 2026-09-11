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プレミアリーグのクラブは、「大物選手」トロイ・パロットを巡る1700万ポンドの移籍の好機を逃した。トッテナムと関係を断ったアイルランド共和国代表は「更生」した。
パロットはAZで輝きを放ち、アイルランドではハットトリックで歴史を作った
2026年夏には、このダブリン出身FWをイングランドサッカー界へ呼び戻す移籍が成立するとの話があった。チャンピオンシップに降格したウェストハムが、その獲得に関心を示していると伝えられていた。
しかし、そこで合意には至らなかった。それでもパロットは、アルクマールのAZでの2シーズンを通じて、自身に何ができるかを正確に示していた。97試合で51得点を記録し、前季には31ゴールを挙げてKNVBカップ制覇も味わった。
アイルランド代表でも好調期を迎え、クリスティアーノ・ロナウド擁するポルトガル戦では2得点をマーク。その後、ハンガリーでハットトリックを達成して歴史を作り、敵地でマッチボールを持ち帰った同国史上初の男子選手となった。もっとも、その活躍も最終的には実らず、ワールドカップ予選プレーオフ敗退の悲劇を味わっている。
とはいえ、パロットは自信に満ちており、プレミアリーグのクラブ、特に昇格組のいずれかが、わずか1700万ポンド（2300万ドル）で彼の獲得に踏み切ると見られていた。
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なぜプレミアリーグのクラブは1,700万ポンドの移籍を検討しなかったのか？
明らかに関心が乏しかったことに驚きはあったかと問われると、元アイルランド代表FWのモリソンは、betting sitesのレビュー元であるFreebets.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「ああ、そうだね。それに何より、彼は今まさに絶好調だ。チャンピオンズリーグで決勝点を決めたし、いい状態にある。
「プレミアリーグのクラブが獲得に動くのは見なかった。ウェストハムが関心を示していたのは見たよ。だから、ウェストハムがその話をまとめられなかったのは驚きだった。彼はおそらくウェストハムに行っていただろうからね。昇格できて、来季にはプレミアリーグに戻れると感じていたはずだ。
「でも、彼は[マヌエル]・ペジェグリーニのいるベティスに行った。トロイはいい選手だ。ここまでうまくやってきた。立て直したんだ。昨季は代表で素晴らしく、多くのゴールを決めて、アイルランドはあと一歩で予選突破だった。そして、その好調をクラブでもそのまま続けている。
「今の彼は手が付けられないように見える。アイルランドにとっては朗報だ。だから、2年後のユーロ出場に導いてくれることを願っている。いい選手に見えるよ。たしかに君の言う通りで、特にウェストハムがその契約を成立させなかったのは驚きだった。彼は大きな選手だから、私なら1700万を払っていたね」
レアル・マドリー戦とチャンピオンズリーグでの決勝ゴール
ベティスはパロットへの投資で早くも見返りを得ており、24歳の同選手は国内戦と欧州戦でレアル・マドリー戦とリール戦の決勝ゴールを決めている。モリソンはそのインパクトについてこう付け加えた。「それが私の言いたいことだ。レアル・マドリーだよ。彼が決めたもう1点があったのを思い出した！
「彼は今、本当に何をやってもうまくいっている。すでに基準をとても高く設定したから、これからは誰もが毎週のようにそれを期待するだろう。でも、ベティスにとっては良い補強だ。彼の幸運を祈っている。この調子が長く続いてほしい。アイルランドにとっても素晴らしいニュースだ」
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元スパーズのスター、パロットはいつかイングランドに戻るのか？
パロットは今後の移籍市場でプレミアリーグに戻る可能性がある。スパーズ時代にそのリーグでの出場はわずか2試合だった。個人として印象的なパフォーマンスを維持できれば、遠くから熱い視線が注がれることになるだろう。
ウェストハムは前回の移籍市場で獲得をまとめられなかったことを悔やんでいるはずで、その逸材を逃した代償はベティスの利益になっている。得点源を見つけるのは決して簡単ではなく、なおさら割安とさえ言える価格であればなおさらだ。
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