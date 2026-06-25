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プレミアリーグのクラブがドイツ代表FWンメチャに注目。ボルシア・ドルトムントは契約解除条項が発動する前に移籍金を1億ユーロに設定した。
ドルトムントは1億ユーロの評価額で絶対的な優位に立つ
『キッカー』誌によると、ドルトムントは今夏、ンメチャを獲得しようとするクラブに1億ユーロの移籍金を要求した。3月の契約延長を受け、この高額設定でほとんどの欧州クラブを排除するのが目的だ。
2026年の市場では解除条項がなく、2027年夏に8000万ユーロ、2028年には7000万ユーロに下がる条項が設定されている。この契約構造により、ドルトムント首脳陣はプレミアリーグからの問い合わせを有利にコントロールできる。
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地元出身という立場が、プレミアリーグの熱い注目を集めている。
25歳のンメチャは、ハンブルク生まれながら2007年に家族と移住し、10年以上マンチェスター・シティのユースで育った。その経歴から、国内戦力強化を目指すイングランドのエリートクラブに極めて魅力的な選手となっている。
長年のマンチェスター滞在により、彼はプレミアリーグの「ホームグロウン・プレイヤー」要件を満たす。この資格は、各クラブが最低8人のホームグロウン選手を登録しなければならないため、英仏海峡を越えた彼の市場価値を大きく高めている。
レアル・マドリードも関心を示している
ンメチャの移籍噂は今回が初めてではない。ワールドカップ序盤、スカイ・スポーツは、レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督が中盤補強候補としてンメチャを注目し、そのエネルギッシュで創造的なスタイルを高く評価していると報じた。
モウリーニョはすでに状況を確認していた。しかし、興味を示したのはマドリードだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティも様子を注視。W杯での活躍で価値が上昇し、争奪戦は激化している。
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コヴァッチは強硬な姿勢を貫く構えだ
ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、狭いスペースを突破し、スピードで攻守を切り替えるンメチャの技術が不可欠だと公言している。クラブ幹部は、ニコ・シュロッターベックやセルフー・ギラッシーと共に、このMFを軸に新戦術を築く決意だ。
「フェリックスがいるドルトムントといないドルトムントは全く違う」とコヴァチ監督は語る。とはいえ、ワールドカップでの活躍で移籍金が提示されれば、今夏に放出される可能性もある。