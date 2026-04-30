プレミアリーグのクラブが、残り4試合で監督の突然の退任を発表した。

バーンリーは木曜日、元イングランド代表MFとの契約を双方の合意で解除したと発表した。先週ホームでマンチェスター・シティに0-1で敗れ、チャンピオンシップ降格が確定したばかりのタイミングでの決定だ。

クラブは公式声明で「スコット・パーカーは双方の合意により退任した。彼のプロ意識と献身に感謝する。後任者の選任手続きが始まった」と発表した。