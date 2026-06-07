バトゥリーナのような若手スターの将来を管理することは、ファブレガスにとってパズルの一部に過ぎない。チャンピオンズリーグへの歴史的出場権を獲得した後、このスペイン人監督は、自チームと欧州エリートとの差を埋める方法を模索し始めている。 39歳のファブレガス監督は、下部リーグから短期間で躍進したチームについて「さらに向上させなければならない」と語っている。2019年のセリエC昇格後、ジャルム・グループに買収されたクラブは2度の昇格を経てセリエAへ到達。ファブレガスは就任2年目で4位に導いた。

「クレモネーゼ戦の夜はチーム全員で祝った。月曜にはすぐ練習を再開した。休暇に入るが、私には課題がある。戦術も組織もさらに向上させなければならない。今すぐだ」と4位決定直後に語った。



