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プレミアリーグのクラブが、残り4試合で監督の突然の退任を発表した。
双方の合意により、パーカーの在任期間は終了した。
バーンリーは木曜日、元イングランド代表MFとの契約を双方の合意で解除したと発表した。先週ホームでマンチェスター・シティに0-1で敗れ、チャンピオンシップ降格が確定したばかりのタイミングでの決定だ。
クラブは公式声明で「スコット・パーカーは双方の合意により退任した。彼のプロ意識と献身に感謝する。後任者の選任手続きが始まった」と発表した。
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パーカーがターフ・ムーアでの輝かしい日々を振り返る
在任期間の終盤は苦境に立たされたものの、パーカー監督は就任1年目でバーンリーをプレミアリーグに復帰させた。2024-25シーズンには31試合無敗と30試合無失点を達成し、チャンピオンシップから昇格した。
退任に際し、パーカーは次のように語った。「この素晴らしいクラブを2年間率いられたことは光栄です。 共に過ごした日々は宝物ですが、今こそ双方にとって新しい道へ進む時だと感じます。在任中の成果、特に2024-25シーズンの昇格は生涯忘れません。このチームをプレミアリーグへ導けたことを、心から光栄に思います。」
クレアッツのサポーターの皆様に感謝を
パーカーは声明で、2年間の在任中に支えてくれたオーナー陣、スタッフ、選手、ファンに感謝を述べた。2024年にヴィンセント・コンパニーの後任として就任した45歳の彼は、クラブの昇格を導き、すぐにファンに愛された。
彼は次のように付け加えた。「在任中、アランとオーナーグループの皆様にはご支援いただき感謝しています。また、舞台裏で献身的に働いたスタッフ、そして何よりも初日から全力を尽くしてくれた選手たちに感謝します。最後に、バーンリーのファンの皆様にも感謝します。皆様とこの素晴らしいクラブの今後のご活躍をお祈りします。」
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シーズンフィナーレに向けた暫定計画
クレアッツはトップチームの早期安定を目指し、マイク・ジャクソンを暫定監督に任命した。ジャクソンは既存スタッフと共に、金曜夜のリーズ・ユナイテッド戦を含むプレミアリーグ残り4試合を指揮する。後任監督の選考は始まっているが、現時点で候補との正式交渉はない。 リーズ戦の後、バーンリーは来季の2部リーグ復帰に向け、アストン・ヴィラ、アーセナル、ウルヴァーハンプトンとの試合を控えている。