『BBC Sport』によると、複数のプレミアリーグクラブは、マンチェスター・シティが複数の財務規則違反で有罪と認定された場合、将来的な制裁に加えて、厳格な「遡及的処罰」を科されることを望んでいる。

独立委員会の評決を受け、クラブ幹部たちは、シティが規則を破っていた期間に対する大幅な補償を求めている。少なくとも4つのクラブ首脳陣は、一度限りの勝ち点剥奪で降格に至ったとしても、それでは不十分な処罰だと考えている。彼らは、不正行為の重大性を踏まえれば、シティが仮に降格しても即座に容易に戻ってこられないようにする、はるかに重い処分が必要だと主張している。