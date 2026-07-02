プレミアリーグのクラブが、勝ち点剥奪を避けるため選手2人を放出した。

ハルで最大の移籍は、GKパンドゥルが600万ポンドでレンジャーズへ移籍したことだ。26歳の彼は昇格争いで45試合に出場し11試合で無失点を記録。2024年1月に150万ポンドでフォルトゥナ・シッタールから獲得された彼の移籍は、PSRの観点からクラブに多額の利益をもたらした。

さらにクラブは19歳のMFシェフをパナシナイコスに250万ポンドで売却。サウスエンド・ユナイテッドからわずかな移籍金で加入しトップチーム出場なしだったため、ほぼ純利益となった。カイル・ジョセフのミドルズブラへの500万ポンド移籍が破談しただけに、この資金確保は大きかった。