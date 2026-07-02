Getty Images Sport
翻訳者：
プレミアリーグのクラブが、勝ち点剥奪を避けるため選手2人を放出した。
ハルは2件の重要売却を成立させ、PSRの期限に間に合わせた。
ハルは6月30日のPSR（財務健全性規則）期限前に財政不足を解消し、プレミアリーグ復帰初戦での勝ち点減点を回避した。BBCによると、タイガースはチャンピオンシッププレーオフ決勝でミドルズブラを1-0で下し昇格したが、2025-26会計年度に約600万ポンドの予算超過があった。
EFLのPSRでは、チャンピオンシップクラブの3年間での赤字上限は3900万ポンド。昇格の利益はあったものの、ハルは期限までに移籍収入を確保する必要があった。規則違反ならプレミアリーグで最大6ポイントの減点の可能性があったためだ。
- AFP
2件の譲渡が財務問題を解決した
ハルで最大の移籍は、GKパンドゥルが600万ポンドでレンジャーズへ移籍したことだ。26歳の彼は昇格争いで45試合に出場し11試合で無失点を記録。2024年1月に150万ポンドでフォルトゥナ・シッタールから獲得された彼の移籍は、PSRの観点からクラブに多額の利益をもたらした。
さらにクラブは19歳のMFシェフをパナシナイコスに250万ポンドで売却。サウスエンド・ユナイテッドからわずかな移籍金で加入しトップチーム出場なしだったため、ほぼ純利益となった。カイル・ジョセフのミドルズブラへの500万ポンド移籍が破談しただけに、この資金確保は大きかった。
ハルは今後、チーム体制の強化に注力できる
2選手の退団でハルは決算期までに赤字を解消し、夏の補強を阻んでいた財政制約がなくなった。
さらに、PSRからSCRへ移行したことで、クラブは3年間の赤字ではなく年間収益に占める選手費の割合で評価されるため、プレミアリーグ収入が今後の支出に大きく寄与する。
- AFP
注目はプレミアリーグの補強動向へ
新たな会計年度に入り、ハルはプレミアリーグ復帰へ補強を急ぐ。6月末まで続いた財政の不透明さは解消され、今はトップリーグで戦える戦力整備が急務だ。