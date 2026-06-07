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プレミアリーグのクラブがコモのスターに5500万ユーロのオファーを提示。しかしセリエAの強豪はMFの移籍金を跳ね上げ、他クラブの獲得を阻んでいる。
プレミアリーグの強豪クラブがバトゥリーナに注目している。
セリエAで創造性を示し評価が急上昇中の23歳クロアチア人MF。その技術と視野の広さから、欧州トップクラブが今夏の本命ターゲットに。
ジャンルーカ・ディマルツィオによると、名前の明かされていないプレミアリーグ2クラブが争奪戦をリードし、5000万〜5500万ユーロの初動オファーを用意している。注目しているのは彼らだけではない。バイエルン・ミュンヘンも、中盤の若返りを図り、彼の成長を注視するために接触している。
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コモは買収を企てる企業を牽制するため、巨額の価格を設定した。
イングランドで巨額の移籍金が噂されても、コモはバトゥリーナを手放す気はない。欧州大会を控える首脳陣は、彼がチームの中核と主張し、8000万ユーロの値札を付けて売却を牽制している。
バトゥリーナは戦術的に不可欠で、クラブは成長に不可欠と確信。このクロアチア人選手は、破格のオファーがなければスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアに残る見込みだ。
ファブレガス、欧州の戦いに集中
バトゥリーナのような若手スターの将来を管理することは、ファブレガスにとってパズルの一部に過ぎない。チャンピオンズリーグへの歴史的出場権を獲得した後、このスペイン人監督は、自チームと欧州エリートとの差を埋める方法を模索し始めている。 39歳のファブレガス監督は、下部リーグから短期間で躍進したチームについて「さらに向上させなければならない」と語っている。2019年のセリエC昇格後、ジャルム・グループに買収されたクラブは2度の昇格を経てセリエAへ到達。ファブレガスは就任2年目で4位に導いた。
「クレモネーゼ戦の夜はチーム全員で祝った。月曜にはすぐ練習を再開した。休暇に入るが、私には課題がある。戦術も組織もさらに向上させなければならない。今すぐだ」と4位決定直後に語った。
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次期キャンペーンのビジョン
8000万ユーロでの売却方針は、コーチングスタッフの長期戦略と一致する。ファブレガスはコモに残り、2024年から手がけるプロジェクトを続ける意向だ。クラブは「傑作」を作るため、リーグ屈指の才能を残し、フィジカル・戦術の両面で競争力のあるチームを維持する方針に賛同している。
「会長やディレクターと将来について長時間話し合った」と元アーセナル、チェルシーの名手は語った。「考えは固まった。来シーズンへビジョンは定まっている。私はここでとても幸せだ。まだ足りない部分は多いが、多くを学んでいる。 私たちはメンタリティを築いている最中です」と語った。このメンタリティとは、クラブの成長を維持するため、プレミアリーグの金銭的優位に対しても断固として立ち向かう姿勢を指す。