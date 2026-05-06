ヌニェスはアル・ヒラル加入から1年足らずで退団へ。26歳のウルグアイ代表FWは昨年8月、4600万ポンド（6300万ドル）で中東へ移籍したが、経営陣から戦力外通告を受け、リヤドでの生活は悪夢となった。

週給40万ポンド（アンフィールド時代の約2倍）を受け取っていたが、後半戦は戦力外となり、金よりキャリアを選択した。