AFP
翻訳者：
プレミアリーグのクラブがマンチェスター・シティに厳しい遡及的処分と将来的な制裁を要求
プレミアリーグのライバルクラブが厳しい処分を要求
『BBC Sport』によると、複数のプレミアリーグクラブは、マンチェスター・シティが複数の財務規則違反で有罪と認定された場合、将来的な制裁に加えて、厳格な「遡及的処罰」を科されることを望んでいる。
独立委員会の評決を受け、クラブ幹部たちは、シティが規則を破っていた期間に対する大幅な補償を求めている。少なくとも4つのクラブ首脳陣は、一度限りの勝ち点剥奪で降格に至ったとしても、それでは不十分な処罰だと考えている。彼らは、不正行為の重大性を踏まえれば、シティが仮に降格しても即座に容易に戻ってこられないようにする、はるかに重い処分が必要だと主張している。
- Getty Images Sport
過去のタイトル剥奪と移籍禁止処分の徹底を求める声
適切な制裁をめぐる議論は、依然として複雑なままだ。あるクラブ幹部は、「トロフィーの再配分を急ぐ必要はまったくない」とした一方で、タイトルは剥奪し、空位のままにすべきだと強調した。この関係者はさらに、有罪と認定された期間中にシティが獲得した8つの主要タイトルを保持したままであれば、その大会の信頼性は失われると付け加えた。
さらに、経営陣は1シーズンだけの処分では、シティにとって単なる「ちょっとしたつまずき」にしかならないと懸念している。早期の復帰を防ぐため、複数シーズンにわたって勝ち点剥奪を分割して科すことや、移籍禁止処分を導入することが提案された。
金銭補償と今後の試合日程
また、一部のライバルクラブは、金銭的補償に対応するために提案されている「関税ベースの制度」にも「妥当性」があるとみている。この制度では、シティの過去のリーグ順位を遡及的な勝ち点剥奪によって変更し、競合クラブが本来どの順位で終えるべきだったかに基づいて補償を請求できるようにする。
一方で、ある情報筋は、制裁が適用される前にシティが次回1月の移籍市場で取引を認められるのであれば、それは「奇妙で、ほとんど理解しがたい」ことになると主張した。こうした混乱の中、エンツォ・マレスカ監督とシティのチームは、日曜日に行われるリヴァプールとの注目の一戦に向けてアンフィールドへ向かう準備を進めている。
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マンチェスター・シティの次は何か。
今後を見据えても、焦点は引き続き控訴手続きの結果にしっかりと当てられている。有罪評決が維持されれば、プレミアリーグには前例のない制裁を科すよう強大な圧力がかかることになる。こうした処分の時期と厳しさが最終的に、シティが影響力の低下した年月に直面するのか、それとも速やかに支配的地位へと戻る道を歩むのかを左右する。
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