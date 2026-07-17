AFP
翻訳者：
プレミアリーグのクラブが、オランダ人GKの意外な移籍をめぐり交渉中。最初のオファーは拒否された。
イプスウィッチ、ファン・オーヴェレンの獲得に動く
『Voetbal International』によると、プレミアリーグ昇格したイプスウィッチ・タウンは、FCヴォレンダムGKファン・オーヴェレンの獲得を急いでいる。
クラブは約300万ユーロの初動オファーを提示したが、ヴォレダムは提示額が自クラブの評価額を下回ると判断し拒否。現在も移籍金で合意を目指し交渉が続いている。
ヴォレンダムは今夏の放出を容認しつつも、クラブの重要資産である同選手に対しては妥当な価格を求め続けている。
- ANP
ヴォレンダム、最高値を粘る
ヴォレンダムは、ヴァン・オーヴェレンが今夏移籍することには前向きだが、安価での放出は拒否している。2部降格にもかかわらず、彼の市場価値は上昇しており、クラブは「最高額」での移籍を条件としている。
「デ・ヘーン・エン・ウェール」の愛称で知られるチームで、ファン・オーヴェレンはエールディヴィジのシーズンを通じて安定したパフォーマンスを示した。クラブは降格したものの、彼の活躍はヨーロッパ中のスカウトの目を引き、現在、複数の強豪クラブが獲得争いをしている。
オランダサッカー界で台頭する若きゴールキーパーの座を巡る争い
バレンシアが選手と合意したと報じられているが、イプスウィッチにも移籍を成立させるチャンスが残されている。スペインのクラブから正式オファーはないため、プレミアリーグのクラブはヴォレンダムと交渉を継続。オランダのクラブの移籍金に見合う条件を提示できれば、契約成立の可能性はある。
ファン・オーヴェレンは過去2シーズンで評価を高め、ヴォレンダムの昇格とエールディヴィジでの活躍に貢献。昨季最終2試合は負傷で欠場したが、現在は回復している。
- AFP
移籍争いは今後も続く見通し
プレミアリーグのクラブが条件を改善したオファーを検討しているため、イプスウィッチとヴォレンダムの交渉は継続の見込みだ。バレンシアは未だ正式オファーを出しておらず、ファン・オーヴェレン争奪戦は混戦状態が続く。22歳の同選手はヴォレンダムからの移籍が確実視されており、次の移籍先はオランダ側の要求を最も早く満たしたクラブで決まる見込みだ。
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