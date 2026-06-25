『キッカー』誌によると、ドルトムントは今夏、ンメチャを獲得しようとするクラブに1億ユーロの移籍金を要求した。3月の契約延長を受け、この高額設定でほとんどの欧州クラブを排除するのが目的だ。

2026年の市場では解除条項がなく、2027年夏に8000万ユーロ、2028年には7000万ユーロに下がる条項が設定されている。この契約構造により、ドルトムント首脳陣はプレミアリーグからの問い合わせを有利にコントロールできる。



