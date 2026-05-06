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プレミアリーグに復帰か？ ダーウィン・ヌニェスがアル・ヒラルへの移籍で合意し、元リヴァプールFWのサウジ・プロリーグでの苦難は終了へ。
サウジアラビア編の残酷な結末
ヌニェスはアル・ヒラル加入から1年足らずで退団へ。26歳のウルグアイ代表FWは昨年8月、4600万ポンド（6300万ドル）で中東へ移籍したが、経営陣から戦力外通告を受け、リヤドでの生活は悪夢となった。
週給40万ポンド（アンフィールド時代の約2倍）を受け取っていたが、後半戦は戦力外となり、金よりキャリアを選択した。
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ベンゼマ要因と登録問題
アル・ヒラルでヌニェスが戦力外となったのは、1月にカリム・ベンゼマが加入したためだ。サウジ・プロリーグは25人の登録メンバーのうち、2003年以前に生まれた外国人選手は8人までと規定している。ベンゼマの加入で枠が埋まり、ヌニェスは出場機会を失った。
その結果、ヌニェスは2月以降出場機会を失い、リーグ16試合で6ゴール4アシストの成績も空しく代表からも外れた。
アンフィールドからリヤドまでの苦闘
ヌニェスはリヴァプールで3年間過ごし、賛否両論の末にサウジアラビアへ移籍した。ベンフィカから最大8500万ポンド（1億1600万ドル）で加入したが、期待に応えられなかった。プレミアリーグ優勝に貢献したものの、最終的にはアルネ・スロット監督から「活動量が許容できない」と批判された。
アンフィールドでは143試合40得点を記録したが、決定力と安定性の欠如が課題だった。最終シーズンにはクロップ体制から外れ、アル・ヒラルが移籍金の大半を保証したため、クラブは売却を決断した。
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このウルグアイ人選手はヨーロッパに戻るのか？
ヌニェスは評価回復を目指し、プレミアリーグ復帰が現実味を帯びている。チェルシーは決定力あるFWを探しており、ユヴェントスも動向を注視。両クラブは彼にとって欧州最高峰で実力を示すチャンスだ。
ベンフィカ最終シーズンには41試合34得点を記録し、CLでDFを恐怖に陥れた彼を取り戻したいと考えている。