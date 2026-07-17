プレミアリーグのクラブが、オランダ人GKの意外な移籍をめぐり交渉中。最初のオファーは拒否された。

『Voetbal International』によると、プレミアリーグ昇格したイプスウィッチ・タウンは、FCヴォレンダムGKファン・オーヴェレンの獲得を急いでいる。

クラブは約300万ユーロの初動オファーを提示したが、ヴォレダムは提示額が自クラブの評価額を下回ると判断し拒否。現在も移籍金で合意を目指し交渉が続いている。

ヴォレンダムは今夏の放出を容認しつつも、クラブの重要資産である同選手に対しては妥当な価格を求め続けている。







